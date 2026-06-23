"최저임금은 노동자의 사회안전망, 대폭 인상해야"

큰사진보기 ▲민주노총 대구본부는 23일 오후 대구 동성로에서 기자회견을 열고 내년도 최저임금 대폭 인상을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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내년도 최저임금 인상률을 두고 노동계와 경영계의 줄다리기가 본격화한 가운데 대구지역 노동단체가 최저임금 대폭 인상과 사각지대 해소를 촉구하고 나섰다.민주노총 대구본부는 23일 오후 대구 중구 동성로 CGV한일극장 앞에서 기자회견을 열고 "최저임금은 저임금 노동자의 생활안정과 노동력의 질적 향상을 위해 마련된 사회적 안전망"이라며 "내년도 최저임금을 대폭 인상해야 한다"고 주장했다.이들은 "최근 수년간 최저임금 인상률은 물가상승 수준에 미치지 못했고 저임금 노동자들의 삶은 더욱 어려워지고 있다"며 "필수 생계비는 크게 올랐지만 노동자들의 임금은 이를 따라가지 못하고 실질임금 감소로 이어져 생계 위협을 받고 있다"고 지적했다.그럼에도 최저임금위원회는 올해 심의 과정에서 특수고용·플랫폼 노동자 등 도급제 노동자들이 근로기준법상 노동자가 아니라는 이유로 최저임금 적용 대상에서 제외하고 이들의 최저임금 적용 논의도 받아들이지 않았다고 비판했다.대구본부는 "(최저임금위원회는) 최저임금 제도의 보편성과 사회안전망 기능을 스스로 부정한 것"이라며 "노동을 제공하는 사람이라면 누구나 최소한의 소득을 보장받아야 한다. 최저임금 사각지대 해소는 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 지적했다.이들은 또 일부 경영계에서 최저임금을 차등적용해야 한다는 주장에 대해서도 강하게 반박했다. 최저임금은 노동자의 최소 생계를 보장하기 위한 제도로 같은 지역에서 살아가는 노동자의 생계비는 업종에 따라 달라지지 않는다는 것이다.그러면서 "차등적용은 저임금 업종 노동자들에게 더 낮은 임금을 강요하는 차별적 제도일 뿐"이라며 "최저임금 적용 확대와 실질임금 보장이 필요하다"고 강조했다.김세원 민주일반연맹 민주연합노조 대구지부장은 "지방에서는 최저임금이 낮아도 살아갈 수 있다고 하는 것은 생존권을 박탈하는 것"이라며 "최저임금은 온종일 땀 흘려 일한 노동자가 기죽지 않고 인간답게 살아갈 수 있게 해 달라는 최소한의 생존 요구"라고 말했다.김혜선 (준)대구노동공제회 대표는 "대구에서 아르바이트를 하면 최저시급에 한참 못 미치는 임금을 받는 것은 물론이고 신고하거나 최저시급 보장을 요구하면 블랙리스트에 올라 아르바이트를 구하기도 어려워진다"며 "대구 청년들이 노동에 대한 정당한 보상을 받고 법이ㅡ 보호 안에서 살아갈 수 있어야 한다"고 강조했다.민주노총 대구본부는 기자회견을 끝난 후 동성로에서 최저임금, 생활임금, 사회공공성, 노동기본권 관련 부스를 운영하며 시민들에게 노동기본권, 성평등 노동권 등을 알리는 행사를 진행했다.올해 최저임금위원회 논의에서 노동계는 2027년 적용 최저임금 요구안으로 시급 1만2000원, 월 250만8000원을 제시한 상태이다. 이 금액은 올해 최저임금 1만320원보다 16.3% 인상한 금액이다. 하지만 경영계는 구체적인 인상안을 제시하지 않고 최저임금 동결 필요성을 주장하고 있다.최저임금 법정 심의 시한은 6월 말까지로 다가왔지만 올해도 시한 내 합의가 이뤄지지 않으면서 7월로 넘어갈 것으로 보인다.