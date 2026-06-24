'보완수사권 전면 폐지' 정청래 겨냥한 박지원 "혼란만 주고 있다"

오는 8월 전당대회에서 연임 도전이 유력한 정청래 더불어민주당 대표가 최근 '검찰 보완수사권 전면 폐지'를 꺼내든 것을 두고 당 중진 박지원 의원이 민주당 강성 당원을 결집하기 위한 행보라며 당내 혼란을 가져온다고 강하게 비판했다.
박 의원은 24일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 최근 정 대표가 보완수사권 전면 폐지를 강조한 것과 관련해 "오히려 혼란만 주고 있다"라며 "민주당 대다수 의원, 특히 법사위원들은 어떤 경우에도 보완수사권은 인정할 수 없다고 분명히 얘기하는데 마치 정청래 대표 혼자 이끌고 가는 것처럼, 대통령과 각지는 것처럼 그 이슈를 만들어 내는 건 옳지 않다"라고 지적했다.
박 의원은 '정 대표가 당내 적극 지지층이 선호하는 보완수사권 폐지를 고의로 또는 전략상 쟁점화시키고 있다고 보느냐'라는 진행자 질문에도 "그렇게 본다"라며 "다시 캐비닛을 꺼내서 이슈를 만들어서 하려는 건 아무리 전당대회 득표에 도움이 된다고 하더라도 하지 않는 게 좋다"라고 잘라 말했다.
정 대표는 지난 23일 페이스북에서 보완수사권 전면 폐지를 언급하며 "시간 끌 이유 없다. 지금 당장"이라고 밝힌 바 있다. 앞서 22일 방송인 김어준씨가 운영하는 온라인 커뮤니티 '딴지일보'에도 "보완수사권의 티끌마저 없애야 한다. 보완수사권 완전 폐지가 정답"이라고 적었다. 차기 당권 경쟁자인 김민석 국무총리도 22일 기자간담회에서 보완수사권 폐지 입장을 밝힌 바 있다.
대통령 지지율 데드크로스에 "당대표 책임져야"
박 의원은 최근 이재명 대통령 국정 지지율이 취임 후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가를 앞서는 데드크로스가 나타났다는 여론조사와 관련해 "당대표가 책임져야 한다"라며 "잘못된 대통령 정책에도 당대표가 책임져야 하고 국무총리가 책임져야 하는데, 잘하는 대통령 결과적으로 흔들어 대는 건 누구 책임이냐, 당 지도부 책임 아니냐"라고 비판했다.
박 의원은 이재명 대통령이 유럽 순방 귀국 날인 지난 18일 송영길 의원과 대통령 관저에서 비공개 만찬을 한 것과 관련해선 "송영길 대표가 어제 미국 들어가기 전 저랑 통화하면서 제가 물어보니 (이 대통령과) 전당대회 관계 얘기를 했고 자기가 3자 구도로 가서 결국 김민석 총리와 단일화하는 방안을, 또 결선 투표에서 (표심이) 모아지는 결과를 만들어 내겠다는 얘기를 드렸다더라"라고 전했다.
박 의원은 "그래서 대통령께서 뭐라고 하시냐고 했더니 긍정적 반응을 보인 것으로, 잘하라는 것으로 말씀했다"라며 "정청래 대표가 (전당대회에) 나가면 자기가 나가서 3자 구도로 친명(친이재명)을 단일화시키고 결선 투표에서 단일화하겠다는 걸 보면 그러다가 송 대표가 당대표가 될 수도 있겠다는 생각도 들게 했다"라고 밝혔다. 이어 "3자 구도로 가면 어떤 결과가 나올지 모른다는 게 송 대표의 솔직한 표현이었다"라고 전했다.
박 의원은 이번 전당대회를 앞두고 고조되는 당내 갈등과 관련해서도 "대통령께서도 자극되는 말씀을 피하시고 수습해 주는 얘길 해 주셨으면 좋겠다"라며 "이번 전당대회는 대권 후보들이 나오지 말았으면 (한다). 우리가 싸워서 내란 세력에게 총선도 정권도 갖다 바치는 누를 범하지 말자"라고 말했다.
최근 노무현재단을 떠난 유시민 작가에 대해선 "지금 초미의 관심사가 유 작가가 비평으로 돌아선다는데 그분도 우리 진보 세력의 단결을 호소해야지, 분열의 길로 가는 말씀을 안 했으면 좋겠다"라고 덧붙였다.