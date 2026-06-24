4년의 여정을 시작하며, 중국 혐오의 뿌리를 흔들다

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이주민센터 친구에서는 2026년 2월 말 15명의 기행단을 꾸려 중국 흑룡강성의 수도 하얼빈 기행을 다녀왔다. 2025년 8월부터 논의하고 준비를 시작한 "현대중국도시기행"의 첫 번째 시즌을 드디어 시작한 것이다. 기행을 마친 참가자들은 2026년 5월에 다시 모여 각자 작성한 기행문을 발표하고 느낌과 생각, 경험을 서로 나누었다.앞으로 기행단은 '현대중국도시기행' 프로젝트에서 경험하고 나눈 것들을 모아 오마이뉴스의 친구 칼럼으로 연재하고, 유튜브를 통해 기행 영상을 공유하고, 기행문을 모아 책으로 간행하고자 한다.이 프로젝트의 목표는 4년간 18개의 중국 도시를 기행하고 그 결과를 사회적으로 공유하여 현대중국과 사람들에 대한 이해를 높이고, 서로를 향한 근거 없는 편견과 혐오 정서를 줄여 나아가는 것이다. 참가자들이 작성한 하얼빈 기행문을 순차적으로 연재하기에 앞서 '현대중국도시기행' 프로젝트의 취지와 목적, 방향성 등에 대해 설명하고 문제의식의 핵심을 공유하고자 한다.2025년 여름과 가을, 대림동에서는 두 차례의 혐중 집회가 열렸다. 심지어 한 번은 대림동 이주민센터 친구 사무실 바로 앞 도로변에서 열렸다. 당시 혐오에 반대하는 이주민 당사자, 중국동포, 연대하는 많은 시민과 단체들은 반대 집회를 열며 단호하고 적극적으로 대응했다. 그 무렵 혐중을 앞세운 일부 사람들은 건대 양꼬치 거리에서 시가행진을 벌이기도 했다. 그 뒤로도 중국 혐오의 문제가 사회적 이슈로 본격적으로 대두되는 상징적인 장면들이 이어졌다.그동안에도 이주민에 대한 혐오와 차별은 일상적으로 이슈가 되긴 하였지만, 혐중 문제는 팬데믹과 대통령 선거 등을 거치면서 혐오를 정치에 이용하려는 정치세력과 사회적 불만을 소수자 혹은 중국에 전가하려는 사회적 흐름, 동북아시아의 국제 정치와 한중 관계의 역학, 경제 불황 등이 복잡하게 맞물리고 작용하면서 본격적으로 증폭되었다.이주민센터 친구는 2012년 설립 당시부터 혐오와 차별에 반대하고 환대와 만남, 대화를 통한 상호 문화 이해를 중요한 가치와 원칙으로 삼고 활동해왔다. 그러던 중 최근의 혐중 문제에 맞닥뜨리며 우리의 고민은 깊어졌다."혐중이 사회적으로 이슈가 되는 이유는 무엇일까? 혐중 정서가 사회적으로 만연할 때 한국 사회가 당면하게 될 어려움과 문제들은 어떤 것들이 있을까? 어떻게 하면 혐중 정서를 완화하고 한국 사회가 공존과 인권, 통합의 방향으로 나아가도록 할 수 있을까? 혐중 현상을 중심으로 여러 문제들을 지속적으로 숙고하며 토론을 이어갔다. 이렇게 혐중이 이슈가 되고 있는 최근 상황에서 우리가 할 수 있는 구체적인 활동이나 대안은 없을까?"라는 화두를 품고 있던 중, '현대중국도시기행 프로젝트'의 기획이 시작되었다.이주민센터 친구는 한국의 대표적인 이주민 밀집 거주 지역인 대림동에서 15년 정도 활동하면서 수많은 중국 동포 및 중국 출신의 이주민들을 만나고 함께 해왔다. 우리가 만난 사람들은 19세기 말부터 시작된 이주와 디아스포라의 삶을 거쳐 돌고 돌아 귀환하신 동포들, 혹은 노동과 혼인 등을 통해 새로운 삶의 계기를 만들고자 하는 분들이었다. 이들 중에 차별이나 혐오를 당해 마땅한 사람은 단 한 명도 없었다. 이들은 예외 없이 가족과 자신을 위해 땀 흘려 일하고 애쓰는 평범한 우리의 이웃이었다. 