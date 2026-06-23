정청래, 민형배 행사·전통시장 잇단 방문…연임용 호남행?

큰사진보기 ▲활짝 웃는 민형배 당선인정청래 더불어민주당 대표가 23일 전남 목포에서 열린 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 시민 경청 행사에 참석해 발언하고 있다. 2026. 6. 23 ⓒ 정청래 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 22일 유튜브 채널 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 발언하고 있다. 2026. 6. 22 ⓒ 김어준의 뉴스공장 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 23일 호남을 찾아 전남 목포에서 열린 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 여성 정책 경청 행사에 참석했다. 대표직 연임 도전 선언이 임박했다는 관측 속에 민주당 당원 3분의 1이 밀집한 호남을 찾아 표밭을 다지는 행보라는 해석이 나온다.정 대표는 이날 오후 2시 목포시 김대중노벨평화상기념관 1층 로비에서 열린 민 당선인의 '여성과 함께 열어가는 대전환' 행사장을 찾아 약 1시간 머물렀다.정 대표는 이 자리에서 "전남광주통합특별시에서 할 수 없는, 중앙 차원에서 할 수 있는 것이라면 제가 메모해서 챙기겠다"고 말했다. 이어 "결국 국가가 해야 할 일은 예산 편성"이라며 "오고 가는 현금 속에 싹트는 우정이라는 말이 있듯, 아무리 좋은 정책이라도 예산이 투입되지 않으면 실행할 수 없다"고 말했다.또 "결국은 (모든 일은) 국회로 다 오게 돼 있다. 다행히 민 시장(당선인)이 저와 같은 당 소속"이라며 "여러분 의견을 최대한 참조해 다른 국회 의원들과도 인식을 공유하겠다"고 말했다.민 당선인은 정 대표가 이석하려고 하자 자리에서 일어나 "조심히 가십시오. 고맙습니다"라고 말했다. 그런 뒤 참석자들을 향해 "박수 한 번 세게... 다 거기로(국회로) 가게 돼 있으니까 갔을 때 잘 챙겨주시라"고 덧붙였다.정 대표는 이날 목포 행사뿐 아니라 광주 송정시장과 전남 화순 고인돌전통시장 등을 잇따라 찾아 지역민과의 접촉면을 늘렸다. 방문 뒤에는 사진을 첨부해 소회를 자신의 페이스북에 적기도 했다.한편 민 당선인은 8·17 민주당 전당대회를 앞두고 연일 정 대표에게 힘을 싣는 듯한 행보를 하고 있다. 앞서 민 당선인은 하루 전인 22일 유튜브 채널 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 정 대표의 연임 도전 관련 질문을 받고 "지금으로서는 출마할 수밖에 없게 된 것 아닌가"라고 말했다.그는 "(정 대표가 지금) 이상하게 몰렸다. 개인적으로 이렇게 해서 출마를 안 하면 밀려나는 모양이 되지 않겠느냐"며 "(대표 선거는) 겉으로 보기에 누가 대통령의 지지를 받느냐는 것은 중요하지 않다"고 언급했다.민 당선인이 정 대표의 연임 도전에 우호적인 입장을 내비치자 진행자인 김어준씨는 "답변하기 어려운 말인데 하셨네"라고 말하기도 했다.약 2개월 앞으로 다가온 민주당 당대표 선거에는 정 대표와 김민석 국무총리, 송영길 의원 등의 출마가 거론되고 있다.