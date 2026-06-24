"쿠팡 노동부 기획 감독 착수 100일, 은폐 늑장 수사 규탄"

큰사진보기 ▲서울고용노동청 앞 기자회견민주노총과 안전한 쿠팡만들기 공동행동은 23일 오전 11시부터 서울고용노동청 앞에서 '쿠팡 산재은폐 늑장수사 규탄 및 성역 없는 수사 촉구 기자회견'을 열었다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

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시민단체와 택배노동단체가 23일 '쿠팡 산재은폐 늑장수사 규탄과 성역 없는 수사'를 촉구했다.민주노총과 안전한 쿠팡만들기 공동행동은 23일 오전 11시 서울 중구 서울고용노동청 앞에서 이날 '기획감독 착수 100일'을 맞아 '쿠팡 산재은폐 늑장수사 규탄 및 성역 없는 수사 촉구 기자회견'을 개최했다.기자회견 참가자들은 "근무기록 조작을 통한 산재은폐와 과로사 원인 규명 방해는 현장 일탈이 아닌 쿠팡 본사 차원의 조직적 범죄"라며 "공정거래위원회가 이미 김범석 의장을 '실질적 지배자(동일인)'로 지정했음에도 불구하고, 노동부(특별사법경찰)는 그에 따른 형사 책임을 묻지 않고 있다"고 비판했다.이어 "실질적 지배력은 인정하면서 그에 따른 책임은 묻지 않는 노동부의 행태는 명백한 봐주기식 법 집행"이라며 "이에 기획감독 100일을 맞아 노동부의 직무유기를 규탄한다. 김범석 의장에 대한 즉각적인 소환 수사"를 강력 촉구했다.구철회 민주노총 대협국장의 진행으로 발언을 한 엄미경 민주노총 사무총장 직무대행은 "노동부가 쿠팡 눈치를 보는 동안, 지금 이 순간에도 쿠팡 현장의 노동자들은 과로로 쓰러지고 있다"며 "노동자의 죽음을 수사하는 데 성역이 있어서는 안 된다"고 밝혔다.고 장덕준 쿠팡 배달 노동자 어머니인 박미숙씨는 "27살 청년의 진실한 노동을 인정하지 않기 위해 수 많은 이들을 동원하여 증거를 삭제하고 조작하는 범죄를 저질렀는데 왜 신속히 조사하고 밝히지 못하는 거냐"며 "이 사건의 책임자 김범석은 왜 조사하지 못한가. 명백한 증거 앞에서도 제대로 조사하지 못한다면 더 이상 고용노동부를 어떻게 믿을 수 있겠냐"고 피력했다.이어 "이제라도 고용노동부는 김범석을 소환조사하고 처벌해 노동자가 신뢰할 수 있게 행동으로 보이시라"고 촉구했다.강민욱 서비스연맹 택배노조 쿠팡본부장은 "노동자는 죽어가지만 그런데 산재는 없고 책임지는 사람도 없다"며 "그렇다면 노동부에 묻겠다. 우리 같은 사람도 두 눈으로 똑똑히 본 산재 은폐를 100일이나 기획감독을 하고도 왜 밝혀내지 못하고 있는 것이냐"고 피력했다.정동헌 공공운수노조 쿠팡물류센터 지회장은 "'산재사고를 줄이기 위해 '직'을 걸겠다는 김영훈 장관의 발언이 대통령 앞에서의 말 뿐인 쇼가 아니었음을 스스로 증명해야 한다"며 "지금도 쿠팡 물류센터 현장에서는 수만의 노동자가 일하고 있다. 쿠팡이 더 이상 '죽음의 일터'가 아닌 노동자가 안전하고 건강한 일터로 바뀌기 위해서는 고용노동부의 책임과 역할이 막중하다"고 밝혔다.이연주 참여연대 민생경제팀 선임간사는 "고용노동부가 쿠팡 봐주기를 한다 의혹을 벗기 위해 지금까지 진행된 조사 결과에 대해 국민 앞에 발표하고 쿠팡 노동자 과로사 방지를 위한 대책을 마련해야 한다"며 "고용노동부의 조사 결과가 발표되면, 그 끝은 결국 김범석 의장 즉각 소환과 처벌이 돼야 할 것"이라고 강조했다.이날 기자회견에서 항의 서한이 낭독됐고, 직후 서울고용노동청 관계자에게 전달했다.'김영훈 노동부장관에게 드린다'는 제목의 항의 서한을 통해 "김범석이 직접 산재 은폐를 지시한 증거 또한 차고 넘친다"며 "노동부가 해야 할 일은 그저 이 모든 증거들을 모아 '진짜 사장' 김범석을 법의 심판대 앞에 세우는 것 뿐이다. 할 일이 이토록 간명 함에도 100일이 넘는 시간 동안 묵묵부답하며, 제 할 일을 하지 않는 모습에 노동부가 쿠팡이 진실을 은폐할 수 있는 시간을 벌어주고 있다는 의심이 들 수밖에 없다"고 밝혔다.이어 "더는 악질적인 살인 기업 쿠팡과 살인 기업의 진짜 사장 김범석을 방치하지 마시라. 더는 노동자들이 기업의 탐욕으로 죽어가도록 방치하지 마시라"며 "악질 기업이 노동자의 목숨 값으로 이윤을 챙기고도 시간만 끌면 조용히 지나갈 수 있다고 여기게 두지 마시라"고 전했다.특히 "지금 당장 김범석을, 쿠팡 산재 사망 사고와 산재 은폐 사건의 주요 피의자로 소환해 조사하시라"며 "김범석과 쿠팡이 저지른 죄에 대한 죗값을 받고 유가족들에게 무릎 꿇고 사과할 수 있도록 하시라"고 촉구했다.한편 고용노동부는 지난 1월 5일 '노동·산안 TF'를 구성하고, 3월 16일 쿠팡 CFS·CLS 및 배송캠프 100여 개 사업장에 대한 기획감독에 착수했다.고용노동부 관계자는 23일 <경향신문>에 "사건마다 수사 소요기간이 달라 다른 사건과 비교해 (쿠팡 기획감독이) 지연되고 있다고 보기는 어렵다"며 "이 사건은 조사범위가 방대하고 검토할 사항도 많아 소요 기간이 긴 것이지 어떤 의도를 가지고 사건을 지연시킨 것은 아니"라고 밝혔다. 이 관계자는 김 의장의 소환 계획을 두고는 "수사 중인 사안으로 밝히기 어렵다"고 했다.