20년 된 에어컨 내부를 뜯어본 기사의 말 "역대급입니다"

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"순간의 선택이 십 년을 좌우한다."

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"사장님, 지금 많이 바쁘실 텐데 에어컨 청소하려면 얼마나 기다려야 하나요?"

"내일도 가능합니다."

큰사진보기 ▲에어컨 내부 송풍 팬덕지덕지 붙은 찌든 때와 곰팡이를 물과 세제로 싹 벗겨내어 하얗고 깨끗해진 에어컨 내부 송풍 팬 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"사장님, 에어컨 내부 청소는 처음 해 보는데요. 아주 더럽죠?"

"네, 역대급입니다."

"내부 청소는 얼마 만에 하는 게 좋을까요?"

"이삼 년마다 해 주면 좋습니다."

큰사진보기 ▲에러코드 E4에어컨 내부 청소를 하고 나니 에러코드가 떠서 작동하지 않았어요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

'벌써 계좌로 이체했는데 어쩌지? 작동되는지 보고 난 후 할걸.'

"너무 걱정하지 마십시오. PCB에 물이 들어가서 그럴 수도 있으니 내일쯤이면 괜찮아질 겁니다."

"이런 경우가 종종 있나요?"

"잘은 없지만 일단 내일까지 기다려 보세요."

"내일까지 기다려도 작동이 안 되면 제가 다시 연락드릴게요."

"사장님, 어제 에어컨 청소한 집입니다. 아직 에러코드가 떠 있습니다."

