석탄화력 폐쇄, 태안의 미래를 결정할 마지막 골든타임

지난해말부터 태안화력발전소의 1호기 폐쇄를 시작으로 연차적으로 태안화력의 10호기 폐지가 진행되면서 이에 따른 지역사회에 미칠 각 분야별 영향조사의 필요성이 대두됨에 따라 충남 태안군이 지난해부터 실시한 화력발전소 폐지에 따른 지역 영향조사 연구용역 최종보고회가 지난 23일 열렸다. 이에 연구용역에서 제시된 대안을 중심으로 주요 내용을 정리했다.

큰사진보기 ▲태안화력발전소의 연차적인 폐쇄에 따른 태안지역사회 미치는 경제 손실과 인구 감소가 공개됐다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲태안지역 지역신문인 태안신문 구성원들이 발전5사 통합 본사의 태안 유치 운동을 펼치고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 23일 충남 태안군청에서 화력발전소 폐지에 따른 지역 영향조사 연구용역 최종보고회가 열렸다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군이 역사상 가장 큰 산업구조 전환의 소용돌이 앞에 서 있다. 정부의 탄소중립 정책에 따라 태안화력발전소가 단계적으로 폐쇄되면서 지역사회 전반에 미칠 경제적 충격이 구체적인 수치로 나타나고 있다. 지난 23일 공개된 '화력발전소 폐지에 따른 지역 영향조사 연구용역' 결과는 태안군이 더 이상 막연한 불안이 아닌 현실적인 위기에 직면해 있음을 보여준다.연구용역에 따르면 태안군은 2025년부터 2040년까지 화력발전소 폐지로 인해 총 13조1464억 원의 경제적 피해를 입을 것으로 분석됐다. 생산유발 감소액만 12조7524억 원에 달하며, 지방세수 감소는 1380억 원, 소비지출 감소는 2560억 원에 이를 것으로 전망됐다.이는 단순히 발전소 하나가 사라지는 문제가 아니다.지역 식당과 숙박업소, 건설업체, 운송업체, 자영업자, 협력업체 종사자들까지 지역경제 전체가 영향을 받는 구조적 위기다.특히 발전소 종사자와 협력업체 근로자의 감소는 인구 유출로 이어지고, 이는 다시 소비 감소와 상권 침체, 지방재정 악화라는 악순환을 초래할 가능성이 높다. 실제로 연구용역에서 실시한 군민 설문조사에서도 화력발전소 폐지에 반대한 주민들의 84.3%가 일자리 감소를, 83.9%가 지역경제 침체를 가장 큰 우려 요인으로 꼽았다.그러나 보고서는 태안의 미래가 반드시 어둡지만은 않다고 분석한다. 현재 태안군의 전력 생산량은 2025년 2만2825GWh에서 2035년 1만8767GWh로 감소할 것으로 예상되지만 감소 폭은 약 17.8% 수준에 그친다. 이는 해상풍력과 태양광 등 신재생에너지 확대가 일정 부분 화력발전 감소를 보완하기 때문이다.특히 2035년 기준 태안군의 신재생에너지 발전 비중은 31.9%까지 증가할 것으로 전망됐다. 연구진은 이를 RE100 산업과 데이터센터, 수소산업 등 전력 다소비 첨단산업 유치의 강점으로 평가했다. 결국 문제는 발전소 폐쇄 자체가 아니라 그 공백을 무엇으로 채우느냐에 달려 있다는 것이다.현재 태안군이 반드시 사수해야 할 핵심 과제는 발전공기업 통합본사 문제다. 정부는 한국전력 산하 발전5사의 통폐합을 검토하고 있다. 이 과정에서 태안에 위치한 한국서부발전 본사의 이전 가능성도 거론되고 있다.만약 통합본사가 수도권이나 타 지역으로 이전할 경우 태안은 화력발전소 폐쇄에 이어 본사 이전이라는 이중 충격을 받게 된다. 연구용역에서도 서부발전 본사의 타지역 이전 가능성을 주요 위험요인으로 분석하며, 에너지·해양수산·항공 관련 공공기관의 우선 배치를 정부에 요구해야 한다고 제안했다.