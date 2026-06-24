울산시, 잠수함용 연료전지 개발 사업 선정 "세계 최고 수준 목표"

큰사진보기 ▲2024년 4월 4일 울산 HD현대중공업에서 방위사업청으로부터 수주한 대한민국 해군 3000톤급 잠수함인 신채호함 인도식이 개최됐다. ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기

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울산시가 기후에너지환경부 주관 '2026년 에너지기술개발사업' 신규 연구개발 과제 공모에서 '상용 연료전지 스택을 활용한 질소순환형 혼합가스 기반 20kW급 잠수함용 연료전지 체계(시스템) 개발사업' 분야에 최종 선정됐다.현재 잠수함에 주로 적용되는 잠수함용 체계는 외부 공기 공급 없이 추진 동력을 제공하는 '순산소형 공기불요추진체계'인데 저소음과 장시간 잠항 능력을 앞세워 세계 방산 시장에서 활용되고 있다. 이번 사업은 이 기술을 한 단계 발전시켜 질소·산소 혼합가스 환경에서도 안정적으로 운용할 수 있는 가스 공급·순환·제어 통합기술을 확보하는 것이다.선정에 따라 울산시는 정부 지원 74억 원을 포함한 113억 원을 투입, HD한국조선해양 등과 협력해 세계시장을 선도할 잠수함용 수소연료전지 개발에 착수했다. 잠수함과 해양무인체계(UUV)의 작전 능력을 획기적으로 높일 잠수함용 수소연료전지 체계 국산화와 기술 고도화가 목표다.특히 지역의 주력기업인 HD현대중공업의 캐나다 잠수함 수주 등 해외 잠수함 사업 참여와 맞물리는 한편 '2050 탄소중립' 실현을 앞당기고 수소 선도도시 울산의 위상을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.울산시 관계자는 "기존 순산소형 공기불요추진체계(AIP)의 선택 폭을 넓히고 운용 목적에 맞는 효율성과 안전성을 높인 차세대 고신뢰성 잠수함 추진 기술을 구현한다는 구상"이라고 밝혔다.이어 "이미 구축된 수소연료전지 실증화센터와 수소이동수단(모빌리티) 기술, HD한국조선해양의 잠수함 건조 기술을 결합해 세계 최고 수준의 해양 특화 연료전지 생태계를 조성하겠다"라며 "핵심 체계 국산화를 통해 국가 안보에 기여하고 울산을 세계적인 해양에너지 기술 거점으로 육성하겠다"라고 말했다.이번 사업의 핵심은 잠수함용 20kW급 질소순환형 연료전지 체계 개발이다. 질소 80%, 산소 20%를 혼합한 질소순환형 혼합가스(실제 공기와 유사한 환경) 기반의 운전·제어·열 및 물 관리 통합기술을 확보하고, 잠수함의 경사와 진동 조건에서도 안정적으로 작동하는 연료전지 체계를 구현하는 것이 목표다.울산시의 이번 선정으로 신규 연구개발이 완료되면 기존 순산소형 공기불요추진체계(AIP) 체계의 고위험·고비용 구조를 개선하고 외산 부품 대체에 따른 유지·보수(MRO) 비용 절감 효과도 기대된다. 아울러 밸브와 감지기(센서) 등 고신뢰성 해양 특화 부품 생태계가 확대되면서 방산·조선산업 전반에 파급효과를 가져올 것으로 전망된다.또 개발된 기술은 유인 잠수함을 넘어 차세대 해양무인체계(UUV) 등으로 확대 적용이 가능해 친환경 해양 추진체계 시장 점유율 확보에도 도움이 될 것으로 예상된다. 이밖에 탄소 배출과 해양 오염을 줄이는 것은 물론 전문 인력 양성과 지역 산업 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.한편 이번 선정에 따라 울산시는 최근 HD한국조선해양, 울산테크노파크 등 6개 참여기관과 국가연구개발사업 협약(MOU)을 체결하고 본격적인 연구개발에 착수했다.이번 사업은 올해부터 오는 2029년까지 45개월간 추진되는 국책사업으로 총사업비는 113억 3000만 원 규모다. 정부가 74억 원, 울산시가 3억 원을 지원하고 민간이 36억 3000만 원을 부담한다.특히 국내 최고 수준의 산·학·연과 수요기업이 연합체(컨소시엄)를 구성해 참여하는 점이 눈길을 끈다.주관기관인 케이-퓨얼셀(K-FUEL CELL)을 비롯해 울산시, 울산테크노파크, 숭실대학교 산학협력단, 홍스웍스가 공동 연구개발기관으로 참여한다. 또 HD한국조선해양이 공동 연구개발기관이자 최종 개발 결과물을 활용할 수요기업으로 참여해 상용화와 실증의 완성도를 대폭 높일 예정이다.