"에어컨, 앞으로 십 년 더 부탁해!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

한번 사면 10년은 쓰는 귀한 가전제품이니, 처음 선택할 때 확실한 1등 브랜드를 사야 후회하지 않는다며 소비자를 설득한 광고이다. 컬러 TV가 본격적으로 보급되던 1980년대에 TV 광고의 메인 표어로 사용되었다. 지금도 기억에 남는 걸 보니 그 광고가 큰 화제를 일으킨 건 사실인가 보다.우리 집 가전제품은 10년이 뭔가? 20년이 다 되어가는 것도 있고, 기본적으로 10년은 훌쩍 넘긴 것들이 많다. 세탁기와 TV는 열여섯 살이나 먹은, 사람으로 치면 노인이다. 세탁기는 빨래할 때마다 탱크 소리를 내는 통에 혹시라도 폭발이라도 하면 어쩌나 늘 아슬아슬하다. 그래도 아무런 문제 없이 잘 돌아간다. 통을 자주 세척 해가며 아직도 고맙게 사용하고 있다.TV는 손주가 우리 집에 같이 있을 때 인터넷 연결하러 온 기사님이 바꾸라고 할 정도로 오래된 것이다. 그 소리를 들은 지도 벌써 몇 년이 지났는데 아직도 쌩쌩하다. 화면도 잘 나오고 소리도 잘 들리는데 굳이 바꿔야 할 이유가 없다.에어컨, 이 녀석 나이로 말할 것 같으면 스무 살이다. '순간의 선택이 십 년을 좌우한다'라는 말이 무색할 정도로 아주 건강한 청년 같다. 지금 사는 동네는 숲세권이라 다른 지역보다 기온이 낮은 편이다. 한여름에도 창문만 잘 열어두면 선풍기만으로도 시원하게 보낼 수 있다.아침에는 앞뒤 베란다 창문을 활짝 열어 공기를 순환시킨다. 남동향 집이라서 오전 11시쯤이면 앞 창문으로 햇볕이 들어온다. 그때는 뒤 베란다 창문만 열어두고 선풍기를 미풍으로 켜면 더위 정도는 충분히 물리칠 수 있다. 오후 네 시 이후에는 뒤 베란다에 햇볕이 들어와서 창문도 닫는다. 해 질 녘이 되면 다시 앞뒤 창문을 열어서 맞바람을 통하게 한다. 저녁에는 선선한 바람이 불어오기 때문에 에어컨은 당연히 켤 필요도 없다.장마가 시작되면 비가 안으로 들어와 창을 열 수도 없고 습도가 높아져서 걸어 다닐 때마다 마룻바닥에 발바닥이 쩍쩍 달라붙는다. 할 수 없이 그때만 제습 기능을 켠다. 온도도 27도로 설정하면 여름을 나는 데 별 어려움이 없다. 해마다 여름이 시작되기 전에 필터를 꺼내서 청소하지만, 문제는 아직 내부 청소를 한 번도 하지 않았다는 것이다.지난 6월 19일 병원에서 진료 차례를 기다리는 중, 병원 전체 에어컨을 청소하는 팀이 들어오는 것이 보였다.'이참에 우리 집도 에어컨을 청소해볼까?'라는 마음이 들어 인터넷으로 청소업체를 알아보았다. 다행히 내가 사는 지역에 업체가 있었고 곧바로 전화 상담을 했다. 유월이면 청소가 밀려서 오래 기다려야 한다는 말을 어디에서 들었던 터였다.생각보다 빨리 청소 일정이 잡혔다. 아직 덥지도 않지만, 혹시 모를 더위나 장마를 대비해야 겠다는 생각에 다음 날 오후 다섯 시로 예약했다.이튿날 오후 다섯 시, 두 기사님이 집을 방문하셨다. 사장님으로 보이는 분은 에어컨을 분해하고, 직원은 화장실로 들어가 부속품을 하나씩 씻었다. 거실 바닥에는 그들이 가져온 방수 매트를 쫙 다 깔아놓아 물기가 바닥에 닿지 않게 단단히 대비하였다. 화장실에서는 청소팀에서 가져온 살균 기구로 일 처리를 깔끔하게 하였다. 둘이서 한 팀이 되어 일사불란하게 움직이더니 거의 한 시간 조금 넘게 지나자 청소가 끝났다.그 말을 들으니 왠지 부끄러웠다. 20년 만에 처음 하는 청소라, 찌든 때와 곰팡이를 힘들게 벗겨낸 것에 대해 괜히 미안한 마음도 들었다. 에어컨을 조립할 즈음 나는 사장님의 명함에 적힌 계좌로 청소비를 이체했다.문제는 그다음에 일어나고 말았다. 에어컨이 켜지지 않는 것이었다. 전원은 들어오는데 E4 에러가 계속 떠 있을 뿐 작동이 되지 않았다. 순간 너무 당황스러웠다.후회가 밀려왔지만, 다시 해체했다가 조립하며 땀을 뻘뻘 흘리시는 분들 앞에서 내색할 수는 없었다. 이리도 해보고 저리도 해보는 것 같았지만, 에러코드는 사라지지 않았다. 청소팀이 가져온 기구들을 주섬주섬 챙기며 나갈 채비를 하셨다.기사님들께 고맙다는 인사를 드렸지만, 마음이 영 불편하였다. 남편이 이 사실을 알면 확인도 안 해 보고 청소비를 주었냐며 핀잔을 줄까 봐 은근히 걱정되었다.다음 날 저녁까지 에어컨을 몇 번이나 들여다보았다. 끝내 에러코드는 사라지지 않았다. 에어컨을 켤 수가 없어서라기보다 내겐 거금인 돈을 낸 거라 걱정이 될 수밖에 없었다. 결국, 저녁 8시에 사장님께 문자를 남겼다.사장님은 에어컨 전면에 있는 모델명을 찍어 보내달라고 했다. 사진을 받은 뒤 다음 날 오후 5시에 방문하겠다는 답변을 보내왔다.그러나 청소업체 사장님은 약속 당일 급한 집안일이 생겼다며 하루가 지난 23일 오후에나 오셨다. 에어컨을 해체하고 선 연결을 다시 하니 '띨띠링띵'하는 에어컨 작동음이 울렸다. 얼마나 반가운 소리인지, 다행이다 싶었다.아마 사장님도 모델명을 보고 어딘가에 물어봤든지 나름대로 공부를 해 오신 듯했다. 에어컨이 너무 낡아서 그런 거라며 떠넘기지 않고 끝까지 책임을 다해주신 사장님께 고마운 마음이 들었다.내부까지 싹 뜯어서 목욕까지 마친 우리 집 스무 살 에어컨은 아마도 서른 살까지도 너끈하게 자기 할 일을 다 하지 않을까 싶다. 결국, 순간의 선택이 십 년을 넘어 이십 년도 좌우했다.