오히려 낯선 곳에서 새로운 삶을 찾아가는 경계인으로서 그 누구보다 성실하고 용기 있는 분들이었다. 어디에도 혐오와 차별의 근거가 될 만한 요소들이라고는 찾아볼 수 없었다. 이러한 결론은 의무나 당위가 아니라 우리가 직접 만나 대화하고 함께 활동하면서 경험을 통해 체득된 것이다. 그들의 삶과 생활 방식은 존중되어야 마땅하다.우리의 가설 중 하나는 '혐오는 상대방을 잘 모르기 때문에 생긴다'는 것이다. 혐중을 주장하거나 동조하는 분들 중에 중국과 중국인, 중국 문화를 실제 만나고 접촉하고 대화하고 함께 무엇인가를 해본 사람이 얼마나 있을까? 대부분은 막연한 선입견으로 중국을 알고 있고 그에 기초하여 판단하고 있다. 우리는 대림동에서의 15년간의 활동과 만남을 통해 직접 만나서 이야기해 보면 혐오가 아니라 이해와 배움을 얻을 수 있고 다양성과 풍요로움을 느끼게 된다는 사실과, 직접 만나는 마주침의 경험은 우리의 삶과 생각을 질적으로 변화시킨다는 사실을 체험적으로 알고 있다.다른 한편, 우리는 자문해 보았다. 과연 우리와 한국 사회는 중국의 현재에 대하여 얼마나 알고 있을까? 우리가 알고 있는 중국에 대한 이미지는 어떤 과정을 거쳐서 만들어졌을까? 대다수의 한국 사회 구성원들이 중국에 대해 가지고 있는 생각과 이미지는 과거의 역사나 관광과 같은 짧은 경험, 언론이 전달하는 의견이나 이미지에 기초한 것이 아닐까? 실제 중국과 사람들, 문화를 직접 만나보면 기존의 생각과 경험에 변화가 있지 않을까? 결국 결론은 자명했다. 우리는 중국과 중국에 살고 있는 사람들을 잘 모른다는 사실이었다.강한 호기심과 책임감이 뒤따라 올라왔다. 중국의 현재를 알고 싶었다. 사람과 문화, 사회를 직접 만나고 경험하고 싶었다. 편견과 선입견을 최소화하고 중국을 이해하고 싶었다. 혐중을 줄이거나 없애는 유력한 방법은 중국과 사람들, 문화와 사회를 알고 이해하는 것이 아닐까? 이러한 생각에 도달하면서 '현대중국도시기행 프로젝트'는 시작되었다.왜 "현대 중국"인가? 우리가 가진 중국에 대한 견해와 입장이 과거의 지식이나 경험에 기초하였고 현재의 중국을 잘 모른다는 견지에서 현대의, 지금의 중국을 발견하고 만나고 싶었다. 현대라는 개념에는 근대와 대비되는 시간적 의미가 내포되어 있지만, 소박하게 우리가 과거에 알고 있던 상식이나 지식, 정보가 아니라 지금, 새롭게, 이전에는 몰랐던 것들을 만난다는 의미에서 현대에 초점을 맞추기로 했다. 바로 지금의 중국과 중국에 살고 있는 사람들에 대한 관심과 경험에 중점을 두고, 기존의 정보와 선입견은 내려놓고 현장에서 중국을 직접 마주한다는 점에서 현대인 것이다."도시"는 그 사회와 국가, 사람들의 삶과 문화, 제도, 현실을 가장 잘 보여주는 공간일 것이다. 우리는 중국의 도시들에 중점을 두고 탐구와 기행을 진행하고자 한다. 한국 사회가 중국을 이해하는 기존의 관점은 대개 공산당, 개혁개방, 동북공정, 조선족, 중국동포, 경제 협력, 사드, 한류 등 거시적인 주제들에 초점을 맞추고 있다. 대다수 한국 사람들은 중국의 유명 관광지나 백두산, 연변, 독립운동, 드라마처럼 대개 소비를 위해 상품화된 이미지를 통해 중국을 떠올릴 뿐, 중국에서 살고 있는 사람과 그들의 삶, 현실의 문화 자체에 관심을 갖고 이들을 만나는 것이 활성화되어 있지는 않다. 때문에 우리는 "도시"를 방문하기로 했다. 도시야말로 그 사회의 현재적 삶과 문화, 정치, 제도들을 압축적으로 보여주고 사회의 빛과 그림자를 모두 볼 수 있는 장소가 아닐까?우리는 중국 동북부, 해안, 중부와 서부의 대표적인 도시들을 선정해 방문하기로 했다. 