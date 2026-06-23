친일재산조사위원회 설립준비단 공식 출범

큰사진보기 ▲22일, 러일전쟁 개시 때부터 1945년 8월 15일까지 친일반민족행위자들이 일제에 부역한 대가로 취득한 재산을 국가로 귀속 위한 법적 기구의 산실인 ‘친일반민족행위자재산조사위원회 설립준비단’(이하 설립준비단)이 공식 출범했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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22일, 러일전쟁 개시 때부터 1945년 8월 15일까지 친일반민족행위자들이 일제에 부역한 대가로 취득한 재산을 국가로 귀속 위한 법적 기구의 산실인 '친일반민족행위자재산조사위원회 설립준비단'(아래 설립준비단)이 공식 출범했다.이번 설립준비단 출범은 지난해 국회를 통과한 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법'의 본격적인 시행을 위한 조치다.위원회가 정식 발족하면 을사오적과 정미칠적을 포함한 친일반민족행위자들이 축적한 토지와 숨겨진 자산에 대한 사상 대대적인 국가 환수 절차가 시작된다.설립준비단은 진일재산조사위원회의 조직 구성, 인사 채용, 조사 지침 마련 및 부처 간 협조 체계 구축 등 전방위적인 기초 작업을 수행하게 된다.대통령 직속 기구로 출범할 조사위원회는 향후 위원장 및 상임위원, 민간 위원 등 총 9명 안팎의 위원들로 진용을 갖춘다.준비단 관계자는 "친일파 후손들이 제3자에게 은밀히 매각해 숨겨둔 토지와 친일 행위의 대가로 얻은 일제 작위 작록 등 환수 대상 재산을 정밀 추적하기 위해 백서와 사료를 전수조사할 방침"이라고 밝혔다.설립준비단이 출범하면서 최근 사법부의 전향적인 판결 기조와 맞물려 친일재산국가귀속은 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다.대법원은 최근 전원합의체를 통해 "친일반민족행위자 후손이 국가를 상대로 친일재산 처분 대금의 소멸시효를 주장하는 것은 정의와 형평에 반하는 권리남용"이라는 판결을 내린 바 있다.실제로최근 법무부는 정미칠적 중 한 명인 임선준의 후손을 상대로 낸 매각대금 부당이득반환 청구 소송에서 "과거에 땅을 팔아 시효가 지났다"는 후손 측 주장을 무력화하며 전부 승소, 약 5300만 원의 국고 환수를 이끌어내기도 했다.이번 특별법 제정과 설립준비단 출범의 이면에는 <충북인뉴스>의 끈질긴 비판 보도와 노력이 숨은 견인차 역할을 했다는 평가다.그동안 대형 주류 언론이 주목하지 않던 지역 사회 내 친일파 후손들의 은닉 재산 실태와 법적 허점을 이용한 사적 이익 추구 행위에 대해 <충북인뉴스>는 2019년부터 지속적으로 추적하고 고발해 왔다.<충북인뉴스>의 집요한 탐사 보도가 공론화를 이끌어냈고, 끝내 정부와 국회를 움직여 특별법 제정과 법정 조사기구 출범이라는 제도적 결실로 이어지게 되었다.조사위가 정식 출범하면 행정안전부, 국토교통부, 법원행정처 등과의 전산망 연계를 통해 친일파 명의의 최초 토지대장과 상속 내역을 낱낱이 추적하게 된다.특별법에 따라 친일파가 일제강점기 당시 취득한 토지는 취득 원인을 불문하고 친일 행위의 대가로 획득한 재산으로 추정해 귀속 절차가 개시된다.