사먹는 냉면과 똑같은 맛, 황금비율만 지키면 됩니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲여름철 별미, 물냉면과 비빔냉면 ⓒ 김종섭 관련사진보기

유월 하순에 접어들면서 이곳 캐나다의 여름 햇살도 제법 뜨거워졌다. 캐나다는 한국처럼 여름에 습도가 많아 짜증 날 만큼 무덥지 않다. 오히려 건조한 편이라 내리쬐는 햇살만 어떻게든 피하면, 나무 그늘 밑이나 지붕 아래에서는 금방 선선함을 느끼며 무더위를 이겨낼 수 있는 기후적 특성이 있다. 그래도 머리 위로 쏟아지는 강렬한 유월의 햇빛만큼은 한여름 못지않게 뜨겁다.늦은 아침을 챙겨 먹고 매일 해오던 운동을 위해 집을 나섰다. 평소 같으면 운동 삼아 느긋하게 걸어갔을 커뮤니티 센터였지만, 어제와 오늘만큼은 내리쬐는 햇살이 너무 뜨겁다는 핑계로 슬그머니 차 키를 챙겨 들었다. 피트니스 센터에서 러닝머신 위를 한 시간 이상 달리고, 수영장 차가운 물속에서 또 수십 분을 물과 씨름하고 나니 센터를 나서는 길에 금방 허기가 밀려왔다.햇살을 피해 차를 타고 편하게 이동했음에도, 몸을 움직인 탓에 금세 허기가 몰려온다. 집으로 돌아가는 차 안에서 '오늘처럼 무더운 날씨에는 어떤 별미로 허기를 채우면 좋을까' 고민하려던 찰나, 옆자리에 앉은 아내가 남편의 마음을 읽었다는 듯 먼저 점심으로 시원한 냉면을 먹자고 했다.해외에 살면서 한때는 냉면을 꼭 한국에 가야만 먹을 수 있는 음식으로 생각했다. 하지만 지금처럼 한인마트에 한국 식재료가 다양하게 공급되면서부터, 한국에 가야만 먹을 수 있는 음식은 별로 존재하지 않게 되었다. 냉면은 여름을 나는 한국인이라면 지구 반대편 어디에 살든 주기적으로 수혈해 주어야 하는 소울푸드이기도 하다. 사실 여름 무더위에 시원함을 주는 음식 외에도, 이열치열이라는 정반대의 날씨에 어울리는 뜨거운 탕 종류도 여름 별미로 손꼽히지만, 오늘처럼 땀을 흘린 날에는 역시나 차가운 면발이 먼저 당기기 마련이다.사실 캐나다에서 주변 한인 식당들이 아주 멀리 떨어져 있는 것은 아니다. 다만, 냉면을 제대로 파는 식당이 다양하지 않기 때문에 마음에 드는 제대로 된 냉면 한 그릇을 맛보려면 결국 먼 거리에 있는 식당까지 찾아가야 하는 번거로움이 생긴다. 게다가 팍팍한 이민 생활 속 치솟는 외식 비용까지 생각하면, 선뜻 식당으로 향하던 발길이 머뭇거려지는 것이 솔직한 현실이다. 하지만 우리 집 냉동실에는 항상 든든하게 얼려둔 냉면 육수가 자리를 잡고 있다. 냉면을 좋아하는 아내가 한인마트 세일 기간을 놓치지 않고 눈여겨보았다가, 몇 개씩 알뜰하게 사다 쟁여둔 덕분이다. 타향살이에서, 비록 집에서 만든 육수가 아닐지라도 이 얼린 육수 한 봉지는 단순한 식재료이기보다는 추억 내지는 고향의 음식 같은 정서가 담겨 있다. 언제든 고국의 맛을 꺼내 먹을 수 있다는 일종의 안도감이기도 하다. ​비록 집에서 직접 우려낸 육수는 아닐지라도 고명만 얹으면 굳이 외식을 하지 않아도 훌륭한 냉면이 완성된다. 사실 아내는 계절과 관계없이 냉면을 즐겨 찾는다. 우리 부부는 냉면 취향이 조금 다르다. 아내는 시원하고 깔끔한 물냉면을 좋아하고, 나는 매콤하면서도 설탕이 좀 더 들어가 달달하게 비벼낸 비빔냉면을 선호한다. 아내를 위한 물냉면은 싱싱한 오이를 곱게 채 썰고 삶은 달걀을 반쪽으로 잘라놓은 뒤, 마트에서 사 온 냉면용 쌈무를 얇게 썰어 얹고 살얼음 뜬 육수만 부어주면 물냉면으로 손색없는 냉면이 된다. 식당에서 판매하는 물냉면 수준의 맛이 그대로 보장된다.반면 비빔냉면은 비빔 양념을 직접 가미해야 한다. 사실 고추장만 있으면 여러 조미료와 합작하여 훌륭한 양념이 만들어지는 나만의 작은 지혜가 숨어있는 황금비율이 존재하긴 한다. 하지만 오늘은 문득 예전에 비빔 라면을 먹고 남겨두었던 비빔 수프를 냉장고에 보관해 두었던 것이 생각났다. 사실 남은 비빔 수프를 그냥 버리기에는 아까워 모아두었던 것인데, 이것이 타향에서는 아주 요긴한 마법의 양념이 된다. 국수나 밥에 이 비빔 수프를 넣고 비비면 비빔국수나 비빔밥으로서 손색없는 훌륭한 양념이 되기 때문이다. 오늘만큼은 번거로운 양념장 제조 대신 냉면 면발 위에 이 비빔 수프를 얹고, 약간의 후추와 입맛을 돋울 설탕을 취향껏 더해 슥슥 비벼내 보았다.대접 가득 담긴 냉면을 마주하고 앉으니 문득 아득한 어릴 적 여름날의 기억 여행이 시작되었다. 돌이켜보면 타향에서 시판 육수와 라면 수프로 차려낸 이 소박한 상차림은, 유난히 무더워 밥맛이 하나도 없던 어린 시절에 찬물에 밥을 슥슥 말아 길게 찢은 김치 한 점을 얹어 먹던 순간과 참 닮아있다. 특별할 것 없는 재료들이었지만 무더위를 씻어주던 그 시절 물 만 밥의 소박한 위로가, 지금 먼 타국 땅에서 육수 한 봉지로 뚝딱 차려낸 냉면 한 그릇의 시원함으로 고스란히 이어지는 듯하다.​밖에서 쉽게 사 먹는 편리함과 화려함 대신, 냉장고 속 남은 재료들을 지혜롭게 조합해 마주한 우리 집 식탁의 냉면 두 그릇. 치솟는 물가와 낯선 환경 속에서도 서로의 취향을 다정하게 맞춰가며 차려낸 이 한 그릇이야말로 이민 생활을 버티게 하는 단단한 힘이 아닐까. 대단한 피서법은 아니지만, 고향의 향수와 삶의 지혜가 버무려진 이 편안한 식탁 덕분에 올해 캐나다의 여름도 그리 지치지 않고 건강하게 건너갈 수 있을 것 같다.