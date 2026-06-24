"개원 전부터 독주"... 장흥군의회 원구성 놓고 여야 충돌

큰사진보기 ▲장흥군의회마크. ⓒ 장흥군의회 관련사진보기

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오는 7월 출범하는 제10대 전남 장흥군의회에서 다수당인 더불어민주당이 전반기 원구성 방안을 당내에서 정리한 가운데, 소수 정당 당선인들이 이에 대한 우려를 제기했다. 이들은 "의회 개원 전부터 독주 채비를 갖추는 구태"라며 반발하고 나섰다.지난 22일 장흥 지역 정가에 따르면 민주당 장흥군지역위원회는 이날 총회를 열고 제10대 장흥군의회 전반기 의장단과 상임위원장 후보를 모두 민주당 소속 당선인으로 하는 안을 확정했다.이날 총회에는 문금주 고흥·보성·장흥·강진 지역위원장(국회의원)과 민주당 소속 군의원 당선인들이 참석했다. 민주당 내정안에 따르면 전반기 의장 후보에는 3선의 백광철 당선인, 부의장 후보에는 초선의 황호연 당선인이 각각 추대됐다.본회의 의결을 거쳐 구성될 상임위원장 3석은 운영위원장 유금렬(2선), 산업경제위원장 김옥화(초선·비례), 행정복지위원장 채은아(3선) 당선인으로 정리됐다.이에 대해 지난 6·3 지방선거를 통해 당선된 진보당 소속 서정난·박춘단 당선인은 23일 공동 입장문을 내고 민주당의 독주 배정안을 비판했다. 가선거구의 서정난 당선인은 이번 선거에서 장흥군의원 당선인 가운데 가장 많은 표를 얻었다.이들은 입장문에서 '정당은 보다 포용적이고 개방적이어야 한다'는 이재명 대표의 발언을 인용하며 "호남의 지방정치가 당 지도부의 철학과는 정반대로 민주당이 독식하고 소수 정당을 배제하는 낡은 습성을 버리지 못하고 있다"고 지적했다.이어 "원구성은 개원 이후 의원들의 고유 권한으로서 의회 내 숙의와 토론을 통한 민주적 절차에 의해 이뤄져야 한다"며 "다수당인 민주당이 지역위원장을 중심으로 당내에서 결정을 내려놓고 소속 의원들을 규제하는 바람에 군민의 대의기관이 되어야 할 의회가 시작도 하기 전에 특정 정당의 발아래 놓이게 됐다"고 주장했다.또 "군민을 위한 의정활동을 위해서는 의원 간 협력과 소통이 중요하다"며 합의를 통한 원구성을 제안했다.지역 정가에서도 원구성 절차와 관련한 의견이 나왔다.장흥 지역의 한 정계 관계자는 "현역 국회의원의 영향력에서 벗어나 지방자치의 자율성을 보장하고, 군민의 눈높이에 맞는 엄격한 기준의 당내 경선과 의회 내 합의가 이뤄지도록 국회의원과 지방의원 모두가 노력해야 한다"고 지적했다.