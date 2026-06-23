"윤석열 탄핵 반대 인사가 왜?" 인요한 대한적십자사 회장 선출 논란

큰사진보기 ▲대한적십자사 신임 회장에 선출된 인요한 전 국민의힘 의원(전 연세대학교 국제진료센터 교수) ⓒ 대한적십자사 관련사진보기

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대한적십자사 차기 회장으로 인요한 전 국민의힘 의원을 선출한 소식이 알려지자 의료·시민사회와 당사자가 정면 충돌했다. 한쪽은 "친윤 성향과 의료 민영화 철학을 가진 인사가 인도주의 기관 수장을 맡는 것은 부적절하다"고 반발했고, 다른 한쪽은 "정치와 무관하게 국민 통합과 인도주의에 헌신하겠다"고 맞서며 정면 돌파 의지를 밝혔다.이번 논란은 단순한 인사 논쟁을 넘어, 이재명 정부의 인사 철학과 정치적 확장 전략, 그리고 공공의료 가치에 대한 해석까지 겹쳐지며 확산하는 분위기다.의료민영화저지와무상의료실천을위한운동본부는 23일 성명을 내고 "윤석열 탄핵을 반대했던 친윤 인사 인요한의 대한적십자사 회장 인준을 당장 중단하라"고 요구했다. 나아가 이들은 '인요한 선출' 자체를 "분노스럽고 황당한 결정"이라고 규정했다.특히 무상의료운동본부는 인 선출자의 과거 행적과 의료관을 집중적으로 문제 삼았다. 이들은 "인요한은 '건강보험은 사회주의적 경향이 강'해서 민간의료보험 도입과 영리병원 도입을 주장한 지독한 친기업·시장주의자"라고 규정하며 "이런 최악의 인사가 이재명 정부의 국정 철학과 어떻게 부합할 수 있느냐"고 날을 세웠다.정치적 기회주의에 대한 맹비난도 이어졌다. 이들은 "윤석열의 친위 쿠데타를 '가슴으로 이해'하며 탄핵에 반대하다가, 윤석열이 수감되고 대세가 기울자 슬그머니 의원직을 사퇴했다"면서 "민주주의를 말살하고 인권을 짓밟으려 한 자를 적십자사 수장에 앉히는 것은 쿠데타 청산을 바라는 대중에게 수치심과 실망을 안기는 일"이라고 강조했다.최근 6·3 지방선거 및 보궐선거 패배 이후 이재명 정부가 추진 중인 '중도보수 확장' 기조가 결국 과도한 '친윤 인사 등용'이라는 부메랑으로 돌아왔다는 것이 이들의 진단이다.실제로 한지아 국민의힘 의원조차 "이런 인물이 과연 이번 정부가 말하는 '내란 청산'이고 '실용'인가"라고 비판할 만큼 여야를 불문한 논란이 확산하는 모양새다.반면 인요한 적십자사 선출자는 이날 곧이어 공식 입장문을 발표하며 반박에 나섰다. 정치를 떠나 본업인 '의사'와 '인도주의'에 집중하겠다는 명분을 내세웠다.인 선출자는 "지난해 12월 12·3 불법 계엄과 대통령 탄핵으로 이어진 역사의 소용돌이 속에서 정치가 국민을 고통스럽게 한다는 생각에 스스로 국회의원직을 내려놓았다"며 "불법 계엄으로 초래된 헌정질서 훼손에 대해 천 가지 말 대신 사퇴라는 하나의 행동으로 소신을 실천한 것"이라고 항변했다.특히 자신이 1980년 5·18 광주민주화운동 당시 외신기자들의 통역을 맡아 고초를 겪었던 과거를 언급하며 "잘못된 계엄이 얼마나 큰 국가적 불행을 초래하는지 누구보다 잘 알고 있다"고 강조했다.그는 "대한적십자사는 정치와 무관하게 순수한 인도주의를 실천하는 기관"이라며 "130년간 선조들이 걸어오신 길이자 평생 의사로 살며 헌신하고 싶었던 분야인 만큼, 혈액 사업을 통해 국민 생명을 지키고 소외된 이웃과 북한 동포를 돕는 엄중한 소임에 최선을 다하겠다"고 정치적 해석에 선을 그었다.한편 대한적십자사 회장직은 법적으로 정부 인준 절차를 거친다. 이에 따라 인준이 진행될 예정인 상황에서 "윤어게인 극우 세력을 고무하는 인사"라는 시민사회의 거센 반발과 "평생의 소명"이라는 당사자의 입장이 정면으로 충돌하고 있다. 결국 공은 이재명 대통령에게 넘어갔다.