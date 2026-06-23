[영상] 떠나는 가세로 군수가 윤희신 당선인에게 당부한 것은

▲떠나는 가세로 군수가 윤희신 당선인에게 당부한 것은 가세로 군수는 "여야를 불문하고, 행정은 정치와 다르다. (윤희신 당선인은) 군민만 바라보고 가실 분이라 생각한다“면서 ”행정은 끊어져서는 안 된다. 군정과 함께 쉼 없이 가야 한다. 외부 세력에 의해 멈춰서는 안 된다“고 말했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲가세로 태안군수. ⓒ 방관식 관련사진보기

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23일 가세로 태안군수가 윤희신 당선인에게 행정의 연속성을 당부했다.임기 중 마지막 기자회견을 개최한 가 군수는 "여야를 불문하고, 행정은 정치와 다르다. (윤희신 당선인은) 군민만 바라보고 가실 분이라 생각한다"면서 "행정은 끊어져서는 안 된다. 군정과 함께 쉼 없이 가야 한다. 외부 세력에 의해 멈춰서는 안 된다"고 말했다.이어 가 군수는 민선 9기 윤희신 당선인에게 가로림만 해상교량의 중단없는 추진을 당부했다.가 군수는 "11월 달 정도에 결과 발표가 있을 것 같다. 현재까지는 잘해왔다. 군민의 생활과 직결된 사안인 만큼 끝까지 잘 해내기를 바란다"고 밝혔다.두 번째로는 '해상풍력 발전사업'의 중요성을 강조했다. 가 군수는 "현재 태안군이 추진하고 있는 사업들의 템포를 그대로 유지한다면, 올해 말이나 내년 초쯤에는 태안군이 대한민국 전체에서 가장 빠른 속도로 해상풍력이 될 것"이라며 "지난해부터 지속해서 추진해 온 만큼 대부분의 사업이 성공적으로 마무리 단계에 접어들고 있다"고 강조했다.이 외에도 가 군수는 관광 산업 활성화, 화력발전소 폐지 대응, 해양 치유 산업 등을 중요한 사업으로 손꼽았다.