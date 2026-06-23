코스피 9.99% 폭락... '공포는 공포를 불렀다'

큰사진보기 ▲급락 마감한 코스피코스피가 10% 가까이 급락해 8,200선을 간신히 지키며 마감한 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 910.71포인트(9.99%) 내린 8,203.84로 거래를 마쳤다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲로이터는 한국의 코스피가 금융당국의 레버리지 ETF 우려이후 10% 가까이 폭락했다고 전했다. ⓒ 로이터화면캡처 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이찬진 금융감독원장이 22일 서울 영등포구 금융감독원에서 열린 출입기자단 간담회장에 입장하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

검은 화요일이었다. 국내 금융시장은 말그대로 '패닉' 상태였다. 코스피 지수는 10%, 코스닥도 8% 가까이 추락했다. 코스피 시장의 폭락은 외신에서도 속보로 알릴 정도였다. 공포는 또 다른 공포를 불러왔고, 투자 심리는 순식간에 사그라졌다. 이날 오후 유가증권시장에선 올해 네 번째 서킷브레이커가 발동됐다.23일 한국거래소에 따르면 코스피는 어제 보다 910.71포인트, 9.99% 급락한 8203.84에 마감했다. 910 포인트 하락은 역대 최대치다. 코스닥도 7.9% 내렸다.폭락의 징후는 오전부터 나타났다. 오전 11시 40분께 코스피 200선물지수가 5% 넘게 하락했고, 매도 사이드카(프로그램 매도호가 일시 효력정지)가 발동됐다. 코스닥은 이에 앞선 오전 9시6분께 발동됐다. 코스피와 코스닥에서 모두 매도 사이드카가 발동된 것은 지난8일이후 15일 만이다.이날 급락의 배경에는 반도체가 있었다. 최근 들어 급격하게 상승한 SK하이닉스와 삼성전자에 대한 이익실현 매도 물량이 쏟아지면서 주가지수를 급격하게 끌어내렸다. 특히 외신들은 이찬진 금융감독원장의 반도체 레버리지 ETF에 대한 경고 발언에 더 주목했다.로이터는 두 회사가 코스피 시가총액의 절반 이상을 차지할 정도로 시장 영향력이 커진 상황에서, 전날 코스피가 처음으로 9100선을 넘어선 뒤 곧바로 급격한 하락 양상을 보였다고 분석했다. 실제SK하이닉스는 이날 255만5000원으로 12.47% 하락했고, 삼성전자는 31만원으로 12.31% 떨어졌다. 현대차도 12.05%, LG전자도 11.21% 하락하는 등 시가총액 상위주 전반이 약세를 보였다.로이터는 이어 한국 금융당국이 최근 코스피 레버리지 투자와 단일 종목 레버리지 ETF 과열을 경고해왔다고 전했다. 이 원장이 전날 기자들과 만난 자리에서 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 상품 승인 과정이 성급했다는 취지로 언급한 점이 시장에 부담으로 작용했다는 것.또 불안한 외환시장도 여전했다 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 국무회의에서 원·달러 환율이 1500원대 중반에 머무는 것을 두고, "한국 경제의 펀더멘털에 비춰 과도하다"고 말했다. 이날 오후 원·달러 환율은 1539.90원으로 전일보다 1.90원 올랐다.구 부총리는 이재명 대통령이 "수출 호조와 사상 최대 수준의 경상수지 흑자에도 왜 원화가 약한가"라고 묻자, 최근 국내 증시 급등 과정에서 외국인 투자자들이 차익 실현과 자산투자 재조정에 나선 것이 원화 약세 압력으로 작용했다고 설명했다.이 대통령은 "(한국 주식시장 상승은) 이게 정상화 과정이고 최근 반도체 분야의 전망 개선이 너무 급격해서"라며 "어쨌든 (환율) 1500원 중반대는 너무 펀더멘털에 비해서는 과하다고 생각한다"고 지적했다. 이에 구 부총리는"(저도) 과하다 생각한다"라며 "시간을 가지고 급격한 시장의 변동성은 막도록 하겠다"고 말했다.결국 이날 금융시장 폭락은 삼전닉스 중심의 반도체 랠리에 따른 시장 쏠림과 차익 실현 매물, 정책 당국의 규제 개입 여부, 고환율 등 외환시장의 불안정이 한꺼번에 불거졌기 때문이라는 분석이다.정부는 일단 급격한 변동성을 막겠다고 나섰지만, 시장은 당분간 반도체 대형주 흐름과 외국인 매도 지속 여부, 원·달러 환율 안정 여부에 민감하게 반응할 것으로 보인다.