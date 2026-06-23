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26.06.23 18:41최종 업데이트 26.06.23 18:41

이천시, 전국 첫 벼베기 행사 개최... 햅쌀 수확 시작

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이천시가 전국에서 가장 먼저 벼를 수확하며 본격적인 햅쌀 생산의 시작을 알렸다.
이천시가 전국에서 가장 먼저 벼를 수확하며 본격적인 햅쌀 생산의 시작을 알렸다. ⓒ 박정훈

이천시가 전국에서 가장 먼저 벼를 수확하며 본격적인 햅쌀 생산의 시작을 알렸다.

이천시는 23일 호법면 안평리 일원에서 '2026년 이천쌀 전국 첫 벼베기 행사'를 개최하고 풍년 농사를 기원하는 시간을 가졌다.

이날 행사에는 김경희 이천시장을 비롯해 이천시의회 의장과 시의원, 농협 관계자 등 50여 명이 참석했다. 참석자들은 직접 벼를 베고 수확 과정을 체험하며 농업인들의 노고를 격려했다.

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이번에 수확한 벼는 조생종인 '진부올벼' 품종으로, 이천시 후원 아래 호법농협이 재배와 품질관리를 맡아 생산했다. 특히 전국에서 가장 먼저 수확에 나서며 대한민국 대표 쌀 브랜드인 이천쌀의 경쟁력과 명성을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

이천시는 이번 행사를 통해 이천쌀의 우수성을 널리 알리고, 농업인들의 자긍심을 높이는 한편 지역 농업의 경쟁력을 강화하는 계기로 삼는다는 계획이다.

김경희 이천시장은 "전국 첫 벼베기 행사는 이천쌀의 우수성을 전국에 알리는 뜻깊은 행사"라며 "앞으로도 농업인의 소득 증대와 이천쌀 브랜드 경쟁력 강화를 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.

이천시가 전국에서 가장 먼저 벼를 수확하며 본격적인 햅쌀 생산의 시작을 알렸다.
이천시가 전국에서 가장 먼저 벼를 수확하며 본격적인 햅쌀 생산의 시작을 알렸다. ⓒ 박정훈


#이천시#벼베기

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