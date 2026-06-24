당근꽃 보신 적 있나요? 정말 아름답습니다

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​"이게 무슨 꽃인데 이렇게 예쁜가요?"

"처음 보죠? 이게 당근꽃이에요."

"당근꽃이라고? 우리가 먹는 그 당근에서 이런 꽃이 피었다 이거죠?"

"그럼요. 작년에 심은 게 겨울을 나고 봄에 새움을 틔운 거예요."

​"겨울에 추울까 봐 볏짚을 덮어 두었더니 이렇게 살아나 꽃을 보여주네요."

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큰사진보기 ▲신부의 드레스에 달린 하얀 레이스를 둥글게 펼쳐 놓은 듯한 당근꽃. 꽃송이 전체는 우산처럼 넓게 퍼져 있다. 하나의 꽃이라기보다 작은 꽃들이 모인 마을 같은 느낌이 든다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

​"꽃이 지면 씨앗도 맺히나요?"

"꽃이 지고 나면 당연히 씨가 익지요. 그 씨가 떨어져 또 당근이 되는 거죠."

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흙의 레이스(당근꽃)​ - 자작시

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어둠 깊은 곳

주황빛 꿈 하나 묵묵히 채우고

모진 바람, 얼어붙은 땅 밑에서

제 숨을 아껴 봄을 기다렸나니

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봄바람이 빗장을 열 때

숨겨둔 순백의 무늬를 펼치니

드디어 저 눈부신 레이스의 행렬

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수천 작은 눈동자가 모여

하나의 거대한 우산이 되었으니

​

그토록 빛나는 비결은

캄캄한 인내의 시간이었음을

​

"죽음도 아깝지 않으리"

제 생을 오므려 씨앗을 품어 안을 때

흙의 꿈은 비로소 사랑으로 피어났느니라

​우리가 재배하는 채소에도 꽃이 핀다. 배추, 무, 상추, 쑥갓은 물론이고 열매 채소와 뿌리 채소도 저마다 꽃을 피운다. 토란이나 고구마도 드물게 아름다운 꽃을 선보인다. 그러나 우리는 채소의 꽃을 볼 기회가 많지 않다. 꽃이 피기 전에 수확해 먹기 때문이다.​최근 방문한 이웃집 텃밭 가장자리에 정말 예쁜 꽃이 피어 있었다. 처음 보는 꽃이었다. 야생화인가 싶기도 하고, 일부러 가꾼 화초 같기도 했다. 하얀 꽃송이가 바람결에 흔들리는 모습이 참 곱고 우아했다.그는 ​궁금해하며 연신 사진 찍는 나를 보면서 말을 이었다.​그 말에 다시 하얀 꽃을 바라보았다. 땅속에서 겨울을 견딘 당근의 생명력도 놀라웠지만, 그것을 살뜰히 보살핀 주인의 마음도 꽃 만큼 아름다워 보였다.​당근꽃은 생각보다 훨씬 화려하고 우아했다. 손톱보다 작은 꽃 수백 개가 둥글게 모여 하나의 커다란 꽃송이를 이루고 있었다. 마치 신부의 드레스에 달린 하얀 레이스를 둥글게 펼쳐 놓은 듯했다. 꽃송이 전체는 우산처럼 넓게 퍼져 있었는데, 하나의 꽃이라기보다 작은 꽃들의 마을 같았다. 그 위로 벌과 나비가 부지런히 날아들며 분주하게 오갔다.​흙 속에서는 묵묵히 뿌리를 키우던 당근이 땅 위에서는 이렇게 멋진 모습으로 변신하다니 놀라웠다. 평소 말없이 일만 하던 사람이 어느 날 화려한 무대에 올라 숨겨 두었던 끼를 선보이는 것 같았다.​아름답기만 한 줄 알았던 꽃이 사실은 다음 세대를 준비하는 생명의 작업장이었던 것이다. ​더 신기한 것은 꽃이 진 뒤의 모습. 활짝 펼쳐 있던 꽃송이는 씨앗이 익어 갈수록 안쪽으로 서서히 오므라든다는 것이다. 마치 어미 새가 알을 품듯 씨앗을 품어 안는다. 그렇게 익은 씨앗들은 바람을 타고 새로운 삶의 터전을 찾아 떠난다.​당근은 첫해에는 뿌리에 영양분을 저장하며 살아간다. 그리고 겨울을 지난 뒤 그 힘을 모아 꽃대를 올리고 꽃을 피운다. 꽃은 씨앗이 되고, 씨앗은 다시 새로운 당근으로 이어진다. 자신의 생을 다음 세대에게 기꺼이 내어주는 자연의 지혜가 그 안에 담겨 있다.​생각해 보면 사람의 삶도 다르지 않다. 오늘을 성실하게 살아가는 것도 중요하지만, 다음 세대에게 무엇을 남길 것인가 또한 소중하다. 재산일 수도 있고, 삶의 경험일 수도 있으며, 따뜻한 말 한마디일 수도 있다. 눈에 보이지 않더라도 누군가의 마음속에서 싹틀 씨앗을 남기며 살아가는 것이다.​그날 텃밭 가장자리에서 만난 당근꽃은 단순히 예쁜 꽃이 아니었다. 순백의 레이스를 펼쳐 보이며 아름다움을 선물했고, 씨앗을 품어 안으며 생명의 순환을 보여 주었다. 그리고 겨울 내내 볏짚 이불 속에서 봄을 기다린 끝에 피어난 꽃이기에 더욱 아름다웠다.​아름다움은 눈을 사로잡았지만, 다음 생명을 준비하는 지혜와 그것을 보살핀 따뜻한 마음은 오래도록 가슴에 남았다.