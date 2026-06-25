나를 다시 일어서게 한 아들에게 이 말을 꼭 하고 싶습니다

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큰사진보기 ▲바다 위에서 자신의 재능을 펼치고 있는 아들의 이야기를 들을 때마다 큰 위로가 됐다. ⓒ oulashin on Unsplash 관련사진보기

"아들아, 참 고맙다. 그리고 많이 사랑한다."

서울에서 태어나 학교를 다니다 스무 살 무렵 전북 전주로 부모님을 따라 이사했다. 아는 사람 하나 없는 낯선 도시에서 시작된 청춘은 외롭고도 길기만 했다. 그래서인지 그 시절 내가 느꼈던 막막함과 쓸쓸함은 세월이 한참 흐른 지금도 마음 한구석에 선명하게 남아 있다.하지만 세월은 낯설었던 도시를 제2의 고향으로 바꿔놓았다. 전주에서 지금의 아내를 만나 2002년 결혼했고, 두 아들을 키우며 삶의 터전을 일궜다. 청춘의 외로움을 견뎌냈던 그곳은 어느새 가족의 추억이 켜켜이 쌓인 삶의 무대가 되었다.그래서였을까. 전주에서 나고 자란 둘째 아들이 해기사의 꿈을 품고 부산의 해양대학에 진학했을 때, 기쁜 마음만 있었던 것은 아니다. 낯선 도시에서 홀로 생활해야 할 아들을 생각하면 축하의 마음 뒤로 걱정이 따라붙었다. 내가 스무 살 무렵 처음 전주에 와서 겪었던 외로움과 막막함을 누구보다 잘 알기에, 혹시 그 시간들이 아들에게도 되풀이되는 것은 아닐까 하는 노파심 때문이었다.하지만 그 걱정은 기우에 불과했다. 부산으로 향한 아이에게 낯선 도시는 두려움의 대상이 아니라 새로운 세상을 향한 설렘의 무대였던 모양이다. 물론 부모의 품을 떠나 처음 기숙사에 입소하던 날만큼은 달랐다. 아이는 잔뜩 긴장한 모습이었다. 멋진 해양대학 제복을 입고 있었지만 긴장감 때문인지 밥도 제대로 넘기지 못한 채 어깨를 움츠리고 있었다.그 앳된 아이를 남겨두고 집으로 돌아오던 날, 우리 부부의 발걸음은 한없이 무거웠다. 그러나 우리의 걱정과 달리 아이는 낯선 환경 속에서도 스스로 자리를 잡아갔고, 새로운 도전을 두려워하기보다 자신의 꿈을 향해 한 걸음씩 나아갔다.그렇게 아들이 타지에서 스스로의 삶을 꾸려나가는 동안, 내게는 예상치 못한 시련이 찾아왔다. 아들이 부산으로 떠난 지 1년 쯤 지났을 무렵, 마흔아홉의 나이에 뇌경색으로 쓰러졌다. 1975년생인 내게 그 시기는 가장 왕성하게 활동해야 할 때였다. 그러나 병은 아무런 예고도 없이 찾아왔고, 그날을 기점으로 삶의 방향은 완전히 달라졌다. 이후 나는 3년 가까운 시간 동안 재활과 치료를 반복하며 무너진 일상을 다시 일으켜 세워야 했다.당시는 결코 쉽지 않은 시간이었지만 다행히 지금은 건강을 많이 회복했다. 돌이켜보면 병마와 싸우며 재활과 치료에 매달리던 동안에도 아들은 자신의 자리에서 묵묵히 성장해 갔다. 힘겨운 시간을 견디며 꿈을 향해 나아갔고, 무엇보다 부모에게 걱정을 안기지 않았다.그러는 사이 내가 어린 시절 전주를 제2의 고향으로 받아 들였듯, 아들에게도 부산은 또 하나의 고향이 된 듯하다. 학교와 기숙사를 오가며 생활하던 학생은 어느새 자신만의 인간관계를 쌓고 친구들과 소중한 추억을 만들어가는 청년이 되었다. 우리에게 자세한 이야기를 하지는 않지만, 가끔 전해지는 소식만으로도 아이가 그곳에서 자신의 삶을 멋지게 꾸려가고 있음을 느낄 수 있다.지금 생각해 보면 얼마나 고마운 일인지 모른다. 아들은 방황하거나 투정을 부리기보다 자신의 몫을 스스로 감당하며, 내가 오롯이 치료와 회복에 집중할 수 있는 시간을 선물해 주었다. 만약 내가 스무 살 무렵, 사업 실패로 가족을 이끌고 전주로 내려와 힘겨운 시간을 보내던 아버지에게 그랬던 것처럼 "아빠, 적응이 안 돼요", "너무 힘들어요"라는 말을 입에 달고 살았다면 어땠을까.돌이켜보면 당시의 나는 어린 마음에 내 힘겨움만 바라본 채 아버지의 무게를 미처 이해하지 못했다. 사업 실패 후 가족을 이끌고 전주에 정착해야 했던 아버지의 부담과 책임감이 얼마나 컸을지 이제야 조금은 알 것 같다. 그 시절 아버지는 누구보다 불안하고 두려웠을 테지만, 그 마음을 내색하지 않은 채 가족을 위해 묵묵히 버텨내고 있었는지도 모른다.그런 생각을 하면 더욱 고마워진다. 내 아들은 나와는 달라도 너무 달랐다. 자신의 어려움을 쉽게 내색하지 않았고, 묵묵히 자신의 몫을 감당해 나갔다. 어쩌면 아들을 통해 나는 비로소 돌아가신 아버지의 마음을 이해하게 된 것인지도 모른다.지난 24일, 방학을 맞아 집으로 돌아온 아들과 마주한 순간 나는 잠시 말을 잇지 못했다. 내 기억 속에는 대학 입학을 앞두고 잔뜩 긴장한 채 기숙사에 들어가던 앳된 아이가 남아 있었는데, 눈앞에는 햇빛에 그을린 피부와 단단하게 다져진 근육을 가진 청년이 앉아 있었다. 내가 병마와 싸우며 하루하루를 버티는 동안, 아이 역시 자신의 자리에서 묵묵히 성장하고 있었던 거다.부모가 곁에서 챙겨주지 못하는 빈 자리 속에서도 아이는 어엿하게 성장했다. 나는 그런 아들이 무척 자랑스러웠다. 어느새 아이는 내가 걱정해야 할 대상이 아니라 자신의 삶을 스스로 책임질 줄 아는 한 사람의 어른으로 성장해 있었기 때문이다. 바다 위에서 물 만난 고기처럼 자신의 재능과 열정을 마음껏 펼치고 있다는 아들 이야기를 들을 때마다 병상에 누워 있던 내게는 큰 힘과 위로가 되었다.어쩌면 부모의 역할은 아이의 길을 대신 걸어주는 것이 아니라, 넘어질까 걱정되더라도 믿고 기다려주는 일인지도 모르겠다. 그 사실을 나는 둘째 아들을 통해 배웠다. 낯선 도시에서의 생활도, 거친 바다를 향한 훈련도 불평 없이 묵묵히 견뎌낸 아이를 보며 이제야 깨닫는다. 그래서 오늘은 꼭 이 말 한마디를 전하고 싶다.내가 가장 힘겨운 시간을 지나오는 동안 묵묵히 자신의 길을 걸어준 너 덕분에 아빠는 다시 일어설 수 있었다. 어느새 나보다 더 큰 사람으로 자라난 너를 바라보는 지금, 그것만으로도 내 삶은 충분히 행복하다.