민주당 "트램 2028년 개통 약속 파기... 이장우 시장 사과해야"

큰사진보기 ▲민주당대전시당. ⓒ 장재완 관련사진보기

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대전도시철도 2호선 트램 개통 시기가 당초 2028년 말에서 2030년 하반기로 늦어질 것으로 전망되는 가운데, 더불어민주당 대전시당이 "트램 개통 지연 우려가 참담한 현실이 됐다"며 이장우 대전시장의 사과를 촉구했다.민주당대전시당은 23일 논평을 내고 "트램을 둘러싼 각종 절차적 하자와 결함이 끊임없이 제기되자, 대전시는 뒤늦게 사업계획 변경에 착수하겠다며 개통 시기를 2030년 하반기로 연기했다"며 "결국 이장우 시장이 시민에게 공언했던 2028년 개통 약속은 사실상 파기됐으며, 이는 현실성 없는 정치적 구호에 불과했음이 드러났다"고 비판했다.앞서 대전시는 이날 트램 관련 시정브리핑을 열고 도시철도 2호선 트램 건설사업의 주요 공정 리스크와 차량 시운전 계획 등을 반영해 사업계획 변경에 착수한다고 밝혔다. 대전시에 따르면 서대전 지하차도 구간의 편입토지 보상 지연과 호남선 철도 직하부 야간 시공, 차량 시운전 계획 변경 등이 반영되면서 개통 시기는 당초 2028년 말에서 2030년 하반기 수준으로 조정될 것으로 전망된다.대전시는 서대전 지하차도 구간 보상과 철도 하부 공사 등으로 약 10개월의 공기 연장이 검토됐고, 당초 본선 공사와 병행하려던 차량 시운전도 위례선 트램 사례와 시민 안전 확보 필요성 등을 고려해 별도 시행하는 방향으로 바꾸면서 약 6개월의 추가 기간이 필요하다고 설명했다. 최종 개통 일정은 시스템엔지니어링 용역을 통한 통합공정계획 수립 이후 확정될 예정이다.민주당대전시당은 그러나 이번 문제를 "단순한 일정 변경"으로 볼 수 없다고 지적했다. 이들은 "이장우 시장과 민선8기 대전시는 트램 착공과 2028년 개통을 최대 치적으로 포장해 왔다"며 "하지만 정작 사업 추진에 중요한 토지 보상과 지하차도 공정, 차량 시운전 및 급전 방식, 눈덩이처럼 불어나는 사업비 문제 등 핵심 현안에 대해서는 철저히 함구해 왔다"고 주장했다.이어 "이 때문에 대전시가 개통 지연 가능성을 인지하고도 침묵으로 은폐하며 시민의 눈과 귀를 가렸다는 의혹이 커지고 있다"고 밝혔다.민주당대전시당은 특히 이 시장이 지방선거 과정에서 트램 조기 개통을 공약한 점을 문제 삼았다. 이들은 "이장우 시장은 지난 지방선거에서 트램을 2028년까지 차질 없이 조기 개통하겠다고 공약했다"며 "제반 여건상 2028년 개통이 불가능함을 예측할 수 있었음에도 '교통 혁명'이라는 말로 시민을 속이며 트램을 선거에 이용했다는 비난을 면치 못하게 됐다"고 비판했다.트램 사업비 증가 문제도 향후 쟁점이 될 전망이다. 대전시는 기본설계에 충분히 반영되지 않은 상·하수도, 전기·통신 설비 등 지장물 이설 비용과 안전시설 보강 비용 등이 추가되면서 총사업비 증가가 불가피하다고 보고 있다. 이에 따라 도시철도 기본계획 변경과 총사업비 기간 조정 등 행정절차도 뒤따를 예정이다.민주당대전시당은 "트램은 대전의 교통 체계를 바꾸고 시민의 일상을 좌우할 핵심 기반시설"이라며 "지금 이장우 시장과 대전시에 필요한 것은 변명이 아니라 책임이며, 침묵이 아니라 시민 앞에 고개 숙이는 자세"라고 강조했다.그러면서 "대전시는 개통 지연의 원인과 책임, 총사업비 증가 전망을 낱낱이 공개하고 시민에게 사과해야 한다"고 촉구했다.