"매번 물어봐야..." 시각장애인이 버스 탈 때마다 겪는 일

큰사진보기 ▲시각장애인이 버스를 이용할 때마다 요금과 잔액을 실시간 확인할 수 있도록 버스카드단말기 음성 안내가 필요하다. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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시각장애인들에게 대중교통은 일상생활을 유지하는 데 꼭 필요한 이동수단이다. 특히 지하철과 버스는 출퇴근은 물론 병원 진료, 복지관 이용, 문화생활 등을 위해 가장 자주 이용되는 교통수단이다. 그러나 비장애인들이 쉽게 확인할 수 있는 교통카드 결제금액과 잔액 정보는 시각장애인들에게는 접근이 어려운 정보로 남아 있다.현재 서울시는 등록장애인을 대상으로 버스요금을 지원하고 있다. 장애인 1인당 월 최대 5만 원까지 지원하며, 장애 정도가 심할 경우 동반 보호자 1인까지 포함해 최대 10만 원을 지원한다.하지만 시각장애인들은 자신이 얼마나 버스를 이용했고, 지원 한도가 얼마나 남았는지 실시간으로 확인하기 어렵다. 현재 버스 단말기는 카드 태그 여부와 승·하차 정보 정도만 음성으로 안내할 뿐, 실제 결제금액이나 잔액은 화면에만 표시되는 경우가 대부분이다.필자 역시 활동지원사와 함께 버스를 자주 이용한다. 버스를 탈 때마다 단말기에 얼마가 결제됐는지, 잔액이 얼마나 남았는지 활동지원사에게 물어봐야 하는 상황이 반복된다. 비장애인이라면 단말기 화면을 통해 즉시 확인할 수 있겠지만 시각장애인은 타인의 도움 없이는 접근하기 어려운 구조다.실제로 시각장애인들은 교통비 지원 잔액이나 사용 현황을 직접 확인할 수 없어 이동수단 선택에 어려움을 겪는다. 만약 지원 한도를 초과해 본인 부담이 발생하는 상황이라면, 버스나 지하철 등 대중교통을 이용하는 것보다 바우처택시나 장애인콜택시를 이용하는 것이 비용 측면에서 더 유리한 경우도 있다. 그러나 현재의 교통카드 단말기는 이러한 정보를 시각적으로만 제공하고 있어 시각장애인들이 적절한 판단을 내리기 어려운 실정이다.구로동에 거주하는 60대 시각장애인 A씨는 경로당에서 안마사로 근무하며 매일 버스로 출퇴근하고 있다. 하지만 버스를 이용할 때마다 교통비 지원 한도가 얼마나 남았는지 확인하기 어려워 불편을 겪고 있다. 월 최대 5만 원의 지원을 받지만 언제 지원금이 소진되고 본인 부담이 발생하는지 알 수 없어 늘 활동지원사나 주변 사람의 도움을 받아야 한다고 토로했다.목동에 거주하는 30대 시각장애인 B씨도 비슷한 어려움을 겪고 있다. 자립생활센터까지 약 5km 거리를 버스로 출퇴근하고 있지만, 지원 한도를 초과한 사실을 뒤늦게 알게 되는 경우가 종종 있다고 한다. 만약 단말기가 결제금액과 잔여 지원금 또는 카드 잔액을 음성으로 안내해 주었다면 불필요한 교통비 지출을 줄일 수 있었을 것이라고 말했다.이 문제는 기술적으로도 복잡한 과제가 아니다. 이미 버스 단말기는 승차 여부와 하차 여부를 음성으로 안내하고 있다. 여기에 "이번 요금은 얼마입니다", "카드 잔액은 얼마입니다"와 같은 음성 안내 기능만 추가해도 시각장애인의 이용 편의는 크게 향상될 수 있다(비장애인 중엔 잔액이 소리로 나오는 걸 원하지 않는 이들도 있을 테니, 원하는 사람만 소리로 나오도록 설계하면 좋을 듯하다).실제로 금융기관 ATM, 무인정보단말기, 스마트폰 등 다양한 영역에서는 음성 접근성 기능이 확대되고 있다. 대중교통 역시 장애인의 정보 접근권과 이동권 보장이라는 측면에서 동일한 수준의 개선이 요구된다.교통카드 결제 정보는 단순한 숫자가 아니라 생활 전반의 의사결정에 영향을 미치는 중요한 정보다. 시각장애인 역시 비장애인과 동일하게 이러한 정보를 독립적으로 확인할 수 있어야 한다.서울시와 버스운송업체, 교통카드 단말기 제작업체는 시각장애인을 위한 음성 안내 기능 확대를 적극적으로 검토할 필요가 있다. 작은 기술적 보완만으로도 수많은 시각장애인들이 보다 독립적으로 대중교통을 이용할 수 있을 것이다.