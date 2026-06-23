32년 숲을 지켜온 '백두대간보전회' 사람들

큰사진보기 ▲백두대간보전회, 32주년 산림정화활동"백두대간이 살아야 겨례가 산다" 구호를 외치고 사진으로 활동을 기록했다. ⓒ 백두대간보전회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲백두대간보전회 회원, 정화활동 사진보전회 남,여 회원과 태백국유림관리소 직원, 정화활동 모습 ⓒ 백두대간보전회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

한반도의 등 줄기라 불리는 백두대간을 지키기 위한 시민들의 자발적인 환경 운동이 32년째 이어지고 있다.사단법인 백두대간보전회는 23일 강원특별자치도 정선군 만항재 일원에서 '32주년 백두대간 만항재 산림 정화 행사'를 개최했다. 이날 행사에는 백두대간보전회 회원 32명과 태백국유림관리소 직원 9명 등 총 41명이 참여해 만항재 주변 외래 식물 제거, 산 쓰레기 수거, 구상 나무 생육을 저해하는 주변 잡초 제거, 야생화 단지 내 이용객 이동 통로 확보 등 산림 지역 환경 정화 활동을 펼쳤다.이번 행사는 지난 32년 간 이어져 온 백두대간 보전 운동의 역사와 가치를 되새기는 자리였다.백두대간보전회는 1994년 4월에 국토의 척추인 자병산을 보호하기 위해 김영기 전 동해문화연구회 회장과 김원기, 정강선 전 회장을 중심으로 출범해 백두대간의 생태적 가치와 보전 필요성을 사회적으로 알리는 데 앞장서 왔다. 당시만 해도 백두대간은 산악인과 일부 연구자들에게만 알려진 개념에 가까웠지만, 시민 단체와 환경 운동가들의 노력으로 국가적 관심이 높아졌고, 결국 백두대간 보호를 위한 법적·제도적 기반 마련으로 이어졌다.특히 2003년 제정된 「백두대간 보호에 관한 법률」은 한반도 생태 축 보전의 전환점으로 평가 받는다. 법률 제정 이후 백두대간은 단순한 산 줄기가 아닌 국가 생태계의 핵심 축이자 미래 세대에 물려줄 자연 유산으로 자리매김하게 됐다.그 과정에서 보전회는 현장 실천을 멈추지 않았다. 매월 한 차례씩 전국 백두대간 구간을 순회하며 산림 정화 활동을 이어왔고, 환경 보호 캠페인과 생태 보전 운동을 꾸준히 전개해 왔다. 이번 만항재 정화 활동 역시 그 연장선에 있다.해발 1330m에 위치한 만항재는 국내에서 차량으로 접근 가능한 가장 높은 고갯길 가운데 하나로, 여름이면 야생화 군락지와 고산 생태계를 보기 위해 많은 탐방객이 찾는 곳이다. 아름다운 자연만큼 보전의 중요성도 큰 지역이다.참가자들은 이날 수거한 쓰레기 양보다 더 중요한 것은 자연을 대하는 시민의식이라고 입을 모았다.보전회 안봉근 사무국장은 "백두대간은 한반도의 생명줄"이라며 "32년 전 선배들이 시작한 보전 운동이 오늘까지 이어지고 있는 것은 자연을 후손에게 온전히 물려주기 위한 약속 때문"이라고 말했다.보전회 최종복 회장 역시 "산림 보전은 행정기관만의 역할이 아니라 시민과 함께 만들어 가는 사회적 실천"이라며 "민간단체와 협력해 백두대간 생태계 보전에 더욱 힘쓰겠다"라고 밝혔다.기후 위기와 생물 다양성 감소가 전 세계적 과제로 떠오르고 있는 지금, 백두대간을 지키기 위한 32년의 실천은 우리 사회가 자연과 공존하는 방법을 모색해 온 소중한 기록이기도 하다.누군가는 산을 오르며 풍경을 본다. 그러나 누군가는 그 길에 떨어진 작은 쓰레기 하나를 주우며 미래를 생각한다. 만항재에서 이어진 이날의 정화 활동은 백두대간 보전의 역사가 거창한 구호보다 묵묵한 실천 속에서 이어져 왔음을 보여주고 있었다.백두대간은 여전히 그 자리에 서 있다. 그리고 그 길을 지키는 사람들의 발걸음도 32년째 멈추지 않고 있다. 회원들은 한 자리에 모여 '백두대간이 살아야 겨례가 산다" 라는 구호를 외치고 일정을 마무리 했다.