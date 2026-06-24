"축제는 삶을 다시 살아갈 힘을 얻는 시간"

큰사진보기 ▲강의 중인 채지형 작가해외 축제에 관심있는참가자들이 강의에 집중하는 모습 ⓒ 조연섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲강의중인 채지형 작가축제의 필요성 공유 ⓒ 조연섭 관련사진보기

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동해YWCA는 지난 23일 오전 '인문학 토크, 세계 축제 이야기' 특강을 개최했다. 이날 특강은 채지형 여행 작가를 초청해 브라질, 태국, 인도 등 세계 각국의 대표 축제 사례를 통해 공동체와 문화의 본질을 이해하고자 마련됐다.채 작가는 이 자리에서 "지역을 가장 잘 즐기는 방법은 지역 행사와 축제에 참여하는 것"이라며 최근 동해시에서 열린 '다독다독 문화축제'와 '웅녀골 큰 잔치'를 예로 들었다. 이어 "축제는 주민과 방문객이 함께 어우러지며 지역의 정체성을 발견하는 중요한 문화적 장치"라고 강조했다.강의에서는 세계 3대 축제들의 사회적·문화적 기능에 대한 분석이 이어졌다. 브라질의 '리우 카니발'을 소개하며 "리우 카니발은 아프리카계 노예 문화와 포르투갈 문화가 융합된 국가 통합의 상징"이라고 설명했다. 이어 태국의 '송크란 축제'에 대해서는 물을 매개로 한 정화와 화해의 문화이자 평소 억눌렸던 감정을 해소하는 사회적 치유의 기능을 수행한다고 짚었다.신분과 성별의 벽을 허무는 인도의 '홀리 축제'를 통해서는 사회적 경계를 지우고 사람들을 하나로 연결하는 축제의 연대성을 강조했다. 채 작가는 "과거의 축제가 공동체 생존과 결속을 위한 장이었다면, 오늘날의 축제는 문화적 자기 표현과 지역 경제 활성화, 시민의 여가와 행복을 아우르는 복합적 의미를 지닌다"며 "축제는 삶을 다시 살아갈 힘을 얻는 시간이며 공동체가 서로의 존재를 확인하는 가장 아름다운 문화적 약속"이라고 정의했다.한편, 동해YWCA 박창남 팀장은 "이번 인문학 토크는 세계 문화에 대한 이해를 넓히고 시민들의 문화 감수성을 높이기 위해 마련됐다"라며 "앞으로도 다양한 인문학 프로그램을 통해 시민과 함께 성장하는 평생 학습의 장을 만들어 가겠다"라고 전했다.