태안군과 충남도는 단순히 서부발전 본사를 지키는 수준을 넘어 발전5사 통합본사를 충남으로 유치하는 전략을 마련해야 한다. 전국 석탄화력발전소의 약 48%가 충남에 집중돼 있는 현실을 감안하면 통합본사의 충남 유치는 당연한 논리다.전문가들은 태안의 미래를 위해 가장 중요한 과제로 '정의로운 전환 특별법' 제정을 꼽는다. 독일 루르지역과 스페인의 석탄산업 전환 사례처럼 국가 차원의 재정지원과 산업전환 정책이 병행되지 않으면 지역경제 붕괴를 막기 어렵기 때문이다.특별법에는 발전소 폐쇄지역 지원기금 설치, 고용안정 지원, 산업전환 지원, 신산업 육성, 지방재정 보전 등이 포함돼야 한다. 특히 태안은 특별법을 활용해 산업위기대응특별지역, 고용위기지역, 기회발전특구, 규제자유특구 등 4대 특구 지정을 동시에 추진해야 한다. 이를 통해 데이터센터, 스마트팜, 드론산업, 펫푸드 산업, 미래형 에너지산업 등을 유치할 수 있는 국가 지원 근거를 마련해야 한다.산업 유치를 위해 반드시 해결해야 할 숙제도 있다. 바로 교통 인프라다. 태안은 충남에서 유일하게 고속도로가 없는 군 단위 지역이다. 기업 입장에서 접근성이 떨어지는 지역에 대규모 투자를 결정하기는 쉽지 않다. 따라서 태안~서산고속도로 건설은 산업전환 성공 여부를 좌우하는 핵심 사업이다.내포태안선 철도 역시 마찬가지다. 철도는 관광산업뿐 아니라 해상풍력 기자재 물류, 수소산업, 데이터센터 산업 유치에도 중요한 역할을 수행한다. 정부가 화력발전소 폐쇄를 정책적으로 추진하는 만큼 관련 SOC 사업은 국가균형발전 차원에서 예비타당성조사 면제 또는 특별 지원이 필요하다는 목소리가 높다.태안이 가진 가장 큰 경쟁력은 전력 생산 기반이다. 연구용역은 해상풍력과 연계한 산업 육성을 핵심 전략으로 제시했다. 특히 수도권에 GWO 인증 해상풍력 전문 교육시설이 없는 상황에서 태안에 해상풍력 직업교육센터를 조성하고, 만리포고를 해상풍력 특화 마이스터고로 육성하는 방안도 제안됐다.또한 화력발전 종사자 재취업과 기업 유치를 위한 280억 원 규모의 인센티브 패키지 사업도 필요하다고 분석했다. 여기에 데이터센터, 수전해 기반 그린수소 산업, 에너지 저장장치(ESS), RE100 산업단지 등을 결합하면 태안은 대한민국 대표 에너지 전환도시로 성장할 수 있다.태안이 기업을 유치하기 위해서는 전기요금 경쟁력이 필요하다. 연구용역은 태안을 '분산에너지 특화지역'으로 지정하고, 석탄화력 폐지지역에 지역별 차등 전기요금제를 우선 도입해야 한다고 제안했다. 이는 기업이 발전사업자와 직접 전력거래를 할 수 있도록 해 전기요금을 낮추고, 데이터센터와 첨단산업을 유치할 수 있는 기반이 된다.에너지 전환이 성공하려면 군민 참여가 필수적이다. 주민 설문조사에서도 84.1%가 신재생에너지 사업의 이익공유 및 보상체계 마련을 요구했다. 이를 위해 연구용역은 '태안군 정의로운 전환재단' 설립과 군민펀드 운영을 제안했다. 재단이 해상풍력과 태양광 사업 수익을 군민과 공유하고 지역 환원사업을 전담하도록 하자는 것이다.태안은 수십 년 동안 대한민국 산업화를 위해 희생해 왔다. 이제 국가가 응답해야 한다. 발전5사 통합본사 충남(태안) 유치, 정의로운 전환 특별법 제정, 내포태안선과 태안~서산고속도로 건설, 분산에너지 특화지역 지정, 해상풍력·수소산업 육성은 지역의 요구가 아니라 국가 에너지 전환 정책이 성공하기 위한 최소한의 조건이다.13조 원이 넘는 경제적 피해를 감수해야 하는 태안군에 필요한 것은 단순한 보상이 아니다. 지속 가능한 미래를 만들 수 있는 국가 차원의 결단이 필요한 시점이다. 태안의 위기는 대한민국 에너지 전환의 시험대다. 지금 어떤 선택을 하느냐에 따라 태안은 소멸의 길로 갈 수도 있고, 대한민국 에너지 수도로 다시 태어날 수도 있는 골든타임이다.