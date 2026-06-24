민선 9기 고양시 인수위, 신청사 보고 제외... 교통국엔 "적극 행정" 주문

큰사진보기 ▲6월 23일 오전 창조혁신캠퍼스 성사에서 열린 민선 9기 고양대전환준비위원회 업무보고 전경. 본 기자가 참관한 현장에서는 고양시 주요 현안에 대한 치열한 공방이 오갔다 ⓒ 인수위 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6월 23일 고양대전환준비위원회 교통국 업무보고에서 질의하는 최경애 위원. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김달수 고양대전환준비위원회 위원장. ⓒ 인수위 제공 관련사진보기

23일 예정되었던 고양특례시 부서별 업무보고 일정 중 가장 큰 변동은 오후 2시로 예정되어 있던 '신청사건립단'의 보고가 전격 제외된 것이다.고양대전환준비위원회(이하 위원회)는 이날 보도자료를 통해 민선 8기 행정의 상징인 고양신청사 건립사업에 대한 업무보고를 제외함으로써 행정의 대전환을 예고했다고 밝혔다.위원회는 "민선 8기 행정은 고양신청사 건립사업을 백지화하면서 막대한 경제적 손실을 초래했고, 민관의 갈등과 불신을 극대화시켰다"고 지적했다.이에 따라 위원회는 단순한 현황 보고가 아닌, '신청사 원안 건립'을 위한 구체적인 대안 제시를 요구했다. 위원회가 건립단에 요구한 구체적 사안은 ▲ 환원된 그린벨트의 신속한 재해제 방안 ▲ 지난 4년 동안 발생한 예산·시간·행정력 낭비와 손실 최소화 방안 ▲ 신청사를 원안대로 추진할 수 있는 가장 빠르고 효과적인 방안 등이다.김달수 위원장은 "민선 9기 시정의 핵심은 소통행정"이라며 "불통행정의 상징인 고양신청사 업무를 업무보고에서 제외시키는 것은 불통행정에 대한 강력한 경고이자, 소통행정에 대한 강력한 의지"라고 밝혔다. 이어 "고양신청사 문제는 불통행정이 막대한 경제적 손실을 초래하고 행정력을 낭비시키는 핵심 요인임을 확인시켜준 사례"라며 "다시는 이런 어처구니 없는 일이 일어나지 않도록 공직사회의 기강을 바로잡아야 한다"고 덧붙였다.같은 날 오전 10시부터 120분간 진행된 교통국 업무보고에는 장문순 교통국장을 비롯해 김환덕 교통정책과장, 홍재혁 버스정책과장, 윤기형 주차정책팀장(유진상 주차교통과장의 인수지원단 근무에 따른 직무대리 출석), 정일형 도로정책과장 등 핵심 간부들이 참석했다. 현장에서는 철도, 버스, 도로 인프라 등 시민 생활과 밀접한 현안을 두고 위원들과 공무원 간의 심도 있는 질의응답이 이어졌다.봉재현 위원(김성회 국회의원 보좌관)은 창릉 3기 신도시 광역교통개선대책 예산을 활용한 고양은평선 일산 연장 재원 확보 계획을 질의했다. 시 교통국은 기존 트램 예산 1500억 원을 전환하고, 추가 사업비 860억 원 전액을 사업 시행자인 LH가 부담하도록 협의하겠다고 보고했다.이에 봉 위원은 "추가 사업비는 전부 LH한테 부담을 시키겠다라고 돼있는데, LH 돈으로 다 지을 수만 있으면 무엇보다 좋을텐데 그게 가능합니까?"라고 물으며 "LH가 우리가 요구하는 걸 받아들이게 하려면 그들도 명분이든 실익이 있어야 될 텐데 우리 시 입장에서 무슨 생각을 하고 있죠?"라고 지적했다.김환덕 교통정책과장은 "어떻게 하면 고양시 재정을 더 최소화시킬까에 대한 논의"라며 "어쨌든 창릉 3기 신도시 개발에 대한 이익금을 광역교통 개선 대책에 포함되는 거기 때문에 거기에 개발할 수 있는 여건을 마련해 주는 등 여러 가지 안들이 있기 때문에 여기서 뭐가 맞다라고 보기 어렵다"고 답했다.