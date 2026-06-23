윤종오 "이 대통령의 원포인트 개헌 찬성, 개헌특위 구성하자"

큰사진보기 ▲6월 23일 국회 본관 221호 진보당 회의실에서 열린 의원총회에서 윤종오 원내대표가 발언하고 있다 ⓒ 진보당 관련사진보기

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진보당 윤종오 원내대표(울산 북구)가 이재명 대통령이 제기한 '선거관이위원회에 관한 원포인트 개헌'을 찬성하고 나섰다.윤종오 대표는 23일 열린 당 의원총회에서 "법 개정만으로는 한계가 있다"며 "선관위 개혁을 위한 원포인트 개헌, 국회 개헌특위 구성으로 즉각 논의해야 한다"고 밝혔다.윤 대표는 "이재명 대통령에 이어 김민석 국무총리도 선관위 개혁을 위한 원포인트 개헌 필요성을 언급했다"며 "진보당은 어제(22일) 대표단회의를 통해 선관위 개혁을 위한 원포인트 개헌을 포함해 참정권 침해사태에 대한 전담대응기구로 '선관위개혁참정권보장특별위원회'를 구성키로 했다"며 이같이 찬성했다.그는 "지난 지방선거에서 발생한 선관위 사태는 단순한 행정 실수가 아니라 국민의 참정권이 침해된 중대한 사건"이라며 "선관위는 헌법기관의로서의 막대한 권한을 누리면서도 투표용지 부족으로 국민의 참정권을 침해하는 선거 전반에 관리부실을 초래했고, 선관위의 선거부실관리를 막을 수 있는 외부의 견제와 감시 장치도 제대로 작동하지 못했다"고 지적했다.그러면서 "진상규명은 철저히 해야 한다"며 "현재 진행 중인 검경 합동수사본부 수사, 국회 국정조사, 필요하다면 특검 수사까지 통해 책임을 분명히 물어야 한다"고 강조했다.그는 "그러나 진상규명만으로는 부족하다"며 "다시는 이런 일이 반복되지 않도록 선관위의 책임성과 투명성을 높이는 제도개혁이 함께 가야 한다"고 덧붙였다.이어 "핵심은 선관위의 독립성은 보장하되, 국민 앞에 책임지는 견제·감시 장치를 마련하는 것"이라며 "이는 단순한 법 개정만으로는 한계가 있다. 헌법기관인 선관위 개혁을 위해 원포인트 개헌 논의가 필요한 이유"라고 밝혔다.한편 울산(울주군) 국회의원이자 윤종오 대표와 연배인 국민의힘 서범수 의원은 같은날 원포인트 개헌에 반대 입장을 밝혔다.국조특위 간사이기도 한 서범수 의원은 이날 당 원내회의에서 "국조특위로 왜 이런 사태가 벌어졌는지, 누가 국민의 참정권을 짓밟았는지 국민 앞에서 한 점 의혹 없이 밝혀내겠지만, 도무지 납득할 수 없는 일이 벌어지고 있다"며 "제대로 된 조사는 시작도 안 했는데, 이재명 대통령은 벌써 개헌을 꺼내 들었고, 김민석 총리와 정청래 대표까지 장단을 맞추고 있다"고 반박했다이어 "기승전 개헌인가"라며 "지난 5월, 민주당이 무리하게 밀어붙인 개헌이 어떻게 끝났나? 국회 문턱도 못 넘고 무산됐다. 그러는 사이 국민 혈세 50억 원이 허공으로 증발했다. 지방선거를 코앞에 두고 모든 역량을 쏟아부어야 할 그 시기에, 민주당의 헛발질에 선거 준비 인력과 예산이 줄줄 새어나간 것"이라고 지적했다.그러면서 "제대로 된 진상 조사와 대책을 세우는 데 힘을 보태라"며 " 지금 이 나라에 필요한 것은 개헌이 아니라 누가 국민의 한 표를 짓밟았는지, 그 진실을 끝까지 밝히는 것"이라고 밝혔다.