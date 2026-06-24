안광률 vs. 방성환 첫 시험대, 경기도의회 원구성 협상 주목

큰사진보기 ▲제12대 경기도의회 전반기 원구성이 본격화됐다. 경기도의회 더불어민주당은 22일 도의회 본회의장에서 당선자 총회를 열고 전반기 대표의원과 의장·부의장 후보를 선출했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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제12대 경기도의회 전반기 원구성이 본격화됐다. 경기도의회 더불어민주당은 22일 도의회 본회의장에서 당선자 총회를 열고 전반기 대표의원과 의장·부의장 후보를 선출했다.대표의원에는 안광률(시흥1) 현 교육기획위원장이 선출됐다. 안 대표 당선자는 ▲지방의회법 제정 추진 ▲의원 맞춤형 AI 스마트 의정 구현 ▲소통과 협치 기반의 원팀 민주당 구축 ▲강력한 당정협치 시스템 제도화 등을 주요 공약으로 제시했다.안 대표 당선자는 "다양한 목소리를 하나로 묶는 역할에 최선을 다하겠다. 좋은 성과는 키워나가고, 새롭게 출발․출범하는 도정 앞에서는 민주당이 먼저 길을 열겠다"면서 "경기도의 굵직한 변화를 주도하는 실질적인 정책의 산실이 되겠다"고 밝혔다.의장 후보에는 단독 입후보한 남종섭(용인3) 의원이 만장일치 추대를 통해 선출됐다. 남 의원은 "도민이 신뢰하는 의회, 의원님이 자부심을 느끼는 의회, 대한민국 지방자치의 새 기준을 세우는 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.부의장 후보로는 고은정(고양10) 현 경제노동위원장과 김미숙(군포3) 의원이 선출됐다. 고 의원은 "서로 힘과 지혜를 모아서 의원님들이 빛나는 의정활동을 할 수 있도록 소통은 따뜻하게, 실력은 확실하게 지원하겠다"고 소감을 밝혔다. 제2부의장 후보로 선출된 김미숙 의원은 "항상 낮은 곳에서 특히 초선의원들을 위해서 제가 가진 모든 역량을 다해 돕겠다. 의원님들의 전문적인 역량이 최대한 잘 발휘될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이날 선출된 의장·부의장 후보는 다음달 7일 열리는 경기도의회 제392회 임시회 제1차 본회의에서 전체 의원 투표를 거쳐 최종 확정된다.제12대 경기도의회는 전체 167석 가운데 더불어민주당이 144석을 차지해 압도적 다수당 지위를 확보했다. 국민의힘은 22석, 조국혁신당은 1석이다.의석 구조상 남종섭 의원의 의장 선출은 사실상 확정된 분위기다. 관심은 향후 부의장과 상임위원장 배분을 둘러싼 원구성 협상에 쏠리고 있다.관례적으로 부의장 2석 가운데 민주당과 국민의힘이 각각 1석씩 맡아왔지만, 이번에는 민주당이 압도적 의석수를 바탕으로 부의장 2석 모두를 차지할 가능성도 거론된다.반면 국민의힘은 '작지만 강한 야당'을 내세우며 부의장 1석 배분을 요구하거나 이를 협상 카드로 활용해 주요 상임위원장 자리를 확보하는 전략을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.도의회는 오는 14일 상임위원회 위원 선임 및 위원장 선출, 22일 특별위원회 위원 선임 및 위원장 선출 절차를 진행할 예정이다.민주당 대표의원으로 선출된 안광률 의원과 국민의힘 대표의원으로 추대된 방성환 의원은 조만간 만나 원구성 협상에 대한 입장을 조율할 계획이다.양당 모두 협상을 통해 원만한 원구성을 이뤄야 한다는 데 공감대를 형성하고 있는 가운데, 향후 부의장과 상임위원장 배분을 둘러싼 협상 결과가 제12대 경기도의회 전반기 운영의 첫 시험대가 될 전망이다.