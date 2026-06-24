세종시의회 제5대 전반기 원구성 마무리... 안신일 의장 후보 확정

큰사진보기 ▲민주당은 23일 당선인 의원총회를 열고 의장 후보와 원내대표를 선출하는 등 전반기 의회 운영의 큰 틀을 정리했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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세종시의회 제5대 전반기 원구성을 둘러싼 더불어민주당 내부 조율이 사실상 마무리되면서 의장단과 상임위원장 배분의 윤곽이 드러났다. 민주당은 23일 당선인 의원총회를 열고 의장 후보와 원내대표를 선출하는 등 전반기 의회 운영의 큰 틀을 정리했다.민주당은 이날 의원총회 투표를 통해 재선인 안신일 의원(한솔동·장군면)을 전반기 의장 후보로 사실상 확정했다. 안 의원은 의장 후보군 가운데 과반 이상의 지지를 얻은 것으로 알려졌다.이번 의원총회는 6·3 지방선거에서 전체 21석 가운데 18석을 확보한 민주당이 전반기 원구성 방향을 결정하기 위해 마련됐다. 의장 선출을 놓고는 유인호, 박란희, 노종용 의원 등이 후보군으로 거론되며 경쟁을 벌여왔으나, 최종적으로 안 의원에게 표심이 모이면서 내부 정리가 이뤄진 것으로 전해졌다.같은 날, 원내대표에는 재선인 유인호 의원(보람동)이 선출됐다. 유 의원은 제1부의장을 겸임하는 방향으로 정리됐으며, 향후 민주당 의원단을 대표해 원구성 협상과 의회 운영 전반을 조율하는 역할을 맡게 된다.원내대표 운영 방식을 둘러싼 내부 논의도 치열했던 것으로 전해졌다. 민주당 의원들은 전날부터 원내대표가 운영위원장을 겸임하는 방안과 부의장이 원내대표를 겸임하는 방안을 놓고 심도 있는 논의를 이어갔다.결국 논의 끝에 실시된 비밀투표에서는 부의장이 원내대표를 겸임하는 방안이 근소한 차이로 채택된 것으로 전해졌다. 의원들 사이에서는 원내대표와 운영위원장을 한 사람이 맡을 경우 권한이 과도하게 집중될 수 있다는 우려가 제기된 것으로 알려졌다.이에 따라 민주당은 제1·제2부의장이 전반기 동안 각각 1년씩 원내대표 역할을 맡는 방식을 선택했다. 이는 의장단과 원내 지도부 간 견제와 균형을 유지하고 특정 직위로 권한이 쏠리는 것을 방지하기 위한 결정으로 해석된다.이번 원구성은 의장 선거 경쟁에 나섰던 주요 인사들에게 역할을 분담하는 방식으로 정리된 것이 특징이다. 안신일 의원이 의장을 맡고, 유인호 의원은 원내대표와 제1부의장을 겸임하며, 노종용 의원은 제2부의장을 맡는 방향으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌다. 박란희 의원은 전반기 예산결산특별위원장을 맡고 후반기에는 상임위원장을 맡는 방안이 논의된 것으로 전해졌다.상임위원장 배분도 대부분 정리됐다. 경제문화위원장은 김효숙 의원(나성동·어진동), 도시환경위원장은 세종시의회 최초 3선 의원인 이순열 의원(도담동), 교육안전위원장은 손인수 의원(새롬동), 행정복지위원장은 김재형 의원(고운동)이 각각 맡는 방향으로 정리됐다.운영위원장은 김현미 의원(소담동)이 맡는 것으로 알려졌으며, 윤리특별위원장은 추가 논의가 진행 중인 것으로 전해졌다. 일각에서는 소수당인 국민의힘 몫 배분 가능성도 거론되고 있으나 아직 최종 결론은 나지 않은 상태다.이번 원구성은 민주당이 압도적 다수 의석을 확보한 가운데 제5대 세종시의회의 운영 체제를 구축하는 첫 과정이라는 점에서 주목된다. 민주당은 전체 21석 가운데 18석을 차지하고 있어 향후 의회 운영과 주요 정책 결정 과정에서 주도적 역할을 수행하게 된다.다만 다수당 중심의 의회 운영이 안정적인 시정 지원으로 이어질지, 견제와 균형이라는 지방의회 본연의 기능을 충분히 구현할 수 있을지는 향후 과제로 남아 있다. 특히 초선 의원들의 역할 확대와 소수당 참여 보장 여부는 제5대 세종시의회가 시민들에게 어떤 의회로 평가받을지를 가늠하는 중요한 기준이 될 전망이다.세종시의회는 앞으로 본회의를 통해 의장단과 상임위원장 선출 절차를 마무리하고 제5대 의회 전반기 공식 출범에 나설 예정이다.