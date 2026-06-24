당대표 전격 사퇴 정청래 "이 대통령 끝까지 지킬 사람은 나"

큰사진보기 ▲정청래, 민주당 대표직 사퇴…전대 출마 연임 도전 전망정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직을 사퇴한 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표의 대표직 사퇴는 전당대회에 출마하며 연임에 도전하기 위한 것으로 보인다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래, 민주당 대표직 사퇴…전대 출마 연임 도전 전망정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직을 사퇴한 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표의 대표직 사퇴는 전당대회에 출마하며 연임에 도전하기 위한 것으로 보인다. ⓒ 남소연 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 당대표직을 사퇴했다. 오는 8월 전당대회를 앞두고 조만간 연임 도전을 공식화할 것으로 보인다.정 대표는 24일 당 최고위원회의에서 "저는 오늘 당대표직을 내려놓는다"라며 "며칠간 불면의 밤을 지새우며 저 자신을 돌아봤다"라고 운을 뗐다.정 대표는 김대중·노무현·문재인 전 대통령을 잇달아 소환했다. 정 대표는 "평생 민주주의와 인권, 한반도 평화를 위해 헌신한 김대중 대통령이 제 정신적 지주"라며 "저는 노사모(노무현을 사랑하는 사람들의 모임)다. 노무현을 통해 정치 현실에 눈을 떴고 노무현의 지역 경선제 도입으로 국회의원이 될 수 있었다"라고 했다. 이어 "문재인 대통령의 4·27 판문점 선언, 9·19 군사합의, 그리고 김정은 국무위원장과의 도보다리 산책은 영원히 잊을 수 없다"라고 덧붙였다.정 대표는 "김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 꽃피워야 한다"라며 "이재명 정부의 성공을 위해 당정청 원팀·원보이스로 뒷받침하려 혼신의 노력을 다했다"라고 자평했다. 그러면서 "이러쿵저러쿵 누가 뭐래도 이재명 대통령을 끝까지 지킬 사람은 정청래"라며 "이 대통령과 저는 정치적 운명 공동체이자 한 몸 공동체다. 이 대통령이 성공해야 저도 성공한다. 그러니 걱정하지 말라. 이재명 정부의 성공, 이재명 대통령과의 의리는 제가 끝까지 지킨다"라고 강조했다.정 대표는 "오늘 당대표직을 내려놓지만 이재명 정부의 성공을 위해 제가 서 있는 위치에서 최선을 다하겠다"라며 "그 길이 비록 험난한 고난의 가시밭길일지라도 오직 민심과 당심만 보고 제 길을 갈 테니 국민과 당원 지지자 여러분께선 각자의 위치에서 진정 이재명 정부의 성공을 위한 길을 위하여 최선을 다해 달라"라고 밝혔다.강준현 수석대변인은 이날 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 "(정 대표가) 사퇴하셨으니 적당한 (연임 도전) 시점을 말씀드릴 것"이라고 전했다. 이어 "사무총장과 수석대변인을 포함한 정무직 당직자도 일괄 사퇴한다. 지금은 한병도 원내대표 (당대표) 직무대행 체제로 전환됐다"라며 "오는 26일 전준위(전당대회준비위원회)와 선관위(선거관리위원회) 설치·구성을 최고위에서 의결하고 당무위에 부의할 예정"이라고 밝혔다.한편 당내에선 연임 도전이 유력한 정 대표를 향한 비판이 이어졌다. 강득구 최고위원은 이날 앞서 최고위원회의에서 "이번 지방선거 결과에 책임을 지고 차기 최고위원 선거에 출마하지 않는다"라며 차기 전당대회 불출마 입장을 밝혔다. 사실상 정 대표의 불출마와 연임 포기를 우회적으로 압박한 것으로 보인다.강 최고위원은 "선거 결과에 대한 평가는 다를 수 있다. 대통령께선 국민이 정권에 주는 경고라고 말씀하셨지만 대표께서는 승리라고 말씀하신다"라며 "정치를 하면서 결과가 좋을 때 공을 나누는 것보다 잘못됐을 때 책임을 지는 게 기본이라 배웠고 그것이 여전히 도리이고 제 나름 원칙이라고 믿는다"라고 강조했다.강 최고위원은 또 정 대표를 겨냥해 "합당 문제와 보궐선거 전략공천 과정에서 최고위에서 최소한의 논의조차 없이 일방적으로 통보했다"라며 "여전히 아쉬움과 회한과 마음의 무거움이 남아 있다"라고 말했다. 강 최고위원이 발언하는 동안 정 대표는 무표정하게 정면을 주시했다.강 최고위원은 "민주당은 이재명 정부와 한 배를 타고 있다"라며 "집권 여당 지도부는 대통령과 경쟁하는 정치를 하는 게 아니라 대통령과 함께 성공하는 정치를 해야 한다"라고 밝히기도 했다. 그러자 친청(친정청래)계로 분류되는 문정복 최고위원이 "이 대통령은 대한민국호의 선장이고, 민주당호의 선장은 정청래 당대표"라며 강 최고위원을 겨냥한 듯한 발언을 내놓기도 했다.조계원 민주당 의원도 지난 23일 페이스북에서 "정청래 지도부가 지방선거 책임을 지기는커녕 자화자찬식 선거승리 평가로 연임을 노리며 오로지 선거용 보완수사권 폐지와 1인1표 당원주권주의를 내세우며 이재명 대통령과 맞서는 길을 선택했다"라며 "앞에선 대통령을 과장된 언어와 몸짓으로 칭송하면서 뒤로는 자신의 당권 연임을 위해 대통령을 돌려까고 보란 듯이 엿을 먹이는 가식의 정치는 이제 끝내야 한다"라고 지적했다.