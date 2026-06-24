전재수, 하정우에 '해양경제부시장' 제안… 2년 뒤 총선 포석?

큰사진보기 ▲더불어민주당 전재수 부산시장 예비후보와 하정우 북구갑 보궐선거 예비후보가 6일 부산시의회 브리핑룸에서 AI 관련 공약을 발표하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

부산 북갑 보궐선거에서 낙선하며 고배를 마셨던 하정우 전 청와대 AI미래기획수석의 향후 행보에 정치권의 이목이 집중되고 있습니다. 전재수 부산시장 당선인이 민선 9기 출범에 맞춰 신설을 예고한 '해양경제부시장'직을 하 전 수석에게 전격 제안한 것으로 확인됐기 때문입니다.하 전 수석이 이를 수락할 경우, 이는 이재명 정부의 국가 AI 정책 실무 총괄 대신 부산에 머물며 자신의 정치적 체급을 키우는 중대한 분수령이 될 전망입니다.23일 지역 정치권에 따르면, 전 당선인은 지난 22일 부산 시내 모처에서 하 전 수석을 만나 해양경제부시장직을 제안한 것으로 알려졌습니다. 앞서 전 당선인은 언론을 통해 "하 수석을 23일이나 24일쯤 만나 이야기를 들어보겠다"고 밝히며 부산시정에서의 역할론을 띄운 바 있습니다.부시장직 제안과 관련해 하 전 수석은 <국제신문> 취재진의 질문에 부인하지 않으며 "어떤 선택이든 부산과 국가를 위해 AI 전문성으로 헌신하겠다"라고 말했습니다.현재 하 전 수석은 임문영 전 상근부위원장의 후임으로 장관급인 국가AI전략위원회 상근부위원장 후보군에도 유력하게 거론되고 있습니다. 만약 중앙으로 향한다면 배경훈 과학기술정보통신부 부총리 겸 장관, 이기혁 청와대 AI수석 등과 함께 이재명 정부 국가 AI 정책의 '삼두마차'로 활약할 수 있습니다.그러나 지역 정가에서는 하 전 수석이 중앙 무대보다는 부산에 남아 부시장직을 수행하는 것이 향후 정치적 장래를 위해 훨씬 유리하다는 분석이 지배적입니다. 2년 뒤 치러질 총선을 포기하지 않았다는 전제 하에, 시민들과 직접적인 스킨십을 늘리고 자신의 지역구인 북구 발전에 기여할 수 있는 실질적인 행정 권한을 갖는 것이 중요하기 때문입니다. 선거 패배 직후 지역구를 떠나지 않고 시정에 참여한다는 사실 자체가 주민들에게 강한 신뢰감을 심어줄 수 있다는 장점도 꼽힙니다.실제로 경제부시장 경력을 발판 삼아 국회에 입성한 긍정적 선례도 존재합니다. 국민의힘 이성권 의원은 22대 총선 2년 전인 2022년 박형준 시장 체제에서 경제부시장을 역임한 뒤, 사하구갑에서 당선되며 16년 만에 성공적으로 국회에 복귀했습니다. 지역 정치권 관계자는 하 전 수석이 정치에 발을 들인 이상 AI 전문가라는 타이틀을 넘어, 부산 경제와 거대 예산을 다루는 행정 경험을 쌓는 것이 필수적이라고 충고합니다.하 전 수석이 최종적으로 어떤 결정을 내릴지는 아직 미지수입니다. 그러나 그가 전 당선인의 제안을 수락해 해양경제부시장으로 취임한다면, 전재수 시정부가 핵심으로 내세우는 '인공지능 해양수도' 정책은 강력한 전문성과 추진력을 얻게 될 것이 분명해 보입니다.아울러 하 전 수석 개인에게도 지난 보궐선거 패배의 아쉬움을 딛고, 부산시의 여소야대(부산시의회 민주당 11석, 국민의힘 37석) 정국 속에서 협치와 설득의 과정을 거치며 정치적 내공과 행정 경험을 동시에 다지는 절호의 기회가 될 것입니다.특히 향후 북구갑·을 선거구가 통합되는 방향으로 조정이 확정된다면, 부시장으로서 쌓은 성과와 인지도는 2년 뒤 총선에서 강력한 무기가 될 수 있습니다. 중앙 무대의 핵심 관료로 남을 것인가, 아니면 부산의 행정가로 변신해 다음 선거의 발판으로 삼을 것인가. 그의 선택이 향후 부산 정치 지형을 뒤흔들 중요한 변수로 떠오르고 있습니다.