'참교육' 속 통쾌한 장면 빼고 보면 드러나는 숨은 의도

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'가슴을 뻥 뚫어주는 통쾌함 속에 은연중에 교사의 무능함을 질타하고 있다.'

큰사진보기 ▲넷플릭스 시리즈 <참교육> 스틸 이미지 ⓒ Netflix 관련사진보기

지금 대한민국은 명실공히 '대세'다. 'K-컬처'에 'K-푸드', 'K-의료', 'K-뷰티', 'K-방산', 'K-반도체'에 이르기까지 분야를 가리지 않고 전 세계인들의 부러움을 사고 있다. 최근엔 대한민국의 여권이 세계에서 최상위권의 '파워'를 지니고 있다는 조사 결과가 발표되기도 했다.오직 단 한 곳만은 예외다. 총체적 난국에 빠진 대한민국 교육이 그것이다. 누군가 'K-교육'이라는 말을 꺼낸다면, 학교가 사교육에 조롱당하고, 교권이 끝 모를 추락을 거듭하는 현실을 빗댄 표현으로 이해할 것이다. 공교육의 붕괴는 더는 새삼스럽지도 않은 '과거형'이다.일각에선 교사를 비난하는 분위기도 엿보인다. 섣불리 학생 인권을 강조한 게 패착이었다며, 모든 걸 전교조(전국교직원노동조합) 탓으로 돌리는 분위기도 팽배해있다. 교권의 실추는 자업자득이라는 조롱마저 잇따른다. 이 와중에 교육부와 교육청은 연이은 헛발질로 존재감마저 잃었다.한때 의치대 버금가는 인기를 구가했던 교육대학과 사범대학은 천덕꾸러기 신세가 됐다. 학령인구의 급감으로 교사가 되는 게 더욱 힘들어졌다는 현실도 작용했지만, 그보단 교권 추락이 더 큰 요인이라는 분석이다. 교육대학과 사범대학의 통폐합 이야기마저 공공연한 요즘이다.만신창이가 된 공교육을 '정상화' 할 쾌도난마의 방안은 없다. 오랜 세월 켜켜이 쌓인 폐단을 해결하는 데엔 그만큼의 시간이 필요할지도 모른다. 환부를 일거에 도려내는 수술적 방식으로는 얽히고설킨 교육 문제를 풀긴 어렵다. '쌀에서 뉘 골라내듯' 하나하나 뽑아내는 게 더 현실적이다.그러자면 정부와 학부모, 교사 각자가 우리 교육에서 자신의 '역할'에 대한 성찰이 우선 필요하다. 탁상공론에 가까운 정책들만 쏟아낸 정부와 '내 아이의 이익만 좇는' 이기적인 학부모, 그리고 '철밥통'으로 지탄받는 무기력한 교사라는 편견을 스스로 바루어야 한다.교사로서, 넷플릭스 드라마 <참교육>을 보고 느낀 솔직한 한 줄 평이다. 악성 민원을 일삼는 학부모와 담임교사를 조리돌리는 문제아를 응징하는 장면이 주는 통쾌함은 어차피 순간이다. '교권 보호국'이 학교를 접수한다는 건 기실 교사의 무능과 무기력을 상징하기 때문이다.드라마 속 장면들은 현실과는 다소 거리가 먼 과장된 내용이다. 어느 학교에나 '진상' 학부모는 있고, 부모의 '빽'을 믿고 제 멋대로 행동하거나 교사의 지시에 콧방귀 뀌며 '일진' 행세하는 아이들도 있다. 그렇다고 그들 앞에서 몸 사리며 자신의 역할을 방기하는 교사는 드물다.막장 행태를 보이는 그들을 교권 침해로 신고하기보다 어떻게든 대화를 시도하고 설득하기 위해 정성을 쏟는다. 아무리 '사람은 고쳐 쓰는 게 아니'라지만, 적어도 학교에선 통용될 수 없는 속담임을 알기 때문이다. 모름지기 교육이란 아이들의 '개과천선'을 전제로 한 행위다.교사마다 경험치는 달라도, 아이들이 올곧은 시민으로 성장하는 모습을 볼 때의 효능감은 다른 그 무엇과도 바꿀 수 없는 보람이다. 아무리 각박해진 시대라 해도, 학교와 교사의 존재 이유는 그대로다. 태초에 '문제아'는 없었다. '문제 어른'들이 '문제아'로 내몰았을 뿐이다.'교사가 동네북이 된 현실이 억울하지만, 과연 우리 교사에겐 문제가 없을까?'드라마를 보는 내내 뇌리에 다람쥐 쳇바퀴처럼 맴돌던 질문이다. '문제 어른'에 교사들도 포함되는 게 당연하다. 