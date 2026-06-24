울산시 인수위원 "사실 확인 없는 비난 논평에 피해 입어"

김상욱 울산시장 당선인이 민선 9기 울산광역시장직 인수위원 19명을 인명해 시정 현안업무 보고가 진행 중인 가운데 지난 23일 공무원노조 울산지역본부(아래 공무원노조)가 일부 인수위원에 대한 갑질 의혹 지적을 내놓으며 논란이 일었다. 이에 해당 인수위원이 곧바로 입장을 발표하고 이를 반박했다(관련기사: 공무원노조 "울산시 인수위원에 갑질의혹 구의원" 비판
https://omn.kr/2it41).
해당 인수위원은 이날 발표한 입장문에서 "사실이 아닌 주장으로 특정인을 공격하고 낙인찍는 행위는 결코 정당화될 수 없다"며 "진실은 반드시 밝혀질 것이며, 저는 흔들림 없이 사실과 원칙에 따라 대응하겠다"고 밝혔다.
우선 해당 인수위원은 "전국공무원노동조합 울산지역본부가 23일 발표한 논평에 대해 깊은 유감을 표한다"며 "특히 저를 비난하는 내용이 담긴 이번 논평은 사실관계에 대한 객관적인 검증 없이 일방적인 주장만을 근거로 작성되었다"고 주장했다.
이어 "이미 제기된 의혹을 사실인 것처럼 단정하여 명예를 훼손하고 있다"며 "이는 정당한 비판의 범위를 넘어선 심각한 2차 가해라고 생각한다"고 덧붙였다.
특히 해당 인수위원은 "더욱이 저를 상대로 지속적인 괴롭힘과 모욕 행위를 해 온 관련 공무원은 현재 스토킹처벌법 위반 및 모욕 혐의로 입건되어 수사가 진행 중인 상태"라며 "그럼에도 불구하고 반성과 자숙은커녕 또다시 조직적인 비난과 인신공격성 논평을 이어가는 것은 매우 부적절한 행위이며, 피해자에게 또 다른 고통을 주는 2차 가해에 해당한다"고 주장했다.
또한 "이번 논평은 오히려 편향된 시각으로 특정인을 공격하는 정치적 성격의 성명으로 비춰질 수밖에 없다"며 "저는 그동안 허위사실 유포, 반복적인 모욕, 명예훼손, 2차 가해로 인해 심각한 정신적 피해를 입었으며 가족들 또한 큰 고통을 겪었다"고 밝혔다.
그러면서 "더 이상 이러한 행위를 묵과하지 않겠다"며 "향후 허위사실 유포, 명예훼손, 모욕, 2차 가해 등 인격권을 침해하는 모든 행위에 대해 민·형사상 책임을 끝까지 물을 것이며, 관련자들에 대한 법적 조치를 적극 검토하겠다"고 밝혔다.