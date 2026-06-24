동네 정자 같은 도서관, '빨간 지붕'을 찾아보세요

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큰사진보기 ▲빨간지붕 작은도서관빨간지붕 작은도서관의 모습입니다. 사진 속 보이는 빨간지붕 건물중의 일부로서 부속된 작고 아담한 공간입니다. ⓒ 오동희 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관 실내빨간지붕 작은도서관의 실내 모습입니다. ⓒ 오동희 관련사진보기

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'학교 수업이 끝나면 이곳은 아이들의 소리로 가득하겠지.'

'아이들은 도서관으로 올 것이고, 책을 읽고 숙제를 하며 사서 할머니와 이야기를 나누겠지.'

큰사진보기 ▲그림책 공간신발을 벗고 올라가서 유아도서 그림책을 보거나 보드게임을 할 수 있습니다. 인형들도 있습니다. ⓒ 오동희 관련사진보기

이름도 예쁜 경기 부천시 '빨간지붕 작은도서관'을 다녀왔다. 점심을 먹고 그냥 사무실로 돌아가기에는 너무 화창한 날씨였다. 바로 일을 시작하기에는 무언가 손해 보는 것 같다.길 끝에서 빨간지붕의 석조건물을 마주했다. 빨간지붕 아래 회색빛 석조건물의 모습에 지나가는 누구라도 눈길이 갈 수밖에 없다. 아담한 규모의 도서관은 처음 마주하는 순간부터 사람들의 시선을 자연스럽게 끌어 당긴다. '빨간지붕'과 '작은'이 '도서관'을 만나 만들어진 이름 "빨간지붕 작은도서관"이다. 이름 그대로 빨간지붕의 외관은 회색빛 석조와 어울려 단정하고 아름다운 모습으로 작은 도서관만의 매력을 보여준다.문을 열고 들어갔다. 안내석에 계신 사서 할머니께서 밝은 미소로 맞아주셨다. 도서관 내부 모습도 작은 도서관이 보여 줄 수 있는 아름다움을 보여주고 있다. 정갈하게 빼곡히 채워진 서가의 책들, 길가 쪽 유리창으로 들어오는 햇살, 몇 개의 책상과 의자들, 스터디룸이 있다. 예쁜 북카페에 온 듯하다. 손에 잡히는 책 한 권을 들고 창가에 앉았다.작은 도서관에는 특별한 공간이 있었다. 아이들이 신발을 벗고 올라가서 편하게 앉거나 누워서 책을 볼 수 있게 만들어 놓은 곳이다. 예쁘게 꾸며 놓은 그 서가에 꽂힌 책들은 그림책이다. 유아나 초등학교 저학년을 위한 자리다. 유아들이 엄마 품에 안겨 편하게 앉거나 누워서 볼 수 있는 공간이다. 엄마와 어린아이를 위한 도서관의 마음이 엿보였다.도서관에는 특별한 것이 하나 더 있었다. 사서로 계신 할머니는 부천시 '북드림 사업'에 참여하시는 만 65세 이상 어르신이다. 도서관에 오셔서 도서 대출 및 반납 업무, 도서 분류, 도서관 안내, 환경 정리, 프로그램 지원 등을 수행하는 공익형 노인 일자리라고 한다. 어르신들에게는 건강하고 활기찬 노후 일자리를 제공하고, 작은 도서관은 운영을 지원 받아 큰 힘이 된다. 할머니의 따뜻한 미소와 다정하게 건네시는 말들이 이곳을 따뜻하게 만든다.도서관 건물 외벽에는 '부천시 우리동네학습공간', '퇴근학습길'이라는 안내판이 있다. 지역과 주민을 위하여 여러 학습 프로그램을 운영 중이라는 것을 알 수 있다. '우리동네 학습공간'은 부천시가 지역 주민에게 친근한 우리 동네 시설(카페, 미술관, 음식점 등)을 활용하여 함께 배우고 나눔을 실천하는 지역 커뮤니티 공간으로, 지역과 소통하고 호흡하는 '신개념 마을 사랑방'이라고 한다. '퇴근학습길'은 우리 동네 학습 공간의 연계 사업으로, 퇴근길 친숙한 공간을 학습 공간으로 지정하여 직장인들을 위해 만든 다양한 평생 학습 프로그램이다.