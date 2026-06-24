'보완수사권 전면 폐지' 정청래 겨냥한 박지원 "혼란만 주고 있다"

큰사진보기 ▲인사하는 박지원-송영길더불어민주당 박지원 의원과 송영길 의원이 지난 11일 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 2차 본회의에서 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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오는 8월 전당대회에서 연임 도전이 유력한 정청래 더불어민주당 대표가 최근 '검찰 보완수사권 전면 폐지'를 꺼내든 것을 두고 당 중진 박지원 의원이 민주당 강성 당원을 결집하기 위한 행보라며 당내 혼란을 가져온다고 강하게 비판했다.박 의원은 24일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 최근 정 대표가 보완수사권 전면 폐지를 강조한 것과 관련해 "오히려 혼란만 주고 있다"라며 "민주당 대다수 의원, 특히 법사위원들은 어떤 경우에도 보완수사권은 인정할 수 없다고 분명히 얘기하는데 마치 정청래 대표 혼자 이끌고 가는 것처럼, 대통령과 각지는 것처럼 그 이슈를 만들어 내는 건 옳지 않다"라고 지적했다.박 의원은 '정 대표가 당내 적극 지지층이 선호하는 보완수사권 폐지를 고의로 또는 전략상 쟁점화시키고 있다고 보느냐'라는 진행자 질문에도 "그렇게 본다"라며 "다시 캐비닛을 꺼내서 이슈를 만들어서 하려는 건 아무리 전당대회 득표에 도움이 된다고 하더라도 하지 않는 게 좋다"라고 잘라 말했다.정 대표는 지난 23일 페이스북에서 보완수사권 전면 폐지를 언급하며 "시간 끌 이유 없다. 지금 당장"이라고 밝힌 바 있다. 앞서 22일 방송인 김어준씨가 운영하는 온라인 커뮤니티 '딴지일보'에도 "보완수사권의 티끌마저 없애야 한다. 보완수사권 완전 폐지가 정답"이라고 적었다. 차기 당권 경쟁자인 김민석 국무총리도 22일 기자간담회에서 보완수사권 폐지 입장을 밝힌 바 있다.박 의원은 최근 이재명 대통령 국정 지지율이 취임 후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가를 앞서는 데드크로스가 나타났다는 여론조사와 관련해 "당대표가 책임져야 한다"라며 "잘못된 대통령 정책에도 당대표가 책임져야 하고 국무총리가 책임져야 하는데, 잘하는 대통령 결과적으로 흔들어 대는 건 누구 책임이냐, 당 지도부 책임 아니냐"라고 비판했다.박 의원은 이재명 대통령이 유럽 순방 귀국 날인 지난 18일 송영길 의원과 대통령 관저에서 비공개 만찬을 한 것과 관련해선 "송영길 대표가 어제 미국 들어가기 전 저랑 통화하면서 제가 물어보니 (이 대통령과) 전당대회 관계 얘기를 했고 자기가 3자 구도로 가서 결국 김민석 총리와 단일화하는 방안을, 또 결선 투표에서 (표심이) 모아지는 결과를 만들어 내겠다는 얘기를 드렸다더라"라고 전했다.박 의원은 "그래서 대통령께서 뭐라고 하시냐고 했더니 긍정적 반응을 보인 것으로, 잘하라는 것으로 말씀했다"라며 "정청래 대표가 (전당대회에) 나가면 자기가 나가서 3자 구도로 친명(친이재명)을 단일화시키고 결선 투표에서 단일화하겠다는 걸 보면 그러다가 송 대표가 당대표가 될 수도 있겠다는 생각도 들게 했다"라고 밝혔다. 이어 "3자 구도로 가면 어떤 결과가 나올지 모른다는 게 송 대표의 솔직한 표현이었다"라고 전했다.박 의원은 이번 전당대회를 앞두고 고조되는 당내 갈등과 관련해서도 "대통령께서도 자극되는 말씀을 피하시고 수습해 주는 얘길 해 주셨으면 좋겠다"라며 "이번 전당대회는 대권 후보들이 나오지 말았으면 (한다). 우리가 싸워서 내란 세력에게 총선도 정권도 갖다 바치는 누를 범하지 말자"라고 말했다.최근 노무현재단을 떠난 유시민 작가에 대해선 "지금 초미의 관심사가 유 작가가 비평으로 돌아선다는데 그분도 우리 진보 세력의 단결을 호소해야지, 분열의 길로 가는 말씀을 안 했으면 좋겠다"라고 덧붙였다.