"상상이 번쩍" 예산 초등생들의 창의력 도전기

큰사진보기 ▲‘2026 대한민국 학생창의력 챔피언대회’ 충남(세종) 예선에서 금상을 수상한 예산중앙초 5학년 학생들이 과제 교구를 들고 환하게 웃고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

"유준이가 요약한 내용이 맞는지 들으면서 확인해. 재료 확인 끝나면 요구사항 읽고, 각자 역할대로 움직이는 거야."

큰사진보기 ▲예산미래교육센터 발명 정규반 수업에서 차예빈 교사가 ‘상상번쩍’ 팀 학생들에게 즉석 과제 재료와 요구사항을 설명하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘상상번쩍’ 학생들이 인공지능(AI) 로봇의 움직임을 진지하게 바라보며 오목 대결에 집중하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

지난 18일 예산중앙초등학교 뒤편 예산미래교육센터 2층 '발명 정규반' 수업 현장에서 차예빈 교사의 말이 끝나자, 잠시 전까지 웃고 떠들던 학생들은 책상 위에 놓인 재료를 살피고 문제지를 읽으며 각자의 역할을 수행하기 시작했다.누군가는 요구사항을 정리하고, 누군가는 재료를 분류했다. 또 다른 학생은 친구들의 의견을 종합해 해결 방안을 제시했다.이들은 예산중앙초등학교 5학년 학생 6명으로 구성된 '상상번쩍' 팀이다. 지난 6월 충남(세종) 예선대회 초등부에서 금상을 수상하며 오는 7월 30일부터 8월 1일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 '2026 대한민국 학생창의력 챔피언대회' 전국 본선 진출권을 따냈다. 충남 초등부 9개 참가팀 가운데 가장 높은 점수를 받아 당당히 충남 대표가 됐다.교실 한쪽에서 학생들의 연습 모습을 지켜보던 차예빈 교사는 "이 아이들은 원래 대회를 위해 모인 팀이 아니다"라고 말했다.'상상번쩍'은 예산미래교육센터 '발명 정규반'에서 활동하는 학생들로 구성됐다. 차 교사는 수업을 진행하며 학생들의 아이디어와 문제 해결 능력을 눈여겨봤고, "한번 대회에 나가보면 어떨까"라는 제안에서 모든 것이 시작됐다. 아이들도 흔쾌히 동의했고, 여기에 한 명의 학생이 더 합류하면서 현재의 6인 팀이 완성됐다.팀 이름 역시 '상상이 번쩍 떠오르는 팀이 되자'는 의미를 담아 학생들이 직접 '상상번쩍'이라고 이름 붙였다. 팀원은 손유준(팀장), 곽도윤, 김라윤, 원소윤, 이시윤, 장현서 학생이다. 모두 예산중앙초 5학년 학생들이다.대회는 단순히 공부 잘하는 학생을 뽑는 경연이 아니다. 지식재산처가 주최하고 한국발명진흥회가 주관하는 대한민국 학생창의력 챔피언대회는 학생들이 팀을 이뤄 주어진 과제를 창의적으로 해결하는 전국 규모 대회다. 예선에서는 '표현 과제'와 '즉석 과제'를 수행하고, 본선에서는 '제작 과제'까지 추가된다.표현 과제는 학생들이 직접 시나리오를 만들고 연극 형식으로 발표하는 방식이다. 올해 주제는 '엉뚱한 오디션'. 익숙한 동화나 영화 속 주인공이 별난 AI의 도움을 받아 기발한 상품을 얻는 이야기를 창작해 공연으로 표현해야 한다.반면 즉석 과제는 현장에서 처음 공개되는 문제를 제한된 시간 안에 해결해야 한다. 학생들은 제공된 재료만 활용해 문제를 분석하고 해결책을 찾아야 한다. 창의력은 물론 협동심과 순발력, 의사소통 능력까지 요구되는 과제다.이날 연습 현장에서도 학생들은 역할을 분담해 움직였다. 팀장 손유준 학생은 문제를 먼저 이해하고 친구들에게 설명하는 역할을 맡고 있다.