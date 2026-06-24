[주장] 마음 모아야 할 때인데... 민주당 지지자는 이해할 수 없다

더불어민주당의 차기 지도부를 선출하는 8월 전당대회를 앞두고 6.3 지방선거 책임론을 둘러싼 당내 갈등이 커지고 있습니다. 민주당 전당대회와 관련해 다양한 의견을 환영합니다.

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큰사진보기 ▲6.3지방선거 경기도 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 3일 오후 투표 종료 직후 경기도 평택시 안중읍 선거사무실에서 선거기간동안 고생한 선대위 관계자들과 지지자들에게 감사인사를 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

이번 지방선거에서 더불어민주당이 '사실상의 승리'를 가져오지 못했다. 가장 중요한 서울시장 선거에서 졌고, 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 하정우가 떨어졌고, 대구시장에서 석패했다. 하지만 민주당 지지자로서 가장 뼈아픈 대목은 평택을 국회의원 재선거에서 국민의힘 후보에게 지역구를 갖다 바친 일이 아닐까 싶다.조국 전 조국혁신당 대표로서는 자신의 정치적 생존을 위해, 이번 선거 때 어디든 출마하지 않을 수가 없었다. 나름 민주당이 후보를 내지 않을 명분이 있는 곳을 골라 출마했지만, 민주당은 후보를 공천해 끝까지 당선을 위해 싸웠다. 결국 국회의원 한 자리를 국민의힘에 헌납한 결과를 가져왔다.나는 이번 지선에서 민주당이 사실상의 승리를 거두지 못한 것은 민주당이 조국을 끌어안고 통합하지 못한 데 상당한 원인이 있다고 생각한다. 지금 민주당을 지지하는 사람들은 조국에 대해 복잡한 감정을 가지고 있겠지만, 대부분이 과거 '조국 죽이기'에 올인한 검찰의 행태에 분노한 사람들이 주류라고 생각한다. 2019년 서초동에서 조국에 대한 검찰의 수사가 과도하다며 시위를 벌인 시민들과 뜻을 같이한 사람들이 그들이다.조국은 당연히 문재인 전 대통령을 떠올리게 한다. 더 나아가 검찰에 의해 결국 세상을 등진 노무현 전 대통령을 생각하지 않을 수가 없다. 그래서 검찰의 수사권 폐지를 통한 검찰 개혁을 강력히 주장할 수밖에 없는 것이다. 민주당 지지자들의 정서에서 조국은 제외할 수 없는 존재다.그런데 검찰의 수사와 기소에 의해 '멸문지화'를 당한 조국이 국회의원 재선거에서 민주당 후보와 험악한 말을 주고받으며 경쟁했다. 여당으로서 후보를 내지 않을 수 없었던 민주당의 입장도 물론 나름 있다. 하지만, 결국은 지방선거 전 합당하지 못한 업보를 짊어지게 된 것이다. 민주당 지지자들은 지방선거에서 까닭 모를 찜찜함과 부채감을 가지고 선거국면을 바라보고, 또 투표장에 가기를 망설이게 된 것이다. 민주당은 진심을 다해 지지자들의 마음을 얻고 그들이 신나게 투표장으로 향하게 해야 이길 수 있는데, 그렇게 하지 못한 것이다.현재 벌어지고 있는 민주당 내 갈등 양상은 지방선거 전의 합당 논란에서 촉발된 면이 크다. 그 전까지는 당내 갈등 상황이 노출된 적이 별로 없는 것 같다. 하지만 차기 당권을 노리는 세력들은 조국이 민주당에 들어와서 당권을 위협하게 되는 상황을 많이 우려한 듯하다. 당대표가 합당 논의를 미리 상의하지 않았다는 이유로 이를 무산시켰다. 이대로라면 조국혁신당과의 합당은 갈수록 요원해질 것으로 보인다.그리고 지금은 이를 친명-친청 대결 구도로 몰아가고 있다. 정치인들은 친명과 친청이 있을지 몰라도, 민주당 지지자들은 민주당을 지지하는 것이지 친명과 친청이 없다. 힘을 합쳐 내란세력을 청산하길 바라고 정치개혁, 검찰개혁을 완수해내길 바라고 있다. 왜 같은 편인 조국혁신당마저 껴안지를 못하는가? 그러고도 계속 압도적 지지를 바라는가?청와대에서 신임 민정수석으로 한찬식 변호사를 임명했다. 또한 대한적십자사 회장으로 인요한 전 국민의힘 의원이 선출될 것 같다. 한찬식 변호사는 과거 민주당 정부를 겨냥했던 검찰 간부 출신의 김앤장 변호사다. 인요한 전 의원은 알다시피 과거 윤석열 탄핵을 반대했던 국민의힘의 주요 인사다. 도대체가 민정수석할 사람, 적십자사 회장 할 사람을 그리도 찾기 힘든가?지금 이상한 일들이 벌어지고 있다. 같은 목표를 지향하는 세력들은 점점 배척하고, 과거 자신들과 반대편에 있던 사람들을 애써 안으려 하고 있다. 민주세력의 통합과 개혁을 바라는 지지자들의 입장에서 도무지 이해가 되지 않고 찜찜하고 헷갈린다. 애써 지지하고자 하는 마음이 들지 않는다.애써 지지하고자 하는 마음이 들지 않는다. 저번 민주당 대표 선거에서 정청래와 박찬대는 아름다운 경쟁의 모습을 보여주었다. 모든 지지자들의 마음을 하나로 모았다. 그 결과로 내란을 청산하고 이재명 대통령의 새로운 시대를 열었다. 지지자들은 이런 모습을 보고 싶은 것이다.우선 같은 편끼리 마음을 모아 통합해야 한다. 조국혁신당은 그 정치적 지향점에서 민주당과 별 차이가 없다. 빨리 합당 절차를 시작해야 한다. 다시는 지난 평택을 재선거 때와 같은 상황이 생겨서는 안된다. 진보는 분열로 망한다고 한다. 지금 대통령이나 민주당의 지지율 하락 추세는 민주당의 통합 의지가 사라진 것이 그 본질적 원인이다.대통령은 국가의 지도자로서 중도·탕평 인사를 할 수 있다. 하지만 그것은 민주당이 지지자를 단단히 통합해 개혁의 본질을 든든히 뒷받침하고 나서야 성과가 이루어질 일이다. 우군인 조국혁신당은 배척하고, 당내에서는 당권을 가지고 편이 갈리고 있는 민주당은 지지율이 떨어질 일만 남았다.