중국은 동서남북, 해안, 내륙에 따라 문화와 음식, 풍속이 다르고 경제와 사회, 제도들에 차이가 있다. 이에 우리는 18개의 도시를 선정하여 4년여에 걸쳐 각 도시들을 방문하고 탐구하고자 한다. 도시 선정의 기준은 기행의 진행 과정에 따라 조정할 수 있도록 유연하게 열어두고, 우선 한반도와 역사적으로 관계가 깊고 조선족 동포들이 많이 거주하고 있는 동북 3성에서부터 기행을 시작하기로 했다.2026년 2월 말 기행의 첫 번째 도시로 흑룡강성의 수도인 하얼빈을 다녀왔고, 길림성 수도인 장춘, 요녕성의 수도인 심양을 뒤이어 방문할 예정이다. 연변(연길), 대련, 북경 기행이 이어질 것이다. 기행의 두 번째 시즌은 해안 도시를 중점적으로 탐방한다. 텐진, 칭다오(산동), 상하이, 선전, 광조우, 홍콩 등지를 돌아볼 예정이다. 세 번째 시즌에는 내륙의 도시들을 찾는다. 시안, 청두, 충칭, 쿤밍 등을 둘러보며 기행을 이어간다. 중국의 여러 도시들을 기행하며 현대 중국과 그곳에 살고 있는 사람들에 대한 이해를 높인다는 큰 목적을 유지하는 가운데 구체적인 방문 도시와 기행의 내용은 기행 과정의 논의와 평가에 따라 일부 바뀔 수도 있을 것이다.우리는 "기행"이라는 용어를 의식적으로 선택했다. 우리의 프로젝트는 단순한 관광이나 여행을 목적으로 하지 않는다. 기행이라는 단어에서 우리는 '열하일기'나 '신사유람단'처럼 잘 모르는 지역을 찾아 유람하며 그곳의 문화를 두루 경험하고 기록했던 이미지를 떠올린다. 우리의 프로젝트는 한편으로 호기심에 찬 즐거운 여행이나 가벼운 관광의 성격을 일부 포함하지만 그 이상으로 현대, 중국의, 도시와 사람을 만나고, 문화를 경험하며 기록해서, 한국 사회에 소개한다는 기행의 성격을 분명하게 가지고 있다.이러한 목적은 준비 과정에서부터 가장 명확하게 강조해왔다. 이주민센터 친구에서 전체적인 진행과 기획을 맡은 가운데 도시, 중국, 문화, 인문학, 교육, 법률 등 여러 분야의 전문가들을 준비팀에 초빙하여 다양한 관점으로 현대 중국의 도시와 그곳에 살고 있는 사람들을 바라보고자 했다. 기획의 취지와 목적에 공감하는 여러 분들이 동참을 결정했고, 4년이라는 장기간에 걸친 여정임에도 전체 기획을 끝까지 함께 진행하겠다는 의지를 보여주셨다. 각자 다른 분야에서 활동 중인 여러 사람들이 모인 만큼 기획을 끝까지 완주하는 것만으로도 의미가 클 수 있겠다. 기행단에는 각 분야 전문가들과 이주민센터 친구의 실무진 이외에도 동행을 희망하는 일반 참가자들이 포함될 것이다. 기행에 참여하는 수많은 사람들의 경험과 의견은 기행 과정은 물론 기행의 성과에 다양성을 더할 것이다.우리는 기행의 다양성을 확장하기 위해 중국에 네트워크가 있거나 지인이 있는 분들을 통해 만남의 접점을 늘리고자 했다. 하얼빈 기행에는 이주민센터 친구의 실무진이자 중국 거주 당시 연변 방송국에서 근무했던 활동가가 동행했으며, 부천에서 이주민 단체 활동가로 일하고 있는 하얼빈 출신의 혼인 이주자도 함께 기행에 나서 현지에서의 만남과 모임을 주선하기도 했다. 이들을 통해 흑룡강성 조선족 작가협회의 회장과 흑룡강 신문 기자, 조선족 학교 교사, 하얼빈에 거주 중인 친척들을 만날 수 있었고, 한국 대학이나 이주 배경 청소년 교육 기관에서 인연을 맺은 참가자들의 제자들을 만나 강연, 식사, 대화, 만찬 등을 함께 하기도 했다.그곳에 살고 있는 사람들과의 만남을 통해 우리는 하얼빈에서 살아가는 조선족 동포의 삶과 애환, 도시의 생활상 등을 들을 수 있었다. 일반적인 여행에서라면 느끼기 어려웠을 독특한 경험이었다. 기행단은 각자의 관점에서 하얼빈을 경험하고 이를 기록으로 남겼다. 