직장상사 반말 이유 묻는 질문에... 한국어 교재의 황당 답변

큰사진보기 ▲논란이 된 해당 단원 ⓒ 한국산업인력공단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲직장갑질119 온라인노동조합 한국어교원지부 또한 지난 22일 성명을 내고 해당 교재를 비판했다. ⓒ 직장갑질119 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국어교원지부가 문제시한 교재 내용은 현재 삭제된 상태다. ⓒ 한국산업인력공단 관련사진보기

이주노동자들에게 직장 내 갑질을 정당화하고 순응을 강요하는 내용이 정부 공식 한국어 교재에 수록돼 파문이 일고 있다. 고용노동부와 한국산업인력공단이 개발한 해당 교재가 권위적인 직장 문화를 옹호하고 이주노동자가 스스로를 탓하게 만든다는 비판이 제기되고 있다.논란의 중심에 선 교재는 고용노동부와 한국산업인력공단이 제작한 <고용허가제 한국어능력시험(EPS-TOPIK) NEW 한국어 표준교재> 2권, 직장생활 한국어 편의 제33과 동료와의 관계 단원이다.해당 단원의 대화문에는 이주노동자 '칼로'가 등장해 한국인 부장의 반말과 고성에 대한 불편함을 한국인 반장에게 호소한다. 하지만 반장은 부장의 반말에 대해 "친하게 생각해서"라고 규정하고 "부모님께 반말을 하는 사람도 있어요"라고 설명한다.고성에 대해서는 "사고가 나면 안 되니까 그러시는 거예요"라며 상사의 부당한 행동에 정당성을 부여한다. 대화는 결국 칼로가 "아, 제가 부장님을 오해했네요"라고 자책하며 마무리된다.문제는 여기서 그치지 않는다. 교재는 이어진 확인 질문을 통해 학습자에게 "부장님은 칼로씨를 무시해서 반말을 해요?"라고 묻고, 확장 대화에서는 학습자가 직접 "제가 오해했네요"라는 문장을 입 밖으로 내어 발화하도록 구조화되어 있다. 대화문을 읽고, 질문에 답하고, 스스로 말해 보는 전 과정에 걸쳐 '상사의 부당함이 아니라 나의 오해'라는 결론이 학습자의 입을 통과하도록 설계된 것이다.실제 이 교재로 수업을 진행해야 하는 한국어 교원들은 깊은 자괴감을 호소하고 있다. 한국어 교원이자 <한국어의 투쟁>의 저자인 이창용씨는 20일 자신의 페이스북을 통해 이러한 대화문과 딸린 질문들을 수업 중에 어떻게 가르쳐야 할지 막막한 교육 현장의 참담함을 전했다.그는 교재에 수록된 "부장님이 소리 지르는 이유"나 "무시해서 반말을 하는 것인가"라는 질문에 대해 학습자가 교재의 의도대로 "친하게 생각해서", "사고 나면 안 되니까" 혹은 "부장님이 저를 무시한 게 아니었네요"라고 답할 때, 교사가 과연 "네, 맞아요. 참 잘했어요"라고 칭찬해야 하느냐고 반문했다. 직장 내 권위적 언행에 불편함을 느끼는 지극히 당연한 감각이 한국어 교실에서는 '오답'으로 처리되는 기형적인 상황을 꼬집은 셈이다.직장갑질119 온라인노동조합 한국어교원지부 또한 지난 22일 성명을 내 "이것은 언어 교육이 아니다"라고 강하게 비판했다. 지부는 해당 대화문이 권력의 차이를 의도적으로 지우고 있으며, 한국어 교실을 권위적인 직장 문화에 대한 순응을 훈련하는 공간으로 변질시켰다고 했다.또한 "이주노동자는 권리를 말하는 언어 대신 자신을 탓하는 언어를 익힌다. 교재는 권력의 차이를 지운다. 부장의 반말과 고성을 반장이 친함과 사고 위험으로 가린다"며 "상사의 부당한 말이 이주노동자의 오해로 둔갑하고, 이주노동자는 스스로 오해라고 거듭 말하게 된다"고 지적했다.특히 "고용노동부는 노동존중을 강조하면서 '이주노동자 노동존중 캠페인'을 벌인다. '야', '너' 대신 이름을 부르자고 말한다. 반복적 고성과 모욕적 언행은 직장 내 괴롭힘이 되기도 한다"면서 "그러나 자신이 만든 교재에서는 반말과 고성에 이유를 달아 변명하고, 이주노동자에게 '내가 오해했다'라고 결론짓게 한다"라며 고용노동부가 이중적태도를 보인다고 했다.한국어교원지부는 "노동자가 자신의 권리를 한국어로 말할 수 있는 교육을 요구한다"며 ▲ 해당 대화문과 확인 질문, 확장 대화의 수정 계획을 공개 ▲ 이주노동자 대상 한국어 교재 전반에 대한 노동인권 관점의 재검토 ▲ 향후 교재 개발 과정에 현장 한국어 교원과 노동인권 전문가의 참여를 보장할 것 등 세 가지를 요구했다.한편 해당 교재를 공개하고 있는 고용허가제 한국어능력시험 누리집은 22일 공지사항을 통해 "< NEW 한국어 표준교재 2 >의 일부 내용이 수정되어 개정된 교재 파일과 음원 파일을 새롭게 등재하였음을 알려드린다"며 "한국산업인력공단은 앞으로도 표준교재 전반을 점검하여 개선이 필요한 내용을 지속적으로 수정·보완하겠다"고 밝혔다.한국어교원지부가 문제라고 지적한 교재 내용은 현재 삭제된 상태다. 해당 대화문이 있던 페이지를 살펴보면 "본 페이지는 교재 내용 정비를 위해 삭제(공란 처리)되었습니다. 교재 이용에 참고하시길 바랍니다,('26.6.)"라는 문구가 게시된 채 백지로 남아있다.