충남지역공동체활성화센터, '충남마을미디어포럼' 개최

큰사진보기 ▲충남지역공동체활성화센터가 전국마을공동체미디어연대는 오는 26일 오후 2시부터 5시까지 충남공동체플랫폼 ‘아우름’에서 ‘2026 충남마을미디어포럼’을 개최한다고 밝혔다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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충남도와 충남지역공동체활성화센터가 전국마을공동체미디어연대와 손잡고 지역 미디어 생태계 활성화를 위한 공론의 장을 마련한다.양 기관은 오는 26일 오후 2시부터 5시까지 충남공동체플랫폼 '아우름'에서 '2026 충남마을미디어포럼'을 개최한다고 밝혔다. 이번 포럼은 '세상은 이야기로 만들어졌다, 충남의 이야기 마을의 미디어'를 슬로건으로, 지역 내 공동체미디어의 지속가능한 발전 방안을 모색하기 위해 기획됐다.'충청남도 마을공동체미디어 활성화 지원 조례'에 근거해 추진되는 이번 행사는 충남 지역의 미디어 활동가들과 전국 관계자들이 모여 현장의 경험을 공유하고 협력 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.행사는 기조 발제를 시작으로 ▲옥천신문통한 미디어플랜(옥천신문 황민호 대표) ▲공동체라디오 운영 사례 발표(정경희 부산 연제FM대표)▲충남 공동체미디어 활동가 토크쇼 '충남에서 마을미디어 하기'(임민아 이유대표) ▲분야별 네트워킹 라운드테이블 등이 다채롭게 진행될 예정이다. 특히 네트워킹 라운드테이블은 영상, 라디오, 신문·잡지 등 6개 주제로 구성돼 활동가들이 관심 분야별로 심도 있는 소통을 나눌 수 있도록 꾸며진다.이외에도 전국 및 충남 지역의 마을미디어 활동 사례 전시와 공동체라디오 공개방송, 안중걸 작가의 참여형 드로잉쇼 등 풍성한 부대행사가 마련되어 공동체미디어의 가치를 직접 체험할 수 있다.참가 대상은 마을미디어 활동가, 로컬크리에이터, 시민기록자를 비롯해 미디어에 관심 있는 도민 누구나 참여 가능하며, 참가비는 무료다. 사전 신청은 온라인 링크(https://link24.kr/CslnzpC)를 통해 할 수 있으며, 자세한 사항은 충남지역공동체활성화센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.강정진 충남지역공동체활성화센터 센터장 직무대행은 "주민이 직접 지역 의제를 발굴하고 공론장을 만드는 마을미디어는 지역 공동체 회복의 핵심"이라며, "이번 포럼이 도내 다양한 미디어 주체들이 서로 연결되고 협력하는 전환점이 되길 바란다"고 밝혔다.