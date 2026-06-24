서부발전, '정의로운 에너지 전환' 지원체계 대폭 강화

큰사진보기 ▲한국서부발전은 지난 23일 충남 태안 본사에서 ‘정의로운 에너지 전환지원 전담조직(TF)’ 정기회의를 열고 주요 과제와 운영 방향을 논의했다. ⓒ 한국서부발전 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국서부발전은 23일 충남 태안 본사에서 ‘정의로운 에너지 전환지원 전담조직(TF)’ 정기회의를 열고 주요 과제와 운영 방향을 논의했다. 사진은 박득원 서부발전 미래사업부사장(가운데)이 발언하는 모습 ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

한국서부발전이 태안화력발전소 단계적 폐지에 따른 지역경제 충격을 최소화하고 새로운 성장동력을 마련하기 위해 '정의로운 에너지 전환' 지원체계를 대폭 강화한다.특히 태안화력 폐쇄가 지역 고용과 상권, 인구 감소 등 지역사회 전반에 미칠 영향을 고려해 기존 고용안정 중심의 대응에서 나아가 대체산업 육성과 지역 상생사업까지 포함하는 종합 지원체계로 확대 개편해 주목받고 있다.한국서부발전은 지난 23일 충남 태안 본사에서 '정의로운 에너지 전환지원 전담조직(TF)' 정기회의를 개최하고 주요 추진 과제와 운영 방향을 논의했다.이번 조직 개편은 정부의 탄소중립 정책에 따라 석탄화력발전소 폐지가 본격화되는 가운데 발전소 의존도가 높은 태안지역의 고용과 경제 문제에 선제적으로 대응하기 위한 조치로 풀이된다.서부발전은 지난 2024년부터 에너지 전환지원 전담조직을 운영하며 석탄화력발전 폐지에 따른 고용안정과 지역경제 영향 최소화를 위한 대책을 추진해 왔다. 지난해 태안화력 1호기 폐지 과정에서는 협력사 근로자 64명 전원을 재배치하며 고용안정 성과를 거둔 바 있다.이번 개편에서 가장 눈에 띄는 부분은 전담조직의 위상을 한층 높인 점이다. 조직장을 기존 부사장에서 사장으로 격상하고 명칭도 '전사 에너지 전환지원 전담조직'에서 '정의로운 에너지 전환지원 전담조직'으로 변경했다.이는 단순한 조직 명칭 변경을 넘어 에너지 전환 과정에서 발생할 수 있는 지역사회 피해를 최소화하고 상생을 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 반영한 것으로 해석된다.전담조직의 역할도 대폭 확대됐다. 기존에는 발전소 폐지에 따른 근로자 고용안정 지원이 핵심이었다면 앞으로는 발전소 유휴부지와 기존 기반시설을 활용한 대체사업 발굴, 지역과 수익을 공유하는 재생에너지 사업 추진 등 태안지역의 새로운 성장동력을 마련하는 역할까지 담당하게 된다.태안지역에서는 태안화력 1~10호기 순차 폐지에 따라 지역경제 위축과 인구 감소, 협력업체 경영난 등이 우려되고 있는 상황이다. 이에 따라 발전소 폐지 이후 활용 가능한 부지와 인프라를 기반으로 한 신규 산업 유치와 대체 일자리 창출이 지역의 최대 과제로 떠오르고 있다.서부발전은 이와 함께 홍보와 법무 기능을 운영체계에 포함해 정책 추진 과정에서의 소통을 강화하고 지방자치단체와 협력사, 교육기관, 노무자문사 등 다양한 이해관계자와 협력체계도 확대해 나갈 방침이다.지역사회에서는 이번 조직 개편이 단순한 선언에 그치지 않고 실제 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어져야 한다는 목소리도 나오고 있다. 특히 발전5사 통합 본사 유치와 해상풍력, 수소산업, 미래에너지 산업 육성 등과 연계한 실질적인 지역 상생 방안 마련이 필요하다는 지적이다.이정복 서부발전 사장은 "서부발전의 에너지 전환은 기존 발전소를 줄이는 데서 끝나는 것이 아니라 그 과정에서 영향을 받는 근로자와 지역사회를 함께 살피는 상생이 핵심"이라며 "지역과 상생하는 재생에너지 사업을 확대해 일자리 창출에 기여하겠다"고 밝혔다.한편 태안군은 국내 최대 규모 석탄화력발전단지가 위치한 지역으로 정부의 석탄발전 감축 정책에 따라 향후 대규모 산업구조 변화가 예상되고 있다. 이에 따라 정의로운 에너지 전환이 지역경제 위기를 극복하고 새로운 성장 기회를 창출할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.