작은 도서관의 매력은 무엇일까. 대형 도서관의 방대한 책들이나 많은 사람들로 가득한 열람석 대신 책 한 권 한 권이 가까이 있다는 것이다. 도서관에서 무엇보다 좋았던 것은 사서 할머니였다. 이곳이 단순히 책만 있는 곳이 아니라 사람의 정이 머무는 공간이라는 것을 알려주었기 때문이다.점심시간이 마쳐갈 무렵 도서관을 떠났다. 문을 나서며 맞은편 초등학교를 보았다. 초등학교의 노란 건물을 배경으로 한 담장 그림들, 작은 공원의 짙푸름, 도서관의 빨간 지붕과 회색 석조가 이곳만의 독특한 풍경을 만든다.동화 속 한 컷 그림이 된다. 혼자만으로도 아름다울 수 있다. 같이 있어 더 아름다울 수 있다. 하지만 이 도서관이 아름답다고 하는 것은 조화로운 풍경 안에 있다는 것 때문도 아니다. 그 속에 사람이 중심이 되는 배려가 있기 때문이다.담장 넘어 학교 식당이 보인다. 무엇이 즐거운지 친구들과 크게 웃으며 식사하는 아이들의 모습이 보인다.도시를 생각한다. 도시는 무엇으로 정의되는 걸까. 흔히 도시는 규모의 크기로 평가된다. 크고 위압적인 건물들과 도로와 차들, 풍족하고 넘치는 물건들, 많은 사람들. 외형상의 규모가 도시라는 이름으로 포장되어 있다. 그러면서도 늘 부족하다 외치는 아우성. 거기에 사는 사람이 몇십 또는 몇백만 명인지에 따라 도시의 등급이 달라진다.하지만 시민들의 삶은 이런 작은 도서관에 있다. 동네 한편에 자리 잡은 작은 장소가 생활 속에서 문화를 가질 수 있는 공간이 되고 풍요롭게 만든다. 이곳은 크기로 사람을 압도하지 않는다. 작은 것으로, 따뜻함으로 사람을 맞이한다. 작지만 책보다 더 많은 이야기가 담겨 있다. 도서관에서 많은 지식을 배워 나를 채우는 것도 중요하지만 꼭 그것만도 아니다. 나를 이야기 하며 나를 비워가며 위로 받을 수도 있다.책은 무언가를 채우는 것이기도 하지만 책과의 대화 속에서 나를 내려 놓기도 한다. 그래서 이곳은 그냥 도서관이 아니라 오래된 동네 한가운데 느티나무 아래 정자 같은 곳이다. 작은 쉼표 같은 곳이다. 도서관을 단순히 건축물이라고 말하지 않는다. 마음이 머무는 집이다.도서관에서의 배움과 교육은 그 안에 얼마나 큰 배움이 열려있는 공간인지에 달려 있다. 그것은 건물과 책에만 있지 않다. 건물과 책 속에 사람이 있어야 한다. 이곳의 가치는 보이는 아름다움에 있지 않다. 이 작은 도서관이 품고 있는 것은 '우리가 잊지 말아야 하는 것이 사람이라는 가르침'이 아닐까.바로 앞 초등학교에서 공교육을 하고 있다면 이곳은 사람과 사람이, 세대와 세대가 연결되고 자연스럽게 배움이 이루어진다. 스스로 책을 골라 읽고 새로운 지식을 경험하는 이 공간은 교과서만으로 얻어지지 않는 소중한 교육 현장이 다.작은 도서관은 이런 배움의 과정이 자연스럽게 스며들게 한다. 누구에게나 열려있는 공간이 생활이 되고 문화가 된다. 같은 공간에서 함께 책을 읽는다는 문화 공동체이다. 누구나 부담 없이 찾아와 머무를 수 있는 장소이다. 책을 매개로 사람과 사람을 연결하며 숨결을 이어주는 소중한 터가 된다.마을마다 모습이 다르듯이 도서관도 달라야 한다. 마을의 특색과 도서관의 성격이 같은 방향이어야 한다. 작은 도서관은 동네에 맞는 학습 공간으로 자리매김하고 좀 더 쉽고 편안하게 다가 설 수 있는 곳이어야 한다. 도서관의 가치는 책의 권 수로만 결정되지 않는다. 그곳의 사람들이 얼마나 이용하고 아이들이 꿈을 키우며 추억이 쌓이는 가도 중요하다. 주민 속에 마을 공동체의 일원으로서 튼튼하게 뿌리내려야 한다.<빨간지붕 작은도서관>주소: 경기도 부천시 석천로 25번길 7(상동)전화 : 070-7734-6651개관일 : 2017. 4. 28.운영유형 : 사립, 작은 도서관특징 : 빨간지붕, 송내초등학교 앞, 태양어린이공원 옆. 우리동네 학습공간, 퇴근학습길