황폐화한 우리 교육 문제를 두고, 모든 책임을 애먼 아이들과 학부모들에게 떠넘기는 건 온당치 않다. 교사도 교권 추락 등의 책임에서 결단코 자유로울 수 없다.교사라면, 외부인이 다른 아이들이 보는 앞에서 '일진'을 때려눕히고 '진상' 학부모를 무릎 꿇리는 장면에 민망해해야 옳다. '대리 만족' 그 이상도 이하도 아니어서다. 흡사 엄마의 치마폭 안에 숨어 나쁜 친구를 혼내주는 모습에 낄낄대는 '마마보이'와 하등 다를 바 없지 않나.진정 문제 해결을 바란다면, 우선 눈을 우리 교사들 자신에게 돌려야 한다. '일진' 아이들과 '진상' 학부모를 핑계 삼는다고 해서 달라질 건 없다. 나아가 그들을 법적으로 처벌한다고 끝날 일도 아니다. '일베' 사이트를 폐쇄한다고 '일베'가 사라질 리 만무한 것과 같은 이치다.교권 보호를 위한 여론이 비등한 지금이 우리 안의 낡은 관행을 성찰할 수 있는 적기다. 남 탓만 해선 여론의 외면과 고립만 자초할 뿐이다. 당장 초임 교사 시절을 회상하며, 그때의 열정을 떠올려보면 좋겠다. 단언컨대, 공교육에 대한 신뢰를 회복하는 것 말곤 다른 대안은 없다.나날이 파편화하고 주눅이 든 교직 사회의 분위기부터 바꿔 나가자. 아이들 앞에서 교사가 협력하고 연대하는 모습을 보여주는 건, 수업 시간의 백 마디 말보다 효과적이다. 교사의 솔선수범을 통해 아이들은 배움과 실천이 '따로국밥'이 되어서는 안 된다는 교훈을 얻게 될 테다.고통을 겪고 있는 동료 교사에게 다가가 먼저 손을 내밀고, 교육자로서 불의에 맞서 함께 어깨 겯는 '지식인'의 자세가 필요하다. '지식인'이란 자신과 아무런 이해관계가 없어도 사회적 불의에 맞서 적극적으로 개입하는 사람을 일컫는다. 이름하여 '공공선을 위한 오지라퍼'다.전국 40만 초중고 교사를 '정치적 천민'으로 내몬 법률상 정치적 중립 의무 조항에 대해 반대 목소리를 모으는 일부터 시작하자. 또, 실효성도 없는 모호한 기준으로 성과급을 차등 분배해 온 반교육적 정책도 개혁이 시급하다. '줄 세우기'와 '갈라치기'는 교육의 본령과 상극이다.이참에 승진에 대한 고정관념도 혁파하자. 교장, 교감이 되고, 교육청으로 자리를 옮기는 걸 '성공한 교사'로 여기는 관성을 이젠 버릴 때도 됐다. 아이들과 대화를 즐기고 몸을 부대끼며 함께 뛰어노는 걸 좋아하는 교사라야 진짜 교사다. 누가 뭐래도, 교직의 '꽃'은 학급의 담임교사다.교사에게도 스승은 필요한 법이다. 교직 경험을 나누어 주고 귀감이 되는 선배와 동료 교사의 존재는 무엇보다 소중하다. 그들은 교육자적 신념이 흔들릴 때마다 의지처가 돼주고 마음을 다잡을 수 있도록 이끈다. 도움을 주지도 받지도 않는 외골수 교사는 절대 유능할 수 없다.노조에 가입해 활동하는 것도 큰 보탬이 된다. 같은 곳을 바라보는 교사들이 서로에게 기댈 언덕이 돼주는 결사체여서다. 소속된 선후배, 동료 교사들의 이야기에 귀를 기울이는 것만으로도 크나큰 위로가 되고 힘이 된다. 노조는 교사의 소신과 열정을 지키는 마지막 보루다.아프리카 속담에 '한 올의 실이 모여 밧줄이 되면 사자도 묶을 수 있다'는 말이 있다. 일개 교사라는 '실'로는 이룰 수 있는 게 없지만, 서로 어깨 겯고 연대한다면 공교육의 붕괴라는 성난 '사자'도 능히 잠재울 수 있다. 교사가 주체가 되지 않으면 교육 문제는 해결이 난망하다.드라마 속 '참교육'은 허구일 뿐 현실 속에서 교권 침해를 막는 대안이 될 순 없다. 다만, 후련함과 통쾌함을 주는 '참교육' 장면을 빼고 보면, 제작자의 숨은 의도가 드러난다. '교육이 살아야 나라가 산다'는 것! 드라마가 던진 화두에 우리 교사부터 신발 끈을 동여매 보자.