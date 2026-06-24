"'이주노동자 밥값 차별' 논란되자 기본급 삭감? 현대중공업 근로감독 실시해야"

큰사진보기 ▲울산이주민센터, 민주노총 울산지역본부, 금속노조 HD현대중공업지부, 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크 등 전국 시민사회 단체들은 23일 오전 11시, 청와대 사랑채 앞에서 공동 기자회견을 열고 HD현대중공업의 반인권적 노무 관리 실태를 폭로하며 이재명 정부의 즉각적인 해결을 촉구했다. ⓒ 스튜디오R 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발언 이후 참가 단체들은 기자회견문 낭독을 통해 이재명 정부를 향해 ▲HD현대중공업에 대한 즉각적인 근로감독 실시 ▲차별 및 임금 삭감 소급 시정 ▲쓰다 버리는 이주노동 정책 폐지 및 노동기본권 보장 등을 강력히 요구했다. 아울러 기자회견에 앞서 이 같은 요구사항이 담긴 항의 서한을 청와대에 전달하고 면담을 진행했다. ⓒ 스튜디오R 제공 관련사진보기

'한국인은 밥심'이라는 말은 말 그대로 한국 사람에게만 적용되는 것일까. 같은 일을 하면서도 한국인 노동자에게는 식사를 무료로 제공하고, 이주노동자에게는 월급의 15% 이상을 밥값으로 공제했다. 차별적인 밥값 공제를 문제 삼자 식사를 무상 제공하되, 기본급을 깎겠다고 나섰다.이 모든 게 조선업 호황으로 지난해 한 해 2조 원 넘는 영업이익을 냈고, 세계 1위 글로벌 조선소를 자처하는 HD현대중공업에서 발생한 일이다. 이곳에서 벌어진 직접고용 이주노동자에 대한 차별 대우를 규탄하기 위해 전국의 이주·노동·인권·시민사회 단체들이 청와대 앞에 모였다.울산이주민센터, 민주노총 울산지역본부, 금속노조 HD현대중공업지부, 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크 등 전국 시민사회 단체들은 23일 오전 11시, 청와대 사랑채 앞에서 공동 기자회견을 열고 HD현대중공업의 반인권적 노무 관리 실태를 폭로하며 이재명 정부의 즉각적인 해결을 촉구했다.김현주 울산이주민센터 소장은 "지난 3년여 동안 HD현대중공업은 이 이주노동자들에게 밥값 명목으로 한 달 50만 원 넘게 갈취해 왔다"라며 "사실은 2022년 노사합의로 사내협력업체에서 일하는 정주, 이주노동자들 포함해 HD현대중공업에서 일하는 모든 노동자들에게 삼시 세끼를 무상 제공하고 있는데도 말이다"라고 말했다.그는 "게다가 지난 설 직전에 HD현대중공업은 역대 최고의 성과를 올렸다며 2025년 성과금을 지급했다. 정규직 노동자들에게 평균 1721만 원, 사내협력업체 정주노동자들에게 920만 원, 이주노동자들에게 465만 원을 지급하면서 직접 고용한 1600여 명의 이주노동자들에게는 단 한 푼도 지급하지 않았다"며 "우리 사회에서 이런 착취와 차별 대우가 가당키나 한 일인가? 부끄럽기 짝이 없다"고 일갈했다.이어 "이런 반인권적 행태가 알려지고 사회적으로 지탄받자, 더 치졸한 방법을 고안했다"면서 "이주노동자들에게 HD현대중공업은 지난 5월 27일, 6월 1일부터 남은 잔여 계약기간만큼의 새로운 계약서를 내밀며 일제히 서명할 것을 강요했다. 밥값 공제를 중단하는 대신, 임금을 대폭 깎는 계약서로, 기본급을 대폭 삭감하고, 앞으로는 '성과'에 따라 임금을 차별하겠다고 했다"라고 주장하며 "국제 사회 속 한국의 위상을 위해서라도 이재명 정부가 직접 나서 해결하라"고 촉구했다.이태환 민주노총 수석부위원장은 이번 사태가 명백한 인권침해이자 범죄임을 강조했다. 