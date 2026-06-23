중고등학생 행복도·스트레스·회복탄력성 해마다 '악화'

큰사진보기 ▲2025 국가수준 학업성취도평가의 설문 분석 결과. ⓒ 교육부 관련사진보기

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윤석열 대통령과 이주호 교육부장관의 교육체제에서 중고등학생의 행복도·스트레스·회복탄력성 등 학교생활과 정서 역량이 대부분 악화된 것으로 확인됐다. 이재명 대통령과 최교진 교육부장관의 교육체제에서는 "이를 반전시킬 일대 혁신이 필요하다"라는 지적을 피할 수 없을 것으로 보인다.23일 교육부와 한국교육과정평가원이 발표한 '2025 국가수준 학업성취도평가의 설문 분석 결과'를 보면, '학교생활 행복도'의 '높음' 비율은 중3과 고2가 각각 57.4%(낮음 2.1%)와 60.8%(1.7%)였다. 2023년에 같은 문항으로 물었을 때는 '높음'이 각각 58.6%와 61.4%였다. 2년 사이에 중고교생 모두 행복도가 떨어진 것이다.이번 조사는 지난해 9월 전국 중3, 고2 학생의 3.2%인 2만5992명(539개교)을 대상으로 벌였다.'심리 적응도'의 '높음' 비율도 중3과 고2가 각각 68.1%(2023년 68.5%)와 69.7%(2023년 70.4%)로 2년 전보다 낮아졌다. '교육환경 만족도'의 '높음' 비율 또한 중3과 고2가 각각 53.5%(2023년 54.7%)와 58.1%(2023년 58.2%)로 낮아졌다.이에 따라 학생들의 정서적 역량인 '스트레스 대처'와 '회복 탄력성'도 어려움을 겪고 있다. '회복 탄력성'은 스트레스 상황에서 자신을 잘 통제해 낙관적 태도를 가지는 능력이다.'스트레스 대처'의 '높음' 비율은 중3과 고2가 각각 60.2%(2023년 62.6%)와 65.5%(2023년 67.3%)였다. '회복 탄력성'의 '높음' 비율은 중3과 고2가 각각 52.2%(2023년 55.7%)와 57.1%(2023년 60.1%)였다.교육부는 이 같은 결과에 대해 "통계적으로 유의한 차이를 보이는 경우는 많지 않았다"라고 밝혔다. 하지만 학생들의 학교생활과 사회·정서 역량과 관련 대부분의 설문 결과가 악화하고 있는 것만은 분명해 보인다.