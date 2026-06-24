박성재 유죄 이틀 후... 입 굳게 다문 심우정, 종합특검 출석

큰사진보기 ▲심우정 전 검찰총장이 24일 오전 9시 40분 내란 가담 의혹 관련 피의자 조사를 위해 경기도 과천에 위치한 종합특검(특별검사 권창영) 조사실로 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

12.3 내란 당시 계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 심우정 전 검찰총장이 피의자 신분으로 종합특검(특별검사 권창영)에 출석했다.심 전 총장은 24일 오전 9시 40분경 경기도 과천시 종합특검 사무실로 출석했다. 심 전 총장은 '계엄사 합동수사본부에 검사 파견을 지시했느냐', '법원이 검찰의 내란 가담 정황이 있다고 판단했는데 입장이 있느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관에게 어떤 지시를 받았는가는' 등 취재진 질문에 답하지 않고 사무실로 들어갔다.심 전 총장은 '내란의 밤' 박 전 장관의 지시를 받고 합수부에 검사 파견을 검토한 혐의를 받는다. 서울중앙지방법원 형사33부(재판장 이진관 부장판사)는 지난 22일 내란중요임무종사 혐의 등으로 기소된 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하며 유죄 이유 중 하나로 '합수부 검사 파견 요청' 지시를 들었다.재판부는 박 전 장관의 판결문에서 "박성재의 검사 등 (합수부) 인력 파견 협조 요청 지시는 윤석열의 정치적 반대세력 제압을 위한 출국금지 관련 조치, 수용 여력 확보의 핵심 전제조건에 해당한다고 봄이 타당하다"고 밝혔다.이어 "박성재가 3일 밤 23시 1분경 검찰총장 심우정에게 전화하여 '계엄사 합수부에 검사 등을 파견해야 한다'는 취지로 설명했다"면서 심 전 총장이 박 전 장관으로부터 검사 인력 파견에 대한 협조 지시를 받았음을 적시했다.특히 재판부는 박 전 장관 1심 선고 설명자료에서 "(12.3 내란) 당시 포고령 위반자, 중앙선관위 부정선거 의혹 등 수사를 위한 합수부 구성 절차가 실제 진행되고 있었다"며 "검찰이 그 수사에 참여할 것으로 예정되어 있었다"고 강조하기도 했다.