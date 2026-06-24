최은영의 작품을 빠짐없이 읽는 이유

큰사진보기 ▲백지 앞에서최은영 작가의 첫 산문집 ⓒ 교보문고 관련사진보기

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"사람들의 말처럼 상처를 잘 극복하여 성장할 수 있다면 얼마나 좋을까. 어떤 타격을 받더라도 잘 맞서 싸우고 '나를 죽이지 못하는 것은 나를 더 강하게 한다' 같은 말이 옳다고 여길 수 있다면. 내가 경험한 고통은 나를 죽이지는 못했지만 그렇다고 나를 강하게 하지도 않았다. 어떤 상처는 내 마음의 구조를 비틀어 내가 원하지 않은 모양으로 바꿔놓았고, 사람을 덜 믿게 만들었다. 마음의 힘을 고갈시켜서 나를, 타인을 사랑하는 힘을 앗아가기도 했다."

(<긴 겨울>, 92쪽)

"글쓰기는 나 자신을 계속 대면하게 하여 나의 취약성을 인정하게 했다. 그리고 언어로 그 취약성을 드러내기를 원했다. 남들에게 보이고 싶은 나의 가면을 깨뜨리기를 원했다. 그건 내가 누군가의 욕망의 대상, 호감과 비호감의 대상을 넘어선 나 자신이 되어가는 과정이었다. 나는 진짜가 되고 싶었다. 그게 어떤 모습이라고 할지라도."

(<당신이 더는 나를 원하지 않는다는 기분>, 64쪽)

