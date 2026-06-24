"형 왔어?" 내 말에 남편이 웃었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

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"항암 하니까 머리털이 다 빠졌잖아요. 거울 볼 때마다 깜짝 깜짝 놀라요. 내가 여자인지 남자인지 헷갈릴 때도 있어요."

"여자가 되고 싶은데 어떻게 해야 할까요?"

"의정님. 6개월만 남동생으로 살아보세요. 그것도 재밌는 경험일 거예요."

"그래 남동생으로 살아보는 거야."

"형 왔어?"

"왜 웃어?"

"내가 형 맞네."

큰사진보기 ▲민머리가 된 나를 보고 남편이 웃었다. 그날 우리는 잠시 형과 동생이 되었다. ⓒ 황의정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

항암을 시작하니 후유증이 심각했다. 살면서 이렇게 속이 니글 거리는 적은 처음이었다. 위벽을 트랙터로 밀어버리는 느낌이라고 할까. 음식을 먹으려 하면 울렁거리고, 겨우 무언가 밀어 넣으면 이번에는 하수구가 막힌 것처럼 꼼짝을 안 했다.그렇게 2주 정도가 지나니 겨우 숨통이 트였다. 3주가 되니 조금 편안해졌다. 이 소중한 시간을 그냥 보낼 수 없었다. 수요 글쓰기 모임 사람들과 점심 약속을 했다. 몇 주 만의 외출이었다. 외출 준비를 위해 샤워를 마치고 거울 앞에 섰다. 민머리가 물기에 반짝거렸다. 거울 속 사람은 어딘가 어색했다. 서둘러 가발을 쓰니 그나마 나로 돌아온 것 같다.모임 사람들과 이런저런 이야기를 나누다 보니 가발 걱정은 어느새 사라졌다. 대신 다른 고민이 올라왔다. 힘은 머리카락에 있는 것이 아닌데 후두둑 떨어지는 머리카락을 보고 있으면 마음도 함께 헐거워졌다. 그래서 사람들에게 조심스럽게 물어보았다.잠시 뜸을 들이다가 진지하게 물었다.다들 웃음을 터뜨렸다. 나도 웃었지만 진짜 고민이었다. 거울을 보면 내 모습에 흠칫 놀랄 때도 있는데 남편은 오죽 할까 싶었다. 집에서 가발을 쓰고 있기도 힘든 노릇이고, 그렇다고 민머리로 있자니 좀 위축됐다. 그때 모임에 한 분이 아주 태연하게 해법을 알려주셨다.순간 모두가 웃었다. 그런데 생각해보니 그 말이 맞았다. 사실 남편은 오래 전부터 감수성 풍부한 남동생이 된 것 같다. 길가에 들꽃이 피어 있으면 사진을 찍고, 텃밭에서는 양파 자란 것을 보며 흐뭇해 한다. 반면 나는 항암을 하면서 점점 예민하고 까칠해졌다. 가끔은 내가 집안의 가장이고 남편이 막내아들 같은 느낌도 들었다.집으로 돌아오는 길에 혼자 중얼거렸는데 이상하게 발걸음이 가벼웠다. 남동생이라면 어떻게 살아야 할까. 집에서 뛰어다녀 볼까. 드라마 대신 야구를 볼까. 별별 생각을 하다 보니 벌써 집에 도착했다. 저녁이 되고 남편이 퇴근해 현관에 들어오는 소리가 들렸다. 나는 슬며시 가발을 벗고 소파에 앉아 기다렸다. 중문이 열리고 남편이 들어오다 나와 눈이 마주쳤다.나는 최대한 자연스럽게 말했다.남편이 나를 보더니 얼어붙었다. 그리고 피식 웃었다.남편이 함박웃음을 지었다. 거울 속 민머리도 같이 웃고 있었다.