"조직 늘리기보다 AI 혁신"... 추미애, 재정위기 돌파할 경기도정 대수술 예고

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 23일 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'가 진행한 경기도정 현안회의에서 발언하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 23일 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'가 진행한 경기도정 현안회의에서 발언하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 23일 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'가 진행한 경기도정 현안회의에서 참석자들의 의견을 듣고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

추미애 경기도지사 당선인이 심각한 재정위기를 민선 9기 경기도정의 최대 현안으로 규정하고, 조직 확대 대신 AI 기반 행정 혁신을 통한 체질 개선에 나서겠다는 구상을 밝혔다.추미애 당선인은 23일 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'가 진행한 경기도정 현안회의에서 "경기도의 재정이 심각한 가운데 조직 신설도 신중히 검토해야 한다"며 "AI 행정 혁신을 기반으로 한 조직 진단을 바탕으로 조직 개편을 추진해야 한다"고 밝혔다.이어 "제기된 각종 조직과 위원회 신설은 유보하고 추후 진단 내용에 기반해 판단해 나가겠다"며 "경기도가 '대체불가 대한민국'의 AI 행정 혁신 모델이 될 수 있어야 한다"고 강조했다.이날 회의는 안전·공정 분야를 중심으로 진행됐지만, 실제로는 재정위기 속에서 민선 9기 도정 운영의 기본 방향을 제시했다는 점에서 주목된다. 특히 무분별한 조직 확대보다 AI를 활용한 행정 효율화와 조직 재설계를 우선하겠다는 입장을 분명히 한 것으로 해석된다.추미애 당선인은 행정 혁신의 핵심으로 현장성을 거듭 강조했다. 그는 "현장과 직접 소통하는 행정이 진짜 행정 혁신"이라며 "정책은 현장의 필요에 효능감 있게 반응해야 한다. 현장에서 답을 찾자"고 말했다.실제 사례로 지난 5월 의정부에서 발생한 10대 학생 피습 사망 사건 이후 직접 금오지구대를 방문했던 경험을 언급했다. 추미애 당선인은 현장 방문 이후 실효성 있는 대책 마련을 추진해 왔다며, 안전 정책 역시 현장에서 답을 찾아야 한다고 주문했다.안전 분야에서는 관계성 범죄 예방과 피해자 지원 강화, 화재 예방 체계 구축, 화재 취약 건축자재 사용 최소화 등을 주문했다. 공정 분야에서는 "공정은 경기도정의 원칙"이라며 도민이 체감할 수 있는 공정 행정을 강조했다.특히 도민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 통합 신고 채널인 '경기공정호민관' 설치를 검토하고, 고액·상습 체납자에 대한 징수 강화와 국세·지방세 동시 징수 방안 마련을 지시했다.또한 민생범죄에 대해 "생계를 유지하려다 발생하는 생계형 범죄"라고 규정하면서 단속 중심이 아니라 행정서비스 확대를 통해 범죄를 예방하는 접근이 필요하다고 밝혔다.추미애 당선인의 이 같은 발언은 전날 열린 청년·주택, 교통, 재정 분야 현안회의와도 맞닿아 있다.그는 22일 회의에서 "경기도의 재정 상황이 파탄지경"이라며 "도민과의 약속인 공약도 현실적으로 예산이 있어야 추진 가능하다"고 지적했다.이어 정책의 시급성과 절박성을 고려한 우선순위 설정, 기존 사업에 대한 성과 평가를 주문하며 사실상 대대적인 재정 구조조정을 예고했다.특히 재정 분야 보고에 대해서는 "경기도는 예정된 재정 파탄을 미리 막지 못했다"며 "대외적 상황만 원인으로 돌리고 있다. 오늘 보고는 기존 보고 내용과 다르지 않고 내용조차 부실하다"고 강하게 질책했다.그러면서 모든 세부 사업과 출연금 현황, 당시 의사결정 과정까지 전면 재분석해 다시 보고할 것을 요구했다.청년·주택 분야에서는 역세권 중심 청년주택 공급과 청년 친화 공간 조성을 주문했고, 교통 분야에서는 '이동권은 기본권'이라는 철학 아래 수도권 원패스 도입과 자율주행 DRT 확대, 경기 편하G 버스 노선 확충 등을 제안했다.결국 이틀간 이어진 현안회의에서 드러난 추미애 당선인의 문제의식은 명확하다. 심각한 재정위기 상황에서 기존 방식의 조직 확대와 사업 확장을 경계하고, 재정 점검과 사업 구조조정, AI 기반 행정 혁신, 그리고 현장 중심 행정을 통해 민선 9기 경기도정의 새로운 운영 모델을 구축하겠다는 것이다.민선 첫 여성 경기도지사인 추미애 당선인이 취임 전부터 재정 문제를 전면에 내세우며 강도 높은 조직 진단과 행정 혁신을 예고한 만큼, 향후 경기도정의 변화 폭에도 관심이 쏠리고 있다.