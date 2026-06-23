한미 핵협의그룹 비난에 중국·북한 한목소리?

큰사진보기 ▲박일 외교부 대변인이 26일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 정례 브리핑에서 질문 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김정은 국무위원장이 지난 20∼22일 열린 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의에서 핵무력의 확대강화 방침을 재천명하고 국방자산을 '세계를 압도할 수 있는 수준'으로 강화하겠다고 밝혔다고 조선중앙TV가 23일 보도했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

중국이 한·미, 미·일 간 확장억제 강화 협력에 우려를 표한 상황에서 김정은 북한 국무위원장이 한·미 핵협의그룹(NCG)을 문제 삼고 나서면서, 북·중이 같은 목소리를 낸 모양새가 나왔다. 미국이 북한과 대화를 재개하기 위해 고심하는 상황에서 북한이 핵협의그룹에 초점을 맞췄다는 점이 주목된다.박일 외교부 대변인은 23일 브리핑에서 "북한의 불법적인 핵·미사일 프로그램이 고도화되고 있는 상황에서 한·미 간 확장억제 협력을 통해서 확고한 억제 태세를 유지하는 것은 우리 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 정당한 대응이자 책임 있는 정부로서의 마땅한 의무"라며 "한·미 간 확장억제 협력은 핵확산금지조약(NPT)의 목표와 의무에 완전히 합치되며, 대한민국은 NPT상의 의무를 성실하게 이행하고 있고 국제 비확산 체제에 대한 공약을 지속 재확인하고 있다"고 설명했다.박 대변인은 이어 "중국은 책임 있는 국가로서 국제 규범 및 역내 상황에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한반도 비핵화와 역내 평화 안정이라는 공동의 목표를 위해 신중하고 건설적인 역할을 더 많이 해나가기를 희망한다"고 촉구했다.이날 박 대변인의 답변은 지난 18일 중국이 내놓은 경고성 메시지에 대한 반박이다. 북한은 핵·미사일 능력을 고도화하고 있는 반면, 핵무기를 개발하지 않는 한국이 선택한 확장억제 강화 방안이 핵협의그룹인데, 문제의 근본 원인이 북한의 핵이라는 점을 외면해선 안 된다는 지적이다.린젠 중국 외교부 대변인은 지난 18일 브리핑에서 한·미 핵협의그룹과 미·일 확장억제대화가 개최된 데에 "엄숙한 우려를 표명한다"며 "지정학적 이익에 이끌려 핵 억지력 협력을 강화하는 일부 국가들의 접근은 핵 확산과 핵 분쟁의 위험을 높였다"고 비판했다.린 대변인은 한국을 "한국이 신중하게 행동하며 지역 안정에 더 많은 기여를 하기 바란다"고 말했다. 미국을 향해선 "냉전 사고를 버리고 도발적 정책과 행동을 중단하며, '핵 공유'와 '연장 억지력'과 같은 협정을 폐지하라"며 "지역 평화와 안보, 그리고 글로벌 전략적 안정을 수호하기 위한 구체적 조치를 취할 것을 권고한다"고 말했다.하지만 이날 김정은 북한 국무위원장이 핵협의그룹을 집중 성토한 발언이 보도되면서 중국과 북한이 이 사안에 보조를 맞추는 듯한 모양새가 됐다.김정은 북한 국무위원장은 지난 20~22일 열린 노동당 제9기 2차 전원회의에서 한국이 미국과 협의해 핵추진 잠수함 건조를 추진하고 있는 것이 한반도 정세를 악화시킨다고 비난하면서 "보다 위험한 것은 미·한이 핵·재래식 통합태세 등 핵 요소를 동반하여 우리 공화국을 공격하기 위한 핵 전쟁 기구인 '핵협의그루빠'(핵협의그룹)의 군사적 모의판을 또다시 벌려놓은 것"이라고 주장했다.핵협의그룹은 북한 핵·미사일 위협에 대응한 동맹 간 정보 공유, 핵 작전 공동 기획, 공동 실행 체계, 협의 체계를 더욱 강화시켜 확장억제의 실행력을 높이려는 목적으로 2023년 한·미 정상회담의 합의로 만들어졌다. 지난 11일 서울에서 제6차 NCG 회의가 열렸다.북한이 핵협의그룹을 비난한 게 이례적인 일은 아니다. 한·미 핵협의그룹이 출범할 때부터 시작해 협의체가 열릴 때마다, 또 한국이 북한에 비핵화를 촉구할 때마다 북한은 핵협의그룹을 표적으로 삼아 강력하게 비난해왔다.중국 역시 핵협의그룹 출범 때부터 우려를 표명해왔다. 하지만 주 내용은 '한반도 문제는 군사적 억제가 아니라 정치적 해결이 중요하다', '정치적 해결 과정을 위해 미국과 한국은 건설적인 역할을 하라'는 정도였다. 그에 비하면 이번 린젠 대변인의 발언은 비판의 강도가 높아졌다. 북한이 편승 효과를 누릴 수 있는 상황이다.주목할 만한 점은, 미국이 북한과 대화를 재개하기 위해 고심 중인 상황에서 김정은 위원장이 직접 "핵협의그루빠"를 성토하고 나섰다는 점이다. 미국에 이 사안을 주목하라는 메시지일 수 있다.이 대통령은 지난 19일 유럽·G7 순방 결과를 브리핑하면서 도널드 트럼프 미국 대통령과 북한 문제에 대해 장시간 대화한 일을 소개했다. '북핵 문제를 해결하고 싶은데, 북한이 대화에 응하지 않는다'는 게 트럼프 대통령의 고민이었고, 이 대통령은 '동결-감축-비핵화' 단계 접근 구상을 설명해줬다고 전했다.