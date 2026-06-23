당사자도 몰랐던 '보상 기준 마련 연구 용역'에 5.18 성폭력 피해자 단체 '반발'

큰사진보기 ▲'열매' 구성원 자료 사진 ⓒ 열매 관련사진보기

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개정된 5·18 보상법이 오는 7월 1일 시행을 앞두면서 그동안 인정받지 못했던 5·18 성폭력 피해자 보상의 길이 열리게 됐지만, 시행령을 마련해야 할 행정안전부는 보상 기준을 내놓기는커녕 여전히 '제도 개선'을 위한 연구 용역 입찰 단계에 머물러 있는 것으로 드러났다.또, 당사자 단체에는 보상 기준을 마련하기 위한 연구 용역을 진행한다는 사실을 알리지 않아 단체가 반발하고 나섰다.지난해 말 국회는 5·18 보상법('5·18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률')을 개정해, 보상금 지급 규정에 5·18 성폭력 피해자를 명시했다. 신체 피해 중심으로 설계된 기존 법으로는 뒤늦게 드러난 성폭력 피해자를 제대로 보상하기 어렵다는 지적에 따른 것이다. 계엄군 등에 의한 성폭력 피해를 원인으로 보상한 전례가 없어 새로운 기준이 필요하다는 목소리도 있었다.개정안 시행일은 7월 1일로, 행안부는 개정 시점에서 약 반 년 동안 구체적인 보상 기준을 담은 시행령을 마련해야 했다.그러나 행안부는 시행을 20일가량 앞둔 지난 11일에야 '민주화운동 보상3법 보상제도 개선 연구 용역'(예산 5000만 원) 입찰 공고를 냈다. 제안서 마감은 23일 오전 10시, 용역 기간은 계약일로부터 150일이다. 7월 1일 시행 전까지 보상 기준이 마련되는 것은 사실상 불가능하다는 걸 공고를 통해 알린 셈이다.해당 용역 과업은 민주화운동 보상 3법('5·18 보상법'·'부마항쟁보상법'·'민주화보상법')의 현황과 제도를 분석하고, 성폭력 피해자 등을 위한 보상 제도 개선안을 도출하는 내용이다.정작 5·18 성폭력 피해자들이 속한 단체 '열매'(과거사 젠더폭력 진실과 치유의 길을 여는 '열매')는 이런 용역이 진행되는 사실을 알지 못한 채 '5·18 성폭력 피해 보상기준 마련을 위한 정책 공청회'를 준비하고 있었다.윤경회 '열매' 간사는 23일 <오마이뉴스>에 "공청회를 준비하며 행안부와도 의논하고 참석을 부탁했는데, 아무런 고지 없이 있다가 공청회 직전에 우연히 입찰 사실을 알게 됐다"고 말했다.윤 간사는 용역 입찰 시점을 문제 삼았다. 마무리까지 150일이 걸리는 만큼 용역이 끝나면 연말, 그 결과를 시행령에 반영하는 절차까지 더하면 결국 올해를 넘기게 된다는 것이다. 그는 "용역으로 기준을 마련한다 해도 결국 올해를 넘기게 된다. 시행령 안이 늦어지는 데 대한 면피용 입찰이 아닌가 하는 의구심이 든다"고 지적했다.또한, 윤 간사는 "보상3법 체계를 분석해 성폭력 피해 보상 기준을 마련하겠다는 건데, 정작 보상3법은 성폭력 문제를 다룬 적이 없다"며 "이를 검토한들 성폭력 피해 특성을 반영한 기준이 나올 수 없다"고 비판했다.'열매' 측은 5·18 성폭력 피해자들이 45년 간 피해가 인정되지 않고, 고령인 점 등을 들어 그간 "(정의의 구현) 속도가 곧 윤리"라고 말해온 바 있다.행안부 담당자는 23일 오전 <오마이뉴스>에 "1월경 '열매' 측과 한 차례 만나 상황을 파악했고, 이후 내부에서 보상 기준을 만들어보려 했으나 역부족이었다"고 밝혔다. 이어 "전문가 자문도 받았지만, 과거의 트라우마를 법령 기준에 담은 선례가 없어 결국 내부에서 만들기 어렵다고 판단해 뒤늦게 용역을 진행하게 됐다"고 설명했다.당사자 단체에 용역 입찰 등을 알리지 않은 데 대해서는 "소통이 부족했다. 미처 염두에 두지 못한 것이지 어떤 의도를 갖고 진행한 것은 아니다"라고 해명했다.윤 간사는 행안부가 자문을 구했다는 전문가들을 두고 "5·18 성폭력 피해자를 한 번도 만나보지 않은 이들"이라고 반박했다. 그러면서 "'열매'가 공청회 등에서 발표한 안을 공유할 자리를 마련해달라고 행안부에 요청한 상태"라고 밝혔다.그는 "5·18 성폭력 피해자들이 언제까지 기다려야 하나"라며 "행안부는 피해자들을 찾아와 얼마나 더 기다려야 하는지, 왜 이렇게 시간이 걸리는지 설명해주길 바란다. 자체적으로 시행령 안을 만들고 있다면 우리 의견을 경청해달라"고 당부했다.