최경애 위원(성균관대 사회학 박사)은 시가 보고한 버스 노선 개편안에 대해 본질적인 해결책이 부족하다고 평가했다.최 위원은 "시민이 가장 먼저 교통의 변화를 느낄 수 있는 것은 버스 노선 개편"이라며 "지금 마을버스 중심의 버스 준공영제를 실시하겠다라는 적극적인 의사는 보였는데, 실은 마을버스가 서울로 연결되는 중요 수단은 아니다"라고 짚었다.이어 "고양 편하G 버스는 서울시에 어떻게 진입할 것인가를 해결하는 수단 중의 하나"라며 "서울 진입의 어려움에 대해서는 말씀을 하시는데 그것들을 앞으로 어떻게 조금 더 적극적으로 증차하고 진입시킬 수 있겠다라는 적극적인 계획안이 부족하다"라고 지적했다.관내 대규모 공사에 지역 업체의 하도급 참여를 유도하는 방안에 대해서는 공직사회의 소극적인 태도에 대한 비판이 거셌다.김범수 전문위원은 "공무원이 용역을 주고 사업을 집행하는 갑의 자리에서, 기업체를 찾아다니면서 고양시의 업체를 고용하도록 하는 을의 자리로의 대전환이 필요한 사업"이라며 "공문 보내는 것으로 멈춰 서 있다. 이 정도의 강도를 가지고 앞으로 4년 동안을 하다가는 아쉬운 결말을 목도할 것"이라고 비판했다.또한 "네이밍 앤 셰이밍(Naming and shaming)이라는 게 있다. 관내 노동자가 몇 명 들어가 있는지 데이터를 조사하는 것"이라며 "지역업체를 고용한 공무원에게 막대한 포상금을 주는 그런 생각을 가지고 접근해야 한다"고 제안했다.이에 대해 정일형 도로정책과장은 "어쨌든 공무원이 어떤 업체를 방문해서 순수한 마음으로 얘기를 했다 한들 받아들인 업체 입장에서는 그걸 청탁으로 볼 수가 있다. 그런 제도적인 부분이 충분히 보완되지 않는 이상은 한계가 있다고 보여진다"라며 일선 현장에서 체감하는 한계를 토로했다.공영주차장 조성과 관련해 김유동 위원(전 한국감정평가사협회 이사)은 "용적률 900% 토지에 평면 주차를 하면 효율이 떨어진다. 그런 땅을 65억을 들여가지고 45면밖에 안 된다라면..."이라며 "사업자가 공영주차장을 건설하고 지상에 상업 업무용 공간을 임대 또는 매각으로 자기 투자비만큼 갖고 가고 시 재정을 들이지 않고 또한 공유 공간을 확보하는 BTL/BTO 방식을 적극적으로 한번 접근하시는 게 어떤가 싶습니다"라고 건의했다.윤기형 주차정책팀장(직무대리) 및 관련 부서는 향후 주차난 해소 과정에서 민간 자본을 활용하는 복합개발 방향성에 대해 적극 검토할 뜻을 내비쳤다.이성우 부위원장은 AI 지능형 교통체계(ITS) 공약의 의미를 환기했다. 이 부위원장은 "ITS는 그냥 불편함을 해소하기 위해서 어느 한 부분을 바꿔보는 정도의 지도가 아니고 자율주행, UAM(도심항공교통) 이런 교통의 패러다임을 바꿔나가는 선도 도시로서의 역할을 고양시가 하겠다"는 비전이라며 "하나의 불편을 해소하는 정도로 놓고 일상화된 공약으로 바라보고 있다라는 점에서 관점이 잘못됐다. 올해 내년 전국에서 가장 모범적이고 선도하는 도시로서의 예산과 집행이 이루어지는 사업으로서 배치되어야 한다"고 당부했다.회의를 마무리하며 김달수 위원장은 시가 국토부에 제출한 국가철도망 구축 계획 내 '3호선 급행 추진' 등을 언급하며 꼼꼼한 검토를 당부했다.김 위원장은 "어느 날 뜬금없이 3호선 급행 추진도 나오고 그래가지고 저도 조금 당황스러운데, 현실적으로 불가능하다고 해서 이미 다 폐기됐던 건데 어느 순간에 이게 갑자기 국가철도망 계획에 올라와 가지고 저는 이해할 수 없다"고 지적했다.끝으로 김 위원장은 "교통정책이야말로 가장 변화무쌍한 정책이다. 자율주행을 비롯해서 5년 내에 엄청난 교통 변화가 올 것 같다"며 "당선인께서도 정책을 가장 중심적인 정책들로 제시한 만큼 그런 의지를 가지고 사업에 임해 주시기 바란다"고 주문하며 120분에 걸친 교통국 업무보고를 마쳤다.