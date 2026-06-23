일하는 사람을 가르지 말고, 권리는 미루지 말고!

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다. 글쓴이는 노동당충북도당 위원장이자 비정규직없는충북만들기운동본부 공동대표입니다.

비정규직 노동자들이 이번 이재명 정부에 가장 먼저 바라는 것은 '모든 노동자에게 근로기준법을 적용하라'는 요구였다. '비정규직이제그만 공동투쟁'이 비정규직 노동자 1004명에게 비정규직 문제 해결을 위한 첫 번째 과제가 무엇인지 물었을 때 가장 많이 선택된 답이었다. 응답자 506명, 50.4%가 이 답을 골랐다.왜 하필 근로기준법일까. 근로기준법은 일하는 사람에게 보장되어야 할 최소한의 기준이기 때문이다. 해고를 함부로 하지 못하게 하는 기준, 일한 만큼 임금을 받게 하는 기준, 다치지 않고 일할 수 있게 하는 기준. 너무 당연해 보이는 이 기준이 누군가에게는 아직 허락되지 않는다.'삶과 노동을 잇는 배움터 이짓 충북지역 불안정노동 현황'에 따르면 2025년 기준 충북지역 불안정고용 규모는 51만 명, 전체 취업자의 52.3%에 이른다. 임금노동자 중 비정규직은 27만 7천 명으로 전체 임금노동자의 39.3%를 차지한다. 15시간 미만 초단시간 노동자는 6만 7천 명, 36시간 미만 단시간 노동자는 25만 8000명이다.숫자도 크고, 그 속의 노동들도 익숙하다. 작은 가게에서 일하는 노동자, 돌봄 현장을 뛰는 노동자, 방송을 만드는 프리랜서, 플랫폼을 통해 호출되는 노동자, 하루 몇 시간씩 쪼개진 시간표에 맞춰 일하는 노동자들이다.KBS청주에서 13년 동안 일한 방송작가가 있었다. 그는 방송을 만들기 위해 일했지만 '프리랜서'라는 이름으로 불렸다. 프리랜서라는 말은 자유롭게 일한다는 말처럼 들리지만, 많은 현장에서는 책임을 지우는 말이 된다. KBS가 시키는 일을 하지만 노동자로 인정하지 않는다. 필요할 때는 조직의 일원처럼 일하게 하고, 권리를 요구할 때는 계약의 이름을 앞세운다.초단시간 노동자도 마찬가지다. 충북의 15시간 미만 초단시간 노동자는 6만 7천 명이다. 주 15시간이라는 선은 누군가에게는 그저 근무시간이 아니라 권리의 경계선이다. 그 선 밖으로 밀려나면 주휴수당도, 퇴직금도 함께 사라진다. 권리가 잘려나가는 것이다.돌봄노동도 그렇다. 충북에서 보건업 및 사회복지서비스업 취업자는 늘고 있다. 그러나 돌봄노동자의 권리가 함께 늘었다고 말하기는 어렵다. 정부 예산으로 운영되는 바우처 사업에서도 노동자는 민간기관 소속으로 흩어진다. 사회에 꼭 필요한 노동인데, 그 노동을 하는 사람의 권리는 낮은 임금과 불안정한 조건 속에 남겨진다.5인 미만 사업장 노동자는 또 다른 법 밖에 서 있다. 작은 사업장에서 일한다는 이유로 부당해고 구제, 연장·야간·휴일근로수당, 연차휴가 같은 근로기준법의 핵심 권리에서 배제된다. 작은 사업장의 어려움은 현실이다. 그러나 그 어려움이 노동자를 법 밖에 둘 이유가 될 수 없다. 임대료와 대출이자, 플랫폼 수수료와 대기업 중심의 유통 구조는 그대로 둔 채 노동자의 권리만 미루자는 것은 해법이 아니다.더구나 예외는 악용된다. 부산 '마트월드' 사례처럼 20명 가까운 노동자를 사용하면서도 직접고용과 용역을 나눠 5인 미만 사업장처럼 만들고, 이를 해고와 노조탄압에 이용했다는 사례도 있다. 이런 일이 충북에서 없으리라는 보장은 없다.법이 예외를 만들면 사용자는 그 예외를 향해 고용구조를 바꾼다. 노동자는 계약서 사이에서 쪼개지고, 권리는 사라진다. 그래서 '일하는 사람 기본법'이라는 이름을 가진 법을 우리는 '기만'이라고 말한다.이름은 넓어 보인다. 하지만 근로기준법상 노동자와 근로기준법 적용을 받지 못하는 그 밖의 '일하는 사람'을 나누는 순간, 권리의 경계선이 생기는 것이다. 자본이 노동자성을 지우고, 사용자 책임을 피해온 방식은 계속해서 넓어지고 있다. 그런데 이 노동자들을 근로기준법 안으로 들이는 대신 '일하는 사람'이라는 별도 이름으로 묶는다면, 법 밖의 노동을 별도로 제도화하는 결과가 될 수 있다.노동자들에게 필요한 것은 그럴듯한 이름으로 노동자들을 갈라치는 법이 아니라, 근로기준법을 모든 노동자의 법으로 바꾸는 일이다. 5인 미만 사업장에도 근로기준법을 전면 적용해야 한다, 초단시간 노동자에게도 쉴 권리와 퇴직할 권리를 보장해야 한다, 특수고용·플랫폼·프리랜서 노동자도 노동자로 인정해야 한다, 노동자가 스스로 노동자임을 증명하라고 할 것이 아니라, 사용자가 노동자가 아니라고 주장하려면 그 책임을 사용자가 지도록 해야 한다.근로기준법은 일하는 사람, 노동자라면 보장받아야 하는 최소한의 약속이다. 그 약속이 누군가에게는 적용되고, 누군가에게는 적용되지 않는다면 그것이 바로 일터의 차별이다. '일하는 사람 차별법' 말고, 모든 노동자에게 근로기준법을 적용하라!