차 교사는 "유준이는 문제를 침착하게 이해하고 친구들에게 전달하는 능력이 뛰어나다"며 "즉석 과제에서 중심 역할을 하고 있다"고 설명했다.실제로 학생들은 서로 의견을 끊임없이 주고받았다. 누군가 아이디어를 내면 다른 학생이 보완했고, 또 다른 학생은 실제 제작 방법을 제안했다. 문제를 푸는 과정은 경쟁보다 협력에 가까웠다.전국대회 진출 소감을 묻자 학생들의 얼굴에는 웃음과 긴장이 동시에 묻어났다.장현서 학생은 "금상을 받았을 때 정말 기뻤지만 전국대회에 나간다는 생각에 긴장감도 컸다"며 "꾸준히 노력하고 즐기면서 준비한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 말했다.곽도윤 학생은 "즉석 과제가 가장 어려웠다. 숫자를 조합하고 아이디어를 내야 해서 머리를 많이 써야 했다"고 말했다.원소윤 학생은 예선 당시 기억을 떠올렸다. "블록을 꺼내는 조건이 있었는데 젓가락을 사용하면 안 된다는 말은 없었어요. 그래서 젓가락을 활용해 블록을 많이 꺼낼 수 있었어요." 주어진 조건 안에서 새로운 방법을 찾아낸 경험이었다.이시윤 학생은 "즉석 과제에서 가장 중요한 것은 협동심"이라며 "친구들과 힘을 모아야 문제를 해결할 수 있다"고 강조했다.김라윤 학생은 "예선에서 표현 과제로 '엉뚱한 오디션'을 할 때 맡은 역할이 잘 어울린다는 이야기를 들었어요"라고 소감을 전했다.팀장 손유준 학생은 대회 준비 과정 자체가 즐겁다고 말했다. "발명 정규반에서 3D 프린터로 도장도 만들고, 로봇 모형도 만들고, 나무로 휴대전화 거치대도 만들어요. 손으로 무언가를 만드는 게 재미있어요."차 교사는 "처음에는 아이들이 사람들 앞에 나서는 것을 부끄러워했어요. 그런데 연습을 반복하면서 발표력과 표현력이 크게 좋아졌습니다. 부모님들도 아이들이 달라졌다고 이야기하셨어요"라며 학생들이 대회를 준비하면서 눈에 띄게 성장했다고 전했다.실제로 학생들은 연습이 끝난 뒤에도 "한 번 더 해보자"고 말할 정도로 적극적으로 참여하고 있다고 한다.예산미래교육센터는 학생들이 단순히 공부만 하는 공간이 아니라 미래 사회에 필요한 역량을 직접 체험하고 키우는 배움의 공간이다. 학생들은 이곳에서 인공지능(AI), 코딩, 로봇, 메이커 교육, 진로·직업 체험, 창의융합 활동 등을 경험하며 문제를 스스로 해결하는 능력과 창의성을 기를 수 있다. 또한 학교에서 접하기 어려운 다양한 교육 프로그램을 통해 자신의 적성과 진로를 탐색하고 미래를 설계하는 기회를 얻는다.학생들에게 미래교육센터는 '배움의 확장 공간'이자 '꿈을 발견하는 공간', 그리고 '미래를 준비하는 성장의 공간'이라는 의미를 갖는다. 단순한 교육시설을 넘어 학생들이 새로운 경험을 통해 자신의 가능성을 발견하고 지역과 함께 성장하는 미래교육의 거점 역할을 하고 있다.차 교사는 평촌초등학교에서 지난해 센터로 파견돼 이곳에서 학생들의 창의융합 교육을 담당하고 있다. 현재 센터에는 초등학생과 중학생들이 찾아와 발명과 AI를 배우고 있다. 전국대회까지 남은 시간은 한 달여. 학생들은 기존 표현 과제 시나리오를 보완하는 한편 즉석 과제 연습도 이어가고 있다. 연습이 끝날 무렵 학생들은 다시 모여 의견을 나눴다. 누가 시키지 않아도 서로의 생각을 듣고, 부족한 부분을 채워주며 다음 연습을 준비했다.대구 엑스코 전국대회에서 이들이 어떤 결과를 만들어낼지는 알 수 없다. 하지만 이날 미래교육센터에서 만난 '상상번쩍' 학생들의 도전은 이미 가장 값진 배움을 만들어내고 있었다. 문제를 함께 해결하는 협동심, 실패를 두려워하지 않는 도전정신, 그리고 상상을 현실로 바꾸는 창의력이다.