이 수석부위원장은 "이재명 대통령은 '이주노동자에 대한 폭력과 차별은 절대 용납할 수 없는 중대한 범죄', '외국인 노동자 인권침해 전반을 점검하라'고 지시한 바 있다"라며 "직접적이고 물리적인 행위만 폭력과 차별이 아니다. 지금 현대 중공업에서 벌어지고 있는 성과급 차별, 기본급 대폭 삭감, 심지어는 밥 먹는 것조차 차별하는 행위 역시 중대한 차별이자 폭력이고 인권침해"라고 지적했다.이어 "현대중공업은 마땅히 이주노동자들에 대한 차별과 폭력을 즉각 중단해야 한다"라며 "정부 역시 대통령이 언급한 대로 제대로 관리감독하여 이런 말도 안되는 노무관리를 바로 잡아야 할 것"이라고 덧붙였다.우다야 라이 이주노조 위원장은 "이주노동자들은 정단한 임금을 받을 권리가 있는데 현대중공업은 이주노동자 기본급을 삭감하고 있다. 식비로 50만 원 넘게 공제했고, 이에 항의하는 이주노동자에게 계약 연장을 해주지 않고 해고하겠다고 협박하고 나섰다"라고 주장하며 "이주노동자들을 값싼 일회용품으로만 이용하고 있다"고 성토했다.라이 위원장은 "이주노동자 임금 삭감은 이주노동자의 문제만이 아니다. 이주노동자의 임금 삭감이 허용된다면 전체 노동자의 임금 삭감으로 이어질 수 있다"면서 "재계약 보장하고 노동조건을 개선해야 한다. 이주노동자의 인권 보호를 강조하는 이재명 정부가 나서서 이런 차별과 억압을 해결해야 한다"고 강조했다.박희은 '사람이왔다 이주노동자차별철폐네트워크' 집행위원은 사측의 글로벌 규범 위반을 비판했다. 박 집행위원은 "HD 현대중공업이 글로벌 인권경영은커녕, 유엔의 기업과 인권에 대한 이행 원칙, OECD 다국적기업 가이드라인의 핵심 원칙, EU의 기업 지속가능성 실사지침(EU CSDDD)을 비롯한 글로벌 인권 규범을 모두 위반하고 있음을 확인시켜 주고 있다"고 비판했다.그러면서 "왜 정부는 차별과 착취에 저항하는 이주노동자들을 보호하지 않는가. 이재명 정부는 왜 HD 현대중공업을 지도 감독하지 않는가. 정부가 조선업 인력난을 해소하겠다며 이주노동자를 E-7-3 제도로 불러들이지 않았나"면서 "사업주 동의 없이 사업장 이동을 할 수 없고, 사업주의 말을 듣지 않으면 어떤 불이익도 감수해야 하는 것이 E-7-3 제도다. 이것이 정부가 강조하는 상식에 기반한, 보편적 인권을 보장하는 제도인지 다시 묻지 않을 수 없다"며 제도 자체가 지닌 반인권적 지점을 따지면서 정부가 문제 해결에 나설 것을 외쳤다.발언 이후 참가 단체들은 기자회견문 낭독을 통해 이재명 정부를 향해 ▲ HD현대중공업에 대한 즉각적인 근로감독 실시 ▲ 차별 및 임금 삭감 소급 시정 ▲ 쓰다 버리는 이주노동 정책 폐지 및 노동기본권 보장 등을 강력히 요구했다. 아울러 기자회견에 앞서 이 같은 요구사항이 담긴 항의 서한을 청와대에 전달하고 면담을 진행했다.이들은 오는 26일 울산동부지청 앞에서 세 번째 항의 집회를 강행할 예정이다. 또한 사측의 전향적인 태도 변화가 없을 경우 7월 5일 현대중공업 정문 앞에서 대규모 '전국이주노동자 공동행동 대회'를 개최해 끝까지 투쟁 수위를 높여갈 것이라고도 예고했다.현대중공업 관계자는 지난 16일 <한국일보>와의 인터뷰에서 "외국인 근로자의 장기근속과 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 기본급 중심의 임금 구조를 식대 무상 제공, 다양한 인센티브 등 총보상 관점에서 개선한 것"이라며 "각종 수당과 복지 요소를 포함하면 실질 임금은 상승하는 구조"라고 설명했다.또한 새로운 임금체계를 거부한 노동자들에게 '해고하겠다'라고 압박했다는 주장에 대해선 <산경투데이>에 "새 임금체계 적용 여부는 근로자 개인의 선택에 따라 결정되는 사안"이라며 "설명 과정에서 일부 부적절한 발언이 있었던 점은 유감이며 재안내 등 개선 조치를 취하겠다"라고 해명했다.