그의 작품을 거의 빠짐없이 읽었다. <쇼코의 미소>부터 <내게 무해한 사람> <애쓰지 않아도> <아주 희미한 빛으로도> <밝은 밤>까지. 한 번 읽기 시작하면 좀처럼 멈출 수 없었다. 최은영의 소설을 읽을 때마다 늘 같은 생각이 들었다. '이건 직접 겪은 일이려나? 그렇지 않고서는 어떻게 이런 마음을 알 수 있을까?'물론 소설 속 이야기가 작가의 경험이라는 뜻은 아니다. 최은영은 인물들의 상실과 죄책감, 그리움과 수치를 놀라울 만큼 생생하게 그려낸다. 그래서 읽는 동안 나는 소설을 읽는 것이 아니라 누군가의 내면을 엿듣고 있다는 기분에 사로잡힐 때가 있고 가끔은 내 혼잣말을 들키는 것 같기도 했다.그의 소설 속 인물들은 상처를 극복해내는 영웅이 아니다. 상처를 품은 채 살아가는 사람들이다. 그래서 읽고 난 후에도 진한 여운과 많은 질문들을 품게 된다. 이런 사람들을 써내는 작가는 어떤 사람일까. 그가 무엇을 두려워하고 어떤 질문을 품고 살아가는 사람인지 알고 싶었다. 그런 의미에서 첫 산문집 <백지 앞에서>는 반가운 책이었다.산문집에서 최은영은 유기 불안과 외모 강박, 갑상선암 투병, 글쓰기의 두려움과 관계의 실패까지 자신의 삶을 조심스럽게 꺼내 보인다. 소설 뒤편에 가려져 있던 사람이 모습을 드러낸다. 그의 글을 읽으며 가장 오래 머물렀던 대목은 상처에 대한 고백이었다.우리는 흔히 고통을 성장 서사로 정리하려 한다. 아픔을 겪었지만 결국 더 강해졌다는 이야기 말이다. 그러나 최은영은 그런 결론으로 서두르지 않고, 위로를 쉽게 말하지 않는다. 대신 고통의 곁에 충분히 머물러서 이해할 수 있는 시간을 준다.그래서일까. 그의 글을 읽다 보면 단순히 한 작가의 문장을 읽는 것이 아니라, 누군가가 끝까지 숨기지 않고 드러낸 마음을 오래 바라보고 있다는 느낌이 든다. 완전히 회복된 사람의 이야기라기보다, 여전히 흔들리면서도 그 흔들림을 지우지 않는 사람의 목소리다. 어쩌면 우리는 그런 글에 끌리는지도 모른다. 단단하게 정리된 삶보다, 무너진 자리를 그대로 남겨둔 이야기에서 더 오래 머무르게 되니까.취약함을 드러내는 글쓰기에 대한 그의 고백을 읽으며 문득 내가 썼던 글이 떠올랐다.2024년 7월, 나는 유산을 경험했다. 예정일은 9월이었다. 그때는 주변에 말하지 못했다. 걱정을 끼칠까 봐 괜찮은 사람처럼 지냈다. 다만 아기를 잊지 않고 싶어서 초음파 사진과 멈춰진 태교일기를 자주 들춰보았고, 기억이 흐려지기 전에 병원에서 있었던 일과 그 이후의 시간을 적어두었다. 태교일기에 이어 쓴 유산일기였다.이듬해 5월부터 8월까지, 글쓰기 모임에서 그 일기를 다듬었다. 그리고 9월부터 11월까지 메일링 서비스로 연재했다. 그 글을 본 한 지인은 굳이 그렇게 솔직하게 쓸 필요가 있느냐고 물었다. 결국 그런 이야기는 약점이 되는 것 아니냐는 뜻이었다.돌이켜보면 그 질문은 그 사람만의 생각이 아니었다. 우리는 상처를 드러내지 않는 법을 배운다. 괜찮은 척하는 사람이 성숙한 사람처럼 여겨지고, 슬픔은 가능한 한 빨리 정리해야 하는 감정처럼 취급된다. 특히 유산은 더욱 그렇다. 존재했던 아이에 대한 이야기를 꺼내는 일조차 조심스러워진다. 시간이 지났으니 이제 잊으라는 말은 쉽게 건네지지만, 기억해도 괜찮다는 말은 좀처럼 듣기 어렵다.나는 그때 이렇게 답했다. 유산은 분명 아픈 경험이지만 숨겨야 할 일은 아니라고. 한 생명이 내게 왔었고, 비록 품에 안아 보지는 못했지만 분명 존재했던 아이라고. 함께한 시간은 짧았지만 내 삶의 일부였다고. 그래서 나는 그 아이를 지우고 싶지 않았고, 같은 상실을 경험한 사람들에게 당신 혼자가 아니라고 말해 주고 싶었다고. 기억해도 괜찮다고 말이다.그때의 일을 본격적으로 쓰기 전까지 나는 애도를 시작하지 못했다. 상실을 외면한 채 살아가는 동안 슬픔은 마음속 어딘가에 고여 있었다. 하지만 글을 쓰며 그 슬픔을 끝까지 들여다 볼 수 있었다. 더 이상 외면할 수 없게 되었을 때 비로소 애도가 시작되었다. 슬픔이 사라진 것은 아니었다. 여전히 그립고, 여전히 아프다. 다만 인정할 수 있게 되었다. 받아들일 수 있게 되었다. 고여 있던 슬픔이 조금씩 흐르기 시작했다.얼마 전 딸아이의 졸업식 준비 자료를 작성하다가 생일란에 적힌 날짜가 이상하다는 사실을 발견했다. 9월 27일이 아니라 29일. 처음에는 진행측의 단순한 실수인 줄 알았다. 그런데 곰곰이 생각해 보니 9월 29일은 예정일을 두 달 앞두고 먼저 떠나보낸 둘째의 예정일이었다. 내가 잘 못 적어낸 실수였다. 그제야 알았다.의식은 잊었다고 생각했는데 몸은 여전히 그 날짜를 기억하고 있었다. 그래서 최은영의 산문이 더욱 깊게 다가왔다. 그는 이번 책에서 자신의 취약함을 감추지 않는다. 한때는 숨기고 싶었을 결핍과 불안을 백지 위에 올려놓는다.어쩌면 자유는 결핍이 사라질 때 찾아오는 것이 아니라 그것을 숨기지 않아도 될 때, 그 상태로 머물 수 있을 때 조용히 드러나는 것이 아닐까? 백지 앞에 선다는 것은 글을 쓰는 일이기 전에, 지워지지 않는 것들과 함께 같은 자리에 머무는 일인지도 모르겠다. 최은영의 첫 산문집을 다 읽고 나니, 다시 소설을 펼치고 싶어졌다. 그 안에서 아직 닫히지 않은 문장들이 있을 것 같아서.