복지부, 2000억원 규모 K-바이오·백신 7호 펀드 운용사 선정

큰사진보기 ▲보건복지부가 'K-바이오·백신 7호 펀드' 주관 운용사로 '프리미어파트너스'를 선정했다고 24일 밝혔다. ⓒ 프리미어파트너스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲K-바이오·백신 1~6호 펀드 조성 현황(2기) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

정부가 케이(K)-바이오·백신 7호 펀드 운용사 선정을 마무리하며, 오는 2027년까지 1조 원 규모의 '메가펀드' 조성 계획에 속도를 내고 있다. 이를 통해 침체됐던 국내 바이오·제약 시장이 활성화 될 것으로 기대된다.보건복지부는 24일 'K-바이오·백신 7호 펀드' 주관 운용사로 '프리미어파트너스'를 선정했다고 밝혔다. 한국벤처투자를 통해 지난 3월 23일부터 5월 6일까지 진행된 공모를 진행했고, 서류심사와 현장실사, 발표평가(PT) 등 심사를 거친 결과다.이번 선정 결과를 보면, 펀드 규모가 눈길을 끈다. 당초 정부가 공고한 7호 펀드의 목표 결성액은 1000억 원(우선 결정액 7000억 원)이었다. 하지만 운용사로 선정된 프리미어파트너스는 정부의 예상치를 두 배 웃도는 '2000억 원'으로 목표액을 높여 제시했다.이번 펀드는 최초 목표액(1000억 원)의 70%인 700억 원 이상만 조성되면, 우선 결성을 통해 곧바로 투자를 개시할 수 있다. 프리미어파트너스의 계획대로 2000억 원 규모로 최종 조성될 경우 그동안 1~6호까지 5796억 원이 쌓였던 K-바이오·백신 펀드 누적 조성액은 7796억 원 규모에 달하게 된다.투자 대상은 바이오헬스 전 분야의 국내 기업이 전체 60% 이상이며, 백신 관련 혁신 기술과 제조공정 개발 기술을 보유한 국내 기업에도 10% 이상을 투자하도록 설계됐다.복지부는 추가 투자 기반도 이어간다. 오는 7월 내에 1500억 원 규모의 '임상 3상 특화펀드' 주관 운용사 선정을 마무리 짓고, 연내 조성을 마칠 방침이다. 이미 지난 5월부터 6월 초까지 진행된 공모에 4개 자산운용사가 신청서를 제출해 현재 심사가 진행 중이다.그동안 K-바이오·백신 펀드는 2023년부터 조성돼 현재까지 1~6호 펀드 누적 규모가 5796억 원에 달한다. 지금까지 52개 기업에 모두 2463억 원이 투자됐으며, 이 가운데 일부 기업은 기술력을 기반으로 신규 상장(IPO)에 성공하는 성과를 냈다.정은영 보건복지부 보건산업정책국장은 "K-제약바이오 산업이 글로벌 시장으로 본격 도약하는 중요한 시기에 바이오헬스 분야 투자 전문성을 보유한 운용사가 선정됐다"며 "혁신 기술을 보유한 바이오텍과 중소·중견기업에 대한 투자가 활성화되기를 기대한다"고 말했다. 이어 "신약 및 플랫폼 기술 개발을 적극 지원하고, 2027년까지 목표로 한 1조 원 규모의 메가펀드 조성도 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.