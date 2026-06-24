[주장] 청년들이 원하는 건 단순한 '소개팅' 자리가 아니다

큰사진보기 ▲이어드림 사업안내 포스터이어드림 사업안내 포스터 ⓒ 계양구 가족센터 관련사진보기

AD

출근 길에 마주한 포스터를 보는 순간, 타임머신을 탄 듯 1990년대 지역에 붙어있던 '농촌총각 장가보내기' 사업이 떠올랐다.최근 인천시와 가족센터가 추진하는 미혼남녀 만남 지원사업 '이어드림'이 진행되어 참여자를 모집한다는 포스터를 보게 되었다. 인천시 홈페이지에 따르면 이어드림은 "만남의 기회가 적은 미혼 남녀들에게 비용부담 없이 건강하고 자연스러운 만남의 장을 마련하여 결혼에 대한 긍정적인 인식 확대와 결혼 친화적 사회 분위기를 조성하기 위한 사업"이라고 한다. 하지만 포스터를 마주하는 순간 여전히 가족중심주의적이고 이성애 중심주의적인 사업 기조에 놀랐다.현재 한국 사회의 저출생 문제는 높은 주거비, 불안정한 노동시장, 양육 부담, 성차별적 돌봄 구조 등 복합적인 원인 속에서 발생하고 있다. 미혼남녀 만남 사업은 문제의 원인을 청년들의 만남 부족이나 결혼 기피 현상으로 단순화할 우려가 크다. 청년들이 결혼을 하지 않는 이유는 상대를 만나지 못해서가 아니라 결혼 이후의 삶이 경제적·사회적으로 감당하기 어렵기 때문이라는 지적이 꾸준히 제기되어 왔음에도, 해당 사업에선 이 부분에 대한 고려를 찾아보기 어렵다. 결국 이러한 사업은 저출생 문제의 구조적 원인을 해결하기보다 개인의 선택 문제로 환원시키는 정책이 될 가능성이 농후하다.여성주의는 오랫동안 한국 사회의 가족중심주의를 비판해 왔다. 가족중심주의란 결혼과 출산을 중심으로 한 가족을 가장 이상적인 삶의 형태로 간주하는 사회적 가치관을 말한다. 이어드림 사업 역시 결혼을 전제로 한 만남을 지원함으로써 '좋은 삶은 결국 결혼과 가족 형성으로 완성된다'는 메시지를 전달할 가능성이 있다.실질적으로 가족은 새롭게 구성되어지고 다양화 되어지고 있다. 오늘날 한국 사회에는 비혼, 1인 가구, 동거가족, 한부모가족 등 다양한 삶의 형태가 존재한다. 이들에게 결혼은 필수가 아니라 선택이다. 그럼에도 정책이 특정 가족 형태만을 장려할 경우 결혼하지 않은 사람들의 삶은 상대적으로 미완성되거나 부족한 것으로 해석될 위험이 있다.더 큰 문제는 이 사업이 사실상 이성애 관계만을 전제로 설계되어 있다는 점이다. 포스터 역시 남성과 여성의 만남을 전제로 홍보되고 있다. 이는 동성애자, 양성애자, 트랜스젠더 등 성소수자 시민들을 정책 대상에서 자연스럽게 배제한다. 국가와 지자체가 특정한 사랑과 가족의 형태만을 인정하고 지원할 경우, 다른 형태의 친밀한 관계는 사회적으로 보이지 않는 존재가 된다. 결국 정책은 다양성을 확대하기보다 기존 규범을 강화하는 방향으로 작동하게 된다.여성주의자들은 한국 사회에서 결혼이 여전히 여성에게 불평등하게 작동한다고 지적한다. 통계청과 여성가족부 자료를 살펴보면 여성들은 여전히 출산과 육아, 가사노동의 상당 부분을 담당하고 있으며 경력단절 문제 또한 지속되고 있다.이러한 구조가 개선되지 않은 상황에서 결혼만을 장려하는 정책은 여성들에게 또 다른 부담으로 다가올 수 있다. "왜 결혼하지 않느냐"를 묻기 전에 "왜 결혼이 여성에게 불평등한 제도로 경험되는가"를 먼저 질문해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.청년들이 원하는 것은 단순한 소개팅 자리가 아니라 안정적인 삶의 기반이다. 주거 안정, 양질의 일자리, 돌봄의 사회화, 성평등한 노동환경, 다양한 가족 형태에 대한 인정이 선행되지 않는다면 만남 지원 정책은 상징적 이벤트에 머물 가능성이 크다.물론 누군가는 이어드림 사업을 반가운 기회로 받아들일 수 있다. 실제로 만남을 원하는 청년들에게 새로운 인연의 장을 제공하는 긍정적 효과도 있을 것이다. 그러나 공공정책은 특정한 삶의 방식을 권장하는 데 그쳐서는 안 된다.지금 필요한 것은 청년들에게 "결혼하라"는 메시지가 아니라, 결혼 여부와 관계없이 누구나 존엄하게 살아갈 수 있는 사회적 조건을 만드는 일이다. 이어드림 사업이 진정한 청년 지원 정책으로 평가받기 위해서는 결혼과 출산 중심의 접근을 넘어 다양한 삶의 형태를 포용하는 방향으로 재검토될 필요가 있다.