기행을 마친 뒤에는 경험을 공유하는 과정을 거치며 이를 정리하고 발전시켰다. 이후에도 기행 과정에서 각자 또 함께 쌓은 경험과 생각들을 모아 나가며 현대 중국의 도시와 사람들, 문화에 대해 이전과는 다른 새롭고 깊은 이해를 형성해 나아가고자 한다.거대한 나라 중국의 여러 지역과 다양한 도시들을 방문하고, 다양한 전문 지식과 입장을 가진 참여자들이 자신이 경험한 중국에 대해 기록하고 함께 나누는 과정이 이어질 것이다. 이 과정에서 우리는 그동안 우리가 몰랐던 무언가를 더 알게 되고 새롭게 이해하게 될 것이다. 물을 직접 마시는 것과 물에 대한 설명을 읽거나 전해 듣는 것은 전혀 다른 차원의 경험이다. 맞선 볼 사람을 사진으로만 보는 것과 직접 만나는 것의 차이와도 비교할 수 있을 것이다.기행 과정에서 우리는 책에서나 언론을 통해 막연하게 가졌던 선입견을 내려놓고, 중국 도시들과 그곳에 살고 있는 사람들을 직접 만날 것이다. 우리 자신부터 중국에 대한 생각과 태도에 많은 변화를 겪을 것으로 기대한다. 그리고 변화는 이미 시작되었다. 하얼빈 기행을 통해서 안중근을 비롯해 몇 가지 단편적인 정보만을 통해 바라보았던 하얼빈이 아닌 인구 1,000만 명의 중국 북방의 공업 도시이자 화려한 관광 도시로서의 하얼빈은 새롭게 발견할 수 있었다. 짧은 만남이었지만 하얼빈에 살고 있는 중국 동포들의 삶에 대해서도 분명 이전과 다른 시각을 갖게 되었다.우리는 기행에서 경험한 것들을 모아 책과 영상 등을 만들어 친구들과 공유할 것이다. 우리가 공유하는 내용도 누군가에게 있어서는 간접적인 경험이 될 수밖에 없겠지만, 직접적인 만남과 경험을 통해 편견을 털어내고 우리가 바뀌어 나아가는 이야기가 누군가에게는 신선한 자극이 될 수 있을 것이다. 이렇게 만들어질 콘텐츠들은 현대의 중국과 그곳에 살고 있는 사람들을 가능한 한 있는 그대로 바라보고 이해하자고 하는 적극적인 제안이기도 하다.우리의 기행은 한 도시에 3, 4일씩 머물면서, 한 해에 3, 4개 도시를 유람하는 것을 기본 방침으로 삼고 있다. 경우에 따라 그 이상의 긴 기행도 있겠으나 참가자들의 생업과 다른 사정들을 감안해 기본적으로 짧게 여정을 꾸릴 것이다. 우리는 짧은 시간에 한 도시를 경험하고 이해하는 일에 분명 한계가 있다는 사실을 잘 알고 있다. 또 그렇기 때문에 다양한 관점을 지닌 사람들을 모아 기행단을 꾸린 것이기도 하다. 여러 도시를 긴 시간에 걸쳐 방문하며 각 도시와 사람들, 문화의 차이점과 공통점들을 누적적으로 경험하고 대화를 나누면서 새로운 발견을 이어 나간다면, 다양한 직업과 경험, 관심사를 가진 참가자들의 개별적인 관점과 경험들을 통해 얻어진 통찰들이 모이고 상호 반응하며 기대 이상의 발견과 이해들이 생겨날 것이다. 우리는 경험과 탐구의 가능성을 최대한 열어두고자 한다.많은 사람들이 이주민 혐오와 혐중 문제를 해결하기 위하여 헌신적으로 노력해왔다. 혐오와 차별이 없는 사회를 위하여 국가의 각종 정책과 차별금지법 제정 운동, 당사자와 시민들의 노력이 계속 이어져 왔고, 이러한 노력을 뒷받침하는 다양한 활동들이 더욱 강화되고 활성화되어야 한다. 이 과정이 녹록지 않다는 사실을 우리는 경험적으로 이미 알고 있다. 하지만 어렵다고 해서 노력을 멈출 수는 없으며, 오히려 노력의 방법을 더욱 다양하고 창의적으로 꾸릴 필요가 있다. 우리의 "현대중국도시기행"은 이를 위한 다양한 시도들 가운데 하나다. 우리는 우리가 만난 현대 중국과 도시, 사람, 경험에 대한 성찰을 사회적으로 나누고, 이를 통해 무분별한 혐오를 물리치고 그 자리에 이해와 존중이 자리하도록 이끄는 사회적 변화에 작게나마 기여하고 싶다.