신임 시장 취임 10여일 남기고 13억 인조잔디 수의계약한 목포시

큰사진보기 ▲목포시청 전경 ⓒ 목포시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 목포시민신문 홈페이지에도 실립니다.

목포시가 FC축구장 인조잔디 교체사업과 관련해 13억 원 규모의 관급자재 구매 계약을 조달청 수의계약 방식으로 추진하면서 지역사회 논란이 확산되고 있다. 특히 강성휘 목포시장 당선인의 취임을 불과 열흘여 앞둔 시점에서 계약 체결을 서두른 배경을 두고 각종 의혹이 제기되고 있다.목포시에 따르면, 시는 총사업비 18억 원을 투입해 FC축구장 인조잔디를 교체하는 사업을 추진 중이다. 이 가운데 인조잔디 관급자재 구입비만 약 13억 원에 달한다. 그러나 토목공사 업체 선정조차 이뤄지지 않은 상태에서 관급자재 계약부터 서둘러 체결한 것으로 알려져 시민들의 의문이 커지고 있다.특히 시는 지난 18일 조달청 수의계약 방식으로 A업체와 13억원 규모의 계약을 체결한 것으로 확인됐다. 그런데 해당 계약은 강성휘 목포시장 당선인의 7월 1일 취임을 불과 보름도 남기지 않은 시점에 이뤄졌다.더욱이 조석훈 목포시장 권한대행은 계약 체결 하루 전인 지난 17일 당선인 인수위원회 업무보고 과정에서 해당 사업을 설명한 것으로 알려졌다. 당시 강 당선인은 사업과 관련해 '취임 후 충분히 검토한 뒤 추진 여부를 논의하자'는 취지의 의견을 전달한 것으로 전해졌다.해당 사업은 당초 올해 4월 16일 계약심의위원회를 개최해 관급자재 구매를 추진할 예정이었다. 하지만 당시에는 목포시장 선거가 진행 중이라는 점을 고려해 사업 추진이 부적절하다는 내부 의견이 제기됐고, 결국 조달청 입찰 방식으로 전환하거나 시장 취임 이후로 연기하는 방안이 검토됐던 것으로 알려졌다.이에 대해 지역사회에서는 "선거 기간에는 부적절하다고 판단했던 사업을 왜 당선인 취임 직전에 강행했는지 이해하기 어렵다"는 반응이 나오고 있다.목포시 회계과 관계자는 "대한축구협회(KFA) 인증을 보유한 조달 우수업체들을 대상으로 목포시와 전남도 내 계약 실적, 업체 건전성 등을 검토한 뒤 조달청 수의계약 방식으로 진행했다"며 "절차상 문제는 없다"고 설명했다.