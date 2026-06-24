세종예술의전당, 월드컵 한국전 생중계... 오픈씨어터 특별 운영

큰사진보기 ▲월드컵 생중계 이미지 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시문화관광재단은 25일 오전 10시 열리는 대한민국과 남아프리카공화국의 월드컵 조별리그 경기를 세종예술의전당 로비에서 생중계한다고 밝혔다. ⓒ 세종시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종예술의전당이 2026 FIFA 월드컵을 맞아 시민들이 함께 응원할 수 있는 특별 관람 프로그램을 마련했다.세종시문화관광재단은 25일 오전 10시 열리는 대한민국과 남아프리카공화국의 월드컵 조별리그 경기를 세종예술의전당 로비에서 생중계한다고 밝혔다.이번 행사는 세종예술의전당의 개방형 문화공간 프로그램인 '오픈씨어터(Open Theater)'의 특별 프로그램으로 진행된다. 공연이 없는 평일에도 시민들이 자유롭게 방문해 문화 콘텐츠를 즐길 수 있도록 운영 중인 오픈씨어터의 활용 범위를 공연예술에서 생활문화 영역까지 확장했다는 점에서 의미를 더한다.지난 6월부터 운영 중인 오픈씨어터는 공연 실황 영상 상영을 비롯해 프로그램북과 문화아카이브 열람, 카페 및 휴게공간 제공 등 공연장 로비를 시민 친화형 문화공간으로 개방해 왔다.이번 월드컵 생중계는 대회 기간 높아질 것으로 예상되는 시민들의 관람 수요를 반영해 마련됐다. 시민들은 별도의 사전 신청 없이 자유롭게 입장해 경기를 관람하고 함께 응원할 수 있으며 관람료는 무료다. 다만 현장 좌석과 수용 가능 인원이 마감될 경우 안전을 위해 입장이 제한될 수 있다.관람객들은 경기 중계와 함께 로비 휴게공간을 이용할 수 있으며, 공연 프로그램북과 문화아카이브 열람, 카페 이용도 가능하다. 특히 공연장 수준의 음향 시스템을 활용해 경기장의 함성과 긴장감을 보다 생생하게 전달할 예정이어서 색다른 관람 경험을 제공할 것으로 기대된다.세종시문화관광재단은 이번 월드컵 중계를 위해 국내 중계권 보유사와 정식 계약 절차를 거쳐 중계권 사용 허가를 확보했다. 이에 따라 저작권과 중계권 관련 규정을 준수하는 공식 관람 환경에서 시민들이 안심하고 대한민국 대표팀 경기를 즐길 수 있게 됐다.심의현 세종예술의전당팀장은 "열린 문화공간인 오픈씨어터에서 월드컵 경기를 함께 즐기며 색다른 문화 경험을 누리길 바란다"며 "앞으로도 공연 실황 영상과 문화아카이브, 생활문화 콘텐츠를 연계한 다양한 프로그램을 통해 오픈씨어터 브랜드를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.