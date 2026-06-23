경기도교육감직 인수위, '경기 교육활동보호국' 관련 토론회 개최

큰사진보기 ▲토론회 웹자보 ⓒ 경기도교육감직인수위 관련사진보기

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경기도교육감직인수위원회 교권회복위원회가 학부모멘토단, 김준혁 국회의원, 미래교육자치포럼과 공동으로 오는 25일 (목) 오전 10시 국회의원회관 제2세미나실에서 '경기 교육활동보호국, 왜, 어떻게 만들 것인가?'를 주제로 한 토론회를 연다.이번 토론회는 안민석 당선인이 지난 17일 학교 기능 약화와 교권 침해 현실을 지적하며 '교권보호국' 신설 여부에 대한 공개 토론을 제안한 데 따른 후속 조치다.발제는 김세준 구갈중 교사('경기 교육활동보호국 설치의 필요성 - 지금 학교는'), 이경아 민주연구원 연구위원('교육활동보호국 신설 방안'), 문나연 경기교총 변호사('상담·민원·아동학대·소송, 사례로 설계하는 경기 교육활동보호국 로드맵') 등 3명이 한다.이범 교육평론가, 윤소영 경기도교육청 기획조정실장, 이현주 경기교사노조 교권실장, 모정하 전교조 경기지부 부지부장, 조재범 경기교총 정책자문위원, 신혜정 학폭OUT학부모시민모임 대표(분당고 학부모), 전수민 수원외고 1학년 학생이 패널로 참여한다.교권 침해 같은 학교가 감당하기 어려운 사안에 대해 교사 개인이 아닌 기관이 책임지는 구조를 어떻게 설계할 것인지가 이번 토론 핵심 의제다. 토론회에서 나온 의견은 논의를 거쳐 구체적인 추진 방안에 반영해 나갈 계획이라고 한다.