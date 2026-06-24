"지난해 수해 악몽 재현되나"... 발연리 주민들 농수로 정비 촉구

큰사진보기 ▲예산읍 발연리 시설재배 농지 옆 농수로에 잡풀과 수초가 무성하게 자라나 물길을 가로막고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

여름 장마철을 앞두고 농민들이 농수로와 소하천 정비를 서둘러야 한다고 목소리를 높이고 있다.지난해 수해 발생 시점이 한 달여 앞으로 다가온 가운데 일부 지천과 농수로에 잡풀이 무성하게 자라면서 또다시 집중호우가 발생할 경우 범람 피해가 재현될 수 있다는 우려에서다.충남 예산군 예산읍 발연리에서 시설하우스를 운영하는 한 농민은 "농수로와 연결된 지천에 풀이 허리 높이까지 자라 물길이 제대로 보이지 않을 정도"라며 "장마철에 짧은 시간 많은 비가 내리면 물이 제때 빠지지 못해 하우스와 농경지가 침수될까 걱정된다"고 말했다.문제가 제기된 곳은 금오산에서 석양리 방향으로 흘러 내려온 물이 농수로를 따라 무한천으로 합류하는 석양천 구간이다. 현재 일부 구간이 빽빽하게 자란 수초와 잡목으로 인해 배수 기능이 떨어진 상태다.농민들이 불안해하는 이유는 과거 침수 피해 경험 때문이다. 발연리 일대는 지난 2024년 여름 집중호우 당시 큰 피해를 입은 지역 가운데 한 곳이다.당시 장마기간 내린 폭우와 함께 예당저수지 방류가 겹치면서 무한천 수위가 급격히 상승했고, 무한천으로 흘러가야 할 소하천의 물이 빠져나가지 못해 역류와 범람이 발생했다. 이로 인해 주변 농경지와 시설하우스가 침수 피해를 입었다.지난해 7월에도 예산군은 기록적인 집중호우로 큰 피해를 입었다. 특히 7월 16일부터 20일 사이 내린 폭우로 하천과 농경지, 주택 침수 피해가 잇따랐으며 예산군은 특별재난지역으로 우선 선포됐다. 이후 군은 피해 복구와 응급 복구에 나섰고, 올해는 지난해 호우 피해를 입은 국가·지방하천과 소하천 78개 구간에 대해 총 422억 원 규모의 재해복구사업을 추진하고 있다.하지만 주민들은 대규모 복구사업과 별개로 생활권 주변 농수로와 소규모 지천 관리도 중요하다고 강조한다.발연리 한 이장은 "큰 하천 공사도 중요하지만 실제 농민들이 체감하는 위험은 마을 옆 농수로와 지천에서 시작된다"며 "장마가 본격화되기 전에 예초 작업과 퇴적토 제거, 배수 상태 점검 등을 서둘러야 한다"고 말했다.이어 "지난해와 같은 피해를 다시 겪고 싶지 않다"며 "행정기관이 장마철 이전 현장 점검을 실시하고 위험 구간을 선제적으로 정비해 달라"고 촉구했다.최근 기후변화로 인해 국지성 집중호우가 잦아지면서 행정의 선제적인 관리 중요성이 커지고 있다. 평소에는 문제가 없어 보이더라도 짧은 시간 많은 비가 내릴 경우 잡풀과 퇴적물이 물 흐름을 막아 침수 피해를 키울 수 있기 때문이다.이에 예산읍 관계자는 지난 18일 "매년 여름 장마철이 오기 전인 6월에 예산읍 주요 관리 대상 소하천들인 석양천, 산성천, 발연천, 삽티천, 향천천, 대회천, 마상골천 등을 대상으로 예초 작업을 한다"며 "일부 구간은 이미 예초작업을 마쳤고, 6월 중으로 관리 대상 소하천들을 대상으로 예초작업을 마무리할 예정이